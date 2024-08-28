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لوي: فيراري "ستعمل عشرة أضعاف إضافية "من أجل هاميلتون

يرى بادي لوي أن وصول لويس هاميلتون إلى فيراري سيحفّز الفريق على العمل بشكل أكبر بكثير لتقديم سيارة قادرة على الفوز بالسباقات.

خلدون يونس
خلدون يونس
لويس هاميلتون، مرسيدس

لويس هاميلتون، مرسيدس

الصورة من قبل: ستيف إيثيرنجتون/ صور لات

عمل لوي مع هاميلتون في فريقين مختلفين: مكلارين ومن ثم مرسيدس. وكان المهندس البريطاني ركناً أساسياً من أركان الفريق الذي حقق معه هاميلتون أولى ألقابه.

وتواجد لوي كضيف في برنامج "James Allen" -  من موقعنا "موتورسبورت.كوم" - الإذاعي عبر الإنترنت، حيث تكلم عما ينتظر هاميلتون في فيراري.

حيث أجاب حين سُئِل عن رأيه بكيفية التعامل الذي سيحظى به هاميلتون: "ليس بوسعي تخيّل ذلك".

وأكمل: "لكن بوسعي القول أنه سيشكّل محفّزاً كبيراً لفريق فيراري. أعتقد أن الجميع يريدون سراً العمل مع فيراري في مرحلة ما. وهذا ما حصل مع هاميلتون في نهاية المطاف".

وتابع: "أعتقد أن وصوله سيعزز الفريق. أذكر حين حفّز نايجل مانسل الفريق بعد عودته إلى ويليامز عقب الخروج من فيراري في 1991. لأنك حين تمنحه سيارة قادرة على القيام بالعمل، فإنك تعلم بأنه قادر على إتمام العمل".

وأردف: "تشعر كذلك بتحمل المسؤولية بأن تقدم له مثل هذه السيارة، وبالتالي فإن الفريق ستعمل عشرة أضعاف إضافية من أجله".

وتابع: "لا أريد القول أنهم لا يعملون حالياً بأقصى ما لديهم، لكن حين يصل بطل عالم عدة مرات، فعليك منحه المزيد".

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وحين سُئِل عما بوسع سائق من معيار هاميلتون جلبه للفريق، أجاب لوي: "أعتقد أن الصحفيين يتكلمون كثيراً حول المهارات التقنية للسائقين".

وأكمل: "إنهم ليسوا مهندسين، بل سائقين. بالتالي لا يمكنهم سوى تقديم بعض الاقتراحات الصغيرة. لكن سبب ضم سائق هو قدرته على قيادة السيارة بأسرع ما يمكن وخاصة تحت الضغط".

وأردف: "يمتلك لويس جميع تلك الصفات. لن تقلق حيال قدرة لويس على استخلاص كل ما يمكن للسيارة تقديمه، لأنك واثق من أنه سيقدم أفضل ما يمكن".

وتابع: "حين تقدم له المعدات، بوسعه القيام بالمهمة".

واسترسل: "يمتلك لويس موهبة لا تصدق، والمسألة لا تتعلق فقط بالوتيرة. أعتقد أن أهم إحصائية بحق هاميلتون هي صعوده على منصة التتويج في أول 9 سباقات من أول موسم له على الإطلاق".

واستكمل: "أكمل سباقه العاشر بالمركز العاشر، وسأل الفريق عبر اللاسلكي إلى أين يجب أن أذهب؟ لأنه لم يكن يعرف إلا المراكز الثلاثة الأولى. هذا يلخّص كل شيء حوله!".

واختتم: "لويس سائق منذ يومه الأول، وأعلم أن هذا يُزعج سائقين آخرين في الحقيقة!".

بادي لوي، المدير التنفيذي (تقني) بفريق مرسيدس

بادي لوي، المدير التنفيذي (تقني) بفريق مرسيدس

الصورة من قبل: XPB Images

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