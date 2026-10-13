فورمولا 1 جائزة سنغافورة الكبرى

لويس هاميلتون يوجه رسالة إلى جماهيره بعد خطئه الاستراتيجي في جائزة سنغافورة الكبرى

يسعى بطل العالم سبع مرات للتعويض في جائزة الولايات المتحدة الكبرى بمدينة أوستن بعد الفرصة الضائعة في سنغافورة.

أحمد مجدي

منشور: 13-10-2026

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لويس هاميلتون، فيراري

الصورة من قبل: آني غراف

وجّه لويس هاميلتون رسالة إلى جماهيره عقب جائزة سنغافورة الكبرى الصعبة، محمّلًا نفسه مسؤولية النتيجة المخيبة، بدلًا من إلقاء اللوم على فريقه فيراري.

وأنهى السائق البريطاني السباق في المركز السادس على حلبة مارينا باي، بعدما اختار عدم الالتزام باستراتيجية الفريق والبقاء على الحلبة بدلًا من التوقف في منصة الصيانة عندما طُلب منه ذلك. ورغم غيابه عن المقابلات التي أعقبت السباق بسبب شعوره بالتوعك، فإنه تواصل مع جماهيره عبر حسابه على إنستغرام.

وفي الوقت الذي حقق فيه ماكس فيرستابن الفوز، أثبت شارل لوكلير أن سيارة فيراري تمتلك الوتيرة اللازمة للمنافسة، بعدما أنهى السباق في المركز الثاني خلف السائق الهولندي. أما متصدر البطولة كيمي أنتونيللي، فحصد المركز الثالث، وهو ما كان بإمكان هاميلتون تحقيقه على الأرجح لولا قراره الاستراتيجي.

وقال هاميلتون في رسالته: "لم تكن نتيجة الأمس هي التي كنا نطمح إليها، وهذا خطئي أنا. على حلبة يصعب التجاوز عليها، عليك محاولة القيام بشيء مختلف، وقد اخترت استراتيجية لم تحقق النتيجة المرجوة في نهاية المطاف. إنه درس مؤلم، لكنني أتحمل المسؤولية الكاملة عن القرارات التي اتخذتها. في هذه الرياضة، لن تنجح جميع القرارات دائمًا. المهم هو تقبل الخطأ عندما ترتكبه، وكيفية المضي قدمًا بعد ذلك".

وأضاف: "أنا ممتن للفريق على العمل الذي يقدمه في كل عطلة نهاية أسبوع. لا يعكس المركز السادس الوتيرة التي كانت لدينا في السيارة، وهناك جوانب إيجابية يمكن استخلاصها رغم النتيجة. شكرًا جزيلًا للجماهير في سنغافورة على حماسهم ودعمهم. سأواصل العمل بجد، وسأعود للمنافسة بقوة في السباق المقبل".

لويس هاميلتون، فيراري ولاندو نوريس، مكلارين

الصورة من قبل: صور غيتي

ماذا حدث لهاميلتون يوم الأحد؟

انطلق هاميلتون من المركز الثالث على إطارات الميديوم، وكان أول السائقين الذين دخلوا منصة الصيانة، حيث انتقل إلى إطارات السوفت.

وعندما فُعّلت سيارة الأمان الافتراضية بعد توقف لانس سترول على الحلبة، طلبت فيراري من سائقيها دخول منصة الصيانة. دخل لوكلير، لكن هاميلتون أبلغ الفريق بأنه يفضل البقاء على الحلبة، ثم أوضح أنه تجاوز مدخل خط الحظائر، ليقرر محاولة إكمال السباق بتوقف واحد فقط.

وخلال المراحل الأخيرة، تمكن لوكلير وأنتونيللي وسائقَا مكلارين من تجاوزه، ليتراجع إلى المركز السادس.

وبعد نهاية السباق، اعتذر هاميلتون عبر الراديو قائلًا: "آسف يا شباب... خذلتكم اليوم بهذه الاستراتيجية". وأضاف: "كان ذلك قراري، وتسببت في خسارتنا نقاطًا ثمينة".

وستكون جائزة الولايات المتحدة الكبرى في أوستن، المقررة بين 23 و25 أكتوبر، الفرصة التالية أمام هاميلتون لتصحيح المسار. وقد أكد لجماهيره أنه سيعود للمنافسة بقوة، وبعد عطلة نهاية أسبوع كهذه، لن يتراجع عن القتال.

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