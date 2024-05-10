لوي: عودة مرسيدس في الفورمولا 1 ستكون "بالغة الصعوبة" بعد سلوك "بعض الوجهات الخاطئة"
اعترف بادي لوي المدير التقني السابق لدى مرسيدس بأن الصانع الألماني يواجه عملية تعافٍ "بالغة الصعوبة" من معاناته في الفورمولا 1، وذلك بعدما سلك الفريق "بعض الوجهات التطويرية الخاطئة".
الصورة من قبل: إريك جونيوس
هيمنت مرسيدس على مقاليد بطولة العالم للفورمولا 1 خلال حقبة القوانين السابقة، حيث فاز الفريق ببطولتي الصانعين والسائقين في كل موسم من 2014 وحتى 2020.
لكن تغييرات القوانين في موسم 2022 ساهمت في تراجع الفريق الذي لم يتمكن حتى الآن من العودة من معاناته لينافس على الانتصارات بشكل منتظم.
كما يبدو بأن تعديلًا على تصميم سيارتها لموسم 2024 قد أخفق كذلك في مساعدة مرسيدس على رفع مستوى تأدياتها، حيث صرّح جورج راسل عقب جائزة ميامي الكبرى بأن الفريق بحاجة لتقبّل امتلاكه لرابع أسرع سيارة في الوقت الحالي.
ويعتقد لوي - الذي عمل في مرسيدس بين 2013 و2017 - أن الفريق قد اتخذ بعض القرارات الخاطئة على الصعيد الانسيابي عندما عمل على تأويل القوانين الحالية في تصميم السيارة.
كما أشار المدير التقني السابق لدى مكلارين وويليامز إلى مرسيدس ستحتاج لوقت طويل من أجل تجاوز تلك العقبات.
حيث قال في حوار له مع موقعنا "موتورسبورت.كوم" في هذا الشأن: "أتعاطف بشكل كبير مع مرسيدس، ولأكون منصفًا، وإذا ما تحدثت إلى الفريق التي تقوم بعمل جيد، وإذا لم تكن متعجرفة أكثر من اللازم، فستقول: عليك الاعتماد على أن يحالفك الحظ في هذه الرياضة عندما تكون لديك سيارة جيدة، وألا تفترض بأن ذلك النجاح هو دومًا نتاج عبقريتك".
وأضاف: "تلك رسالة تعلمها معظمنا على مدار السنوات في هذه البطولة. ومرسيدس قد سلكت بعض الوجهات الخاطئة من الناحية الانسيابية. إذ أن الأدوات التي نستخدمها متطورة للغاية، لكنها في ذات الوقت تعاني من الكثير من الأخطاء وكل الفرق ستعترف بذلك".
وتابع: "لذلك هنالك دومًا ذلك الخطر بأن تذهب إلى المسار ولا تعمل السيارة بالشكل المطلوب على أرض الواقع، وعندها يجب أن تحاول العودة والتعافي، وهذا هو الوضع مع مرسيدس، حيث سيكون من الصعب للغاية أن يعود الفريق خلال فترة قصيرة".
كن جزءًا من مجتمع موتورسبورتانضمّ إلى المحادثة
شارك أو احفظ هذه القصّة
أحدث الأخبار
دبليو إي سي: جوتا تسجل فوزها الأول في الحقبة الخارقة من بوابة سبا 6 ساعات
فورمولا إي: بأداء مباغت يحرز كاسيدي الفوز بسباق برلين الأول ويعود لصدارة الترتيب
موتو جي بي: مارتن يفوز في سباق لومان القصير بالتزامن مع انسحاب بانيايا
فورمولا إي: مورتارا يمنح ماهيندرا البول بوزيشن في برلين متفوقًا على فاندورن
برايم
تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم
تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟
تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟
تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021
Subscribe and access Motorsport.com with your ad-blocker.
From Formula 1 to MotoGP we report straight from the paddock because we love our sport, just like you. In order to keep delivering our expert journalism, our website uses advertising. Still, we want to give you the opportunity to enjoy an ad-free and tracker-free website and to continue using your adblocker.
أبرز التعليقات