قال ليام لاوسون إنه "لا يفهم" لماذا لم يتخذ مراقبو السباق في جائزة أذربيجان الكبرى أي إجراء إضافي بحق زميله في فريق ريسينغ بولز أرفيد ليندبلاد، الذي تسبب في دوران سيارته خلال سباق الفورمولا 1 في باكو.

وبعد حادث ألكسندر ألبون في اللفة 30 في باكو، والذي أدى إلى تدخل سيارة الأمان، كان لاوسون وليندبلاد يحتلان المركزين الثاني عشر والرابع عشر قبل إعادة الانطلاق.

وعندما رُفع العلم الأخضر، تعرض فرانكو كولابينتو لانغلاق ضخم للمكابح وأخرج زميليه في ألبين بيير غاسلي ولاندو نوريس من السباق. وفي الوقت نفسه، ضغط ليندبلاد على المكابح متأخرًا أكثر من لاوسون وإستيبان أوكون أمامه، لينتهي به الأمر عالقًا بين السيارتين، ويتسبب في دوران السيارة الشقيقة.

ورأى مراقبو السباق أن الاصطدام "نتج عن المساحة المحدودة المتاحة أمام ليندبلاد وسلسلة الأحداث التي تسبب فيها الحادث الذي وقع أمامه"، وبالتالي نجا ليندبلاد من العقوبة - لكن لاوسون، رغم أنه كان يتحدث قبل مراجعة الحادث، لم يتفق تمامًا مع هذه النتيجة.

وقال النيوزيلندي: "عند الدخول إلى المنعطف الأول، كان لدي تأخر كبير في استجابة الطاقة ولم تكن لدي أية طاقة، لذلك كان إستيبان بجانبي. حاولت أن أترك له مساحة، ثم تعرضت لضربة قوية جدًا من جهتي اليسرى لدرجة أنها أحدثت ثقبًا في أرضية السيارة، ولم نعد قادرين فعليًا على المنافسة بعد ذلك. لا أعرف حقًا ما حدث".

وأضاف: "لطالما حاولت الابتعاد عن المشاكل، ومن الواضح أن الأمور كانت عدوانية في بعض النقاط هذا العام، لكن... لا أعلم، الدخول إلى المنعطف الأول ومحاولة المرور من المنتصف بين سيارتين بهذه الطريقة، لا أعتقد أن ذلك كان سينجح أصلًا".

وعندما سُئل عما إذا كان قرار مراقبي السباق جيدًا للفريق لكنه ليس كذلك بالنسبة إليه، أجاب لاوسون: "رائع بالنسبة إلى الفريق. من الواضح أنني لن أذهب للاحتجاج ضد زميلي في الفريق، لكنني لا أفهم الأمر، لأنني تعرضت لضربة قوية جدًا لدرجة أنها أحدثت ثقبًا في أرضية سيارتي. كنت فقط أدخل المنعطف، وأترك مساحة للسائق الآخر. من وجهة نظري، لا أفهم القرار، لكن لنقل إنه رائع بالنسبة إلى الفريق".

أرفيد لينبلاد، ريسينغ بولز الصورة من قبل: صور غيتي

هذا واعتذر ليندبلاد لزميله في الفريق بمجرد أن سنحت له الفرصة. وكرر ذلك في المنطقة الإعلامية، بينما ألقى جزءًا من اللوم على تحرك إستيبان أوكون أثناء الكبح - وهو أمر لا تؤكده اللقطات.

وقال السائق الناشئ: "من موقعنا، أنا وإستيبان، كنا قد تحركنا على الخط المستقيم نحو ثلاث مرات، وكنا نذهب ثم نضغط على المكابح ثم نعود مجددًا، لذلك كانت الفوضى كاملة، ولم تكن البطارية في نطاق جيد بسبب ذلك".

وتابع: "ثم ضغط الجميع على المكابح متأخرًا قليلًا جدًا عند المنعطف الأول، وكنت سأحاول القيام بالحركة على إستيبان، لكنه تحرك في اللحظة الأخيرة، أي إنه تحرك أثناء الكبح، لذلك اضطررت إلى اتخاذ إجراء لتجنب الاصطدام، ما أدى إلى انغلاق المكابح الأمامية قليلًا واصطدمت بليام".

وأكمل: "قلت "أنا آسف" عبر الراديو، لكن في النهاية لم يكن الأمر متعمدًا. إذا شاهدتم الفيديو مجددًا، يمكنكم رؤية أنه لا يوجد أي شيء متعمد فيما فعلته. قال مراقبو السباق "لا مزيد من الإجراءات"، ومن الواضح أنني سعيد بذلك، لكن في النهاية، لا أعرف ماذا تريدون مني أن أفعل. إذا كنا جميعًا عند الحد الأقصى، ونضغط على المكابح متأخرًا جدًا، والسائق أمامي يتحرك في الثانية الأخيرة... كانت هناك حوادث كثيرة. لم يكن هناك شيء يمكنني فعله، وهذا ما حدث".

وبغض النظر عن ذلك، كانت هناك جوانب إيجابية للفريق الذي يتخذ من فاينزا مقرًا له - فقد تعافى ليندبلاد ليحتل المركز السابع، منتزعًا هذا المركز من أوكون بفارق 0.03 ثانية، بينما فشلت ألبين بالطبع في تسجيل النقاط بعد غلطة كولابينتو. ويمثل ذلك فارقًا نظريًا من 13 نقطة في معركتهما على المركز الخامس في بطولة الصانعين، حيث تتقدم ريسينغ بولز الآن بفارق 15 نقطة.