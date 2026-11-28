فورمولا 1 جائزة قطر الكبرى

ليالٍ بلا نوم وتنسيق استخباراتي: دومينيكالي يكشف كواليس قرار إقامة سباقَي قطر وأبوظبي

كشف ستيفانو دومينيكالي، الرئيس التنفيذي للفورمولا 1، عن كواليس الفترة العصيبة والضغوط الكبيرة التي سبقت حسم قرار إقامة الجولتين الختاميتين لموسم 2026 في قطر وأبوظبي، في ظل التوترات الإقليمية التي ألقت بظلالها على المنطقة ودفعت إدارة البطولة إلى متابعة تطورات الأوضاع عن كثب قبل اتخاذ قرارها النهائي.

خلدون يونس

تم التحرير: 28-11-2026

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ستيفانو دومينيكالي، الرئيس التنفيذي للفورمولا واحد

الصورة من قبل: سام باجنال

جاءت تصريحات دومينيكالي خلال استضافته في بودكاست "خط النهاية" على قناة "بي إن سبورتس"، قبيل انطلاق النسخة الخامسة من جائزة قطر الكبرى على حلبة لوسيل، في وقت تستعد فيه البطولة لإسدال الستار على موسمها في الشرق الأوسط، وسط استمرار المنافسة على وصافة ترتيب السائقين ولقب بطولة الصانعين.

واعترف دومينيكالي بأن التطورات التي شهدتها المنطقة وضعت إدارة الفورمولا 1 أمام اختبار صعب وحرمته النوم لليالٍ عديدة، مشيراً إلى ضرورة التعامل مع الأوضاع بعقلانية، بعيداً عن العواطف، وبالتنسيق المباشر مع الاتحاد الدولي للسيارات والجهات الحكومية والاستخباراتية.

وقال دومينيكالي: "لقد كان عاماً حافلاً للغاية، إذ إن ما يحدث في العالم للأسف، وخصوصاً في هذه المنطقة التي تأثرت كثيراً بتلك الأحداث، حرمني النوم لليالٍ عديدة. لكن، وكما هو الحال دائماً عندما تكون المشاعر حاضرة بقوة في مجتمعاتنا، يتعين عليّ أن أحافظ على تركيزي وأن أتعامل مع الأمور بعقلانية كبيرة".

وأضاف موضحاً آلية اتخاذ القرار: "بفضل علاقتنا الوثيقة للغاية مع رئيس الاتحاد الدولي للسيارات ’فيا’ والحكومة والجهات الاستخباراتية، والمعلومات التي أمكننا تبادلها، رأينا أن الاستراتيجية الصحيحة تتمثل في الانتظار ومتابعة كيفية تطور الأوضاع. ونشعر بأننا اتخذنا القرار الصائب في ضوء المسار الذي اتخذته الأحداث هنا".

وشدّد الرئيس التنفيذي للفورمولا 1 على أن حضور البطولة في المنطقة يحمل رسالة تتجاوز حدود المنافسة الرياضية، معتبراً أن عدم إقامة السباق في قطر كان ليشكّل قراراً خاطئاً، في ظل الدور الذي يمكن للرياضة أن تلعبه في تعزيز السلام والتقريب بين الشعوب.

وقال دومينيكالي: "شعرنا بأنه، انطلاقاً من رغبة الرياضة في إحلال السلام والتقريب بين الناس، كان من الخطأ ألا نأتي. ولذلك، نحن سعداء بوجودنا هنا وبقدرتنا على إقامة هذا الحدث، لا سيما أننا نعلم أن أعداداً كبيرة من الجماهير ستحضر".

"نأمل حقاً أن نحظى بعطلة نهاية أسبوع مذهلة، وأن يُنظر إليها على أنها دفعة إيجابية جديدة نقدمها، خصوصاً لهذه المنطقة التي تأثرت كثيراً بالأوضاع والأحداث التي تثير قلقاً كبيراً لدى سكانها. ولهذا، نأمل حقاً أن نتمكن من إيصال رسالة سلام وإيجابية".

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كما تطرق دومينيكالي إلى مسيرة توسع الفورمولا 1 في الشرق الأوسط، منذ إقامة أول سباق للبطولة في المنطقة بالبحرين عام 2004، وصولاً إلى انضمام أربع جوائز كبرى في المنطقة إلى روزنامتها على مرّ السنوات، مشيداً بالتزام قطر بتطوير مرافق حلبة لوسيل وإقامة السباق ليلاً بما يتناسب مع الظروف المناخية، فضلاً عن أهمية التعاون مع الشركاء المحليين.

وقال دومينيكالي: "بدايةً، علينا أن ندرك أن الشرق الأوسط يلعب دوراً محورياً في الرياضة، ويتحلى بالمسؤولية ويتمتع بمقومات جاذبة لها. وقد رأينا أنه من المهم تعزيز حضورنا هنا. وكما تعلمون، كانت البداية في البحرين عام 2004، ثم توالى انضمام السباقات الأخرى، مع أبوظبي والسعودية ومن ثم قطر".

"لذا، أنا سعيد جداً بوجودي هنا، لأننا نحب هذه الثقافة، ونحب نهج العمل في هذه المنطقة، ونحب الشغف المتنامي بالفورمولا 1 ورياضة المحركات عموماً، والذي ساهمت البطولة نفسها في تعزيزه. لذلك، أعتقد أنه لا يمكننا تصور الفورمولا 1 من دون حضورها في الشرق الأوسط".

حلبة لوسيل في جائزة قطر الكبرى

الصورة من قبل: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

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- فريق موتورسبورت دوت كوم

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