فورمولا 1 جائزة سنغافورة الكبرى

ليام لاوسون يستعد للعزف ضمن عرض موسيقي على المسرح قبل سباق أوستن

سيبتعد سائق ريسينغ بولز عن قمرة القيادة مؤقتًا ليقدم عرضًا موسيقيًا مباشرًا في أوستن، بمشاركة شقيقه وأصدقائه الذين رافقوه منذ طفولته.

منشور: 17-10-2026

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ليام لاوسون، ريسينغ بولز

الصورة من قبل: آني غراف

يستعد ليام لاوسون لخوض تجربة مختلفة خارج حلبات الفورمولا 1، بعدما تأكدت مشاركته في عرض موسيقي مباشر ضمن فعالية "فيكار بي غاراج سيشنز" في أوستن، بالتزامن مع عطلة نهاية الأسبوع الخاصة بجائزة الولايات المتحدة الكبرى.

وسيعتلي السائق النيوزيلندي المسرح في إن كاهوتس يوم 22 أكتوبر، تحت عنوان "ليام لاوسون والأصدقاء"، ضمن فعالية "إسيس بازار"، بمشاركة شقيقه ماركوس، إلى جانب صديقي طفولته توماس وهاريسون، في عرض يجمعه بأشخاص رافقوه في رحلته الموسيقية منذ سنواته الأولى.

كما تضم قائمة المشاركين عددًا من مغني وكتاب الأغاني في موسيقى الكانتري، وهم جوني كابيتشي وسكوت تيسلي وجيس فارين، إلى جانب المواهب الصاعدة أليسون نيكولز ودريك ميليغان.

وتحدث لاوسون عن صعوبة الاستعداد لحفل موسيقي مباشر إلى جانب التزاماته في الفورمولا 1، قائلًا في مقابلة مع فريق ريسينغ بولز: "إنها واحدة من تلك المواقف التي لا تشعر فيها أبدًا بأنك مستعد تمامًا. يمكنك دائمًا فعل المزيد، لكن لدي وظيفة تتطلب مني الكثير، وقد يكون من الصعب إدراج هذا الأمر ضمن روتيني".

وأضاف أن الوقوف على المسرح إلى جانب شقيقه وأصدقائه الذين عرفهم منذ الطفولة يجعل التجربة مميزة للغاية، موضحًا: "أنا متحمس، لكنني أشعر أيضًا بتوتر شديد جدًا. من الرائع أن يكون شقيقي وأصدقائي منذ الطفولة معي، فهم الأشخاص الذين عزفت معهم منذ أن كنت في الثامنة من عمري".

وكشف السائق البالغ من العمر 24 عامًا عن بعض مصادر إلهامه الموسيقية، مشيرًا إلى أن والده كان له تأثير كبير في تشكيل ذائقته الفنية، قائلًا: "نشأت وأنا أستمع إلى الموسيقى التي كان والدي يشغلها، وكانت في معظمها موسيقى الروك من ثمانينيات القرن الماضي. وكان أول حفل موسيقي أحضره لفرقة ديف ليبارد عندما كنت في الثامنة أو التاسعة من عمري".

وتابع: "أخبرني والدي أنه سيسمح لي بالذهاب إلى الحفل إذا اجتزت اختبار الغيتار بتقدير امتياز، وقد فعلت ذلك بالفعل".

كما أشار لاوسون إلى أن المغني وعازف الغيتار جون ماير كان أحد مصادر إلهامه خلال نشأته، مضيفًا: "كان جون ماير مصدر إلهام لي أيضًا. إنه موهوب جدًا، ومعرفته الموسيقية وطريقته في كتابة الأغاني رائعتان. أحب أعماله القديمة".

وتأتي هذه الخطوة في خضم موسم مميز للاوسون، الذي يحتل المركز التاسع في ترتيب بطولة السائقين برصيد 75 نقطة، بينما يحتل فريق ريسينغ بولز المركز الخامس في ترتيب الصانعين برصيد 100 نقطة.

ومن المقرر أن تقام جائزة الولايات المتحدة الكبرى على حلبة الأمريكتين في أوستن خلال الفترة من 23 إلى 25 أكتوبر، لتمنح الجماهير فرصة مشاهدة لاوسون في أجواء مختلفة بعيدًا عن المنافسة على الحلبة.

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- فريق موتورسبورت دوت كوم

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