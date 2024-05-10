لوي: عودة مرسيدس في الفورمولا 1 ستكون "بالغة الصعوبة" بعد سلوك "بعض الوجهات الخاطئة"

هيمنت مرسيدس على مقاليد بطولة العالم للفورمولا 1 خلال حقبة القوانين السابقة، حيث فاز الفريق ببطولتي الصانعين والسائقين في كل موسم من 2014 وحتى 2020.

لكن تغييرات القوانين في موسم 2022 ساهمت في تراجع الفريق الذي لم يتمكن حتى الآن من العودة من معاناته لينافس على الانتصارات بشكل منتظم.

كما يبدو بأن تعديلًا على تصميم سيارتها لموسم 2024 قد أخفق كذلك في مساعدة مرسيدس على رفع مستوى تأدياتها، حيث صرّح جورج راسل عقب جائزة ميامي الكبرى بأن الفريق بحاجة لتقبّل امتلاكه لرابع أسرع سيارة في الوقت الحالي.

ويعتقد لوي - الذي عمل في مرسيدس بين 2013 و2017 - أن الفريق قد اتخذ بعض القرارات الخاطئة على الصعيد الانسيابي عندما عمل على تأويل القوانين الحالية في تصميم السيارة.

كما أشار المدير التقني السابق لدى مكلارين وويليامز إلى مرسيدس ستحتاج لوقت طويل من أجل تجاوز تلك العقبات.

حيث قال في حوار له مع موقعنا "موتورسبورت.كوم" في هذا الشأن: "أتعاطف بشكل كبير مع مرسيدس، ولأكون منصفًا، وإذا ما تحدثت إلى الفريق التي تقوم بعمل جيد، وإذا لم تكن متعجرفة أكثر من اللازم، فستقول: عليك الاعتماد على أن يحالفك الحظ في هذه الرياضة عندما تكون لديك سيارة جيدة، وألا تفترض بأن ذلك النجاح هو دومًا نتاج عبقريتك".

وأضاف: "تلك رسالة تعلمها معظمنا على مدار السنوات في هذه البطولة. ومرسيدس قد سلكت بعض الوجهات الخاطئة من الناحية الانسيابية. إذ أن الأدوات التي نستخدمها متطورة للغاية، لكنها في ذات الوقت تعاني من الكثير من الأخطاء وكل الفرق ستعترف بذلك".

وتابع: "لذلك هنالك دومًا ذلك الخطر بأن تذهب إلى المسار ولا تعمل السيارة بالشكل المطلوب على أرض الواقع، وعندها يجب أن تحاول العودة والتعافي، وهذا هو الوضع مع مرسيدس، حيث سيكون من الصعب للغاية أن يعود الفريق خلال فترة قصيرة".