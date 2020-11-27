فورمولا 1
فورمولا 1
آر
فورمولا 1
جائزة إيفل الكبرى
11 أكتوبر
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا 1
جائزة البرتغال الكبرى
25 أكتوبر
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا 1
جائزة إيميليا-رومانيا الكبرى
01 نوفمبر
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا 1
جائزة تركيا الكبرى
15 نوفمبر
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا 1
جائزة البحرين الكبرى
29 نوفمبر
التجارب الحرّة الثالثة خلال
15 ساعات
:
45 دقيقة
:
15 ثانية
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة الصخير الكبرى
تذاكر
06 ديسمبر
التجارب الحرّة الأولى خلال
6 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة أبوظبي الكبرى
تذاكر
13 ديسمبر
التجارب الحرّة الأولى خلال
13 يوماً
شاهد الجدول الكامل
شاهد الكل:
جدول النتائج الترتيب
تذاكر
تسجيل الدخول

Motorsport Network

TV شراء التذاكر المتجر

تحميل تطبيقاتك

© 2020 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.
TV شراء التذاكر المتجر
السابق التالي
فورمولا 1 / جائزة البحرين الكبرى / أخبار عاجلة

لويس هاميلتون ينتقد إطارات بيريللي لموسم 2021

المشاركات
التعليقات
لويس هاميلتون ينتقد إطارات بيريللي لموسم 2021

انتقد لويس هاميلتون إطارات بيريللي الجديدة لموسم 2021 من بطولة العالم للفورمولا واحد بعد اختبارها من قبل جميع الفرق والسائقين خلال حصّتَي التجارب الحرّة اليوم الجمعة في البحرين.

تمّ اختيار البُنية المُعدّلة بعد اختبار عدّة نماذج في التجارب الحرّة من جائزة البرتغال الكبرى.

وحلّلت بيريللي البيانات واختارت النسخ الأفضل وقامت بالمصادقة عليها لدى "فيا" للموسم المقبل.

وحصل كلّ سائقٍ على مجموعتين جديدتين لاختبارهما خلال حصّتَي التجارب الحرّة اليوم في البحرين من أجل السماح للفرق بالتعوّد عليها وتطوير حزمها بما يتناسب معها لموسم 2021.

وبدا هاميلتون متردّدًا في البداية لانتقاد الإطارات الجديدة، لكنّه أشار لاحقًا إلى أنّه يجب على البطولة الإبقاء على إطارات 2019 لموسمٍ ثالث وفق الخطّة الأصليّة.

وقال البريطاني: "أبذل كلّ ما في وسعي من أجل عدم قول أيّ شيء!".

وأضاف: "ما أريد قوله هو أنّ لدينا طاقمًا هنا من بيريللي يتواجد في كلّ عطلة نهاية أسبوع. أكنّ لهم كلّ الاحترام فإنّهم يقومون بعملٍ رائع".

وأردف: "لدينا ذات الإطارات في العامين الماضيين. جلبنا إطارات جديدة في نهاية 2019 وهو ما يُعدّ أمرًا طبيعيًا، لكنّها كانت إطارات أسوأ. لذا قالوا: دعونا نُبقي على ذات الإطارات من العام الماضي".

وأكمل: "لذا حصلوا على عامَين لتطوير إطارٍ أفضل. وصلنا بإطارٍ أثقل بثلاثة كيلوغرامات ويبدو أنّه أسوأ بثانية في اللفّة".

وواصل شرحه بالقول: "لا يُحدث ذلك فرقًا بالنسبة للمشجّعين. لكن من منظور السائق فإنّنا نعمل مع علامات وشركاء يتواجدون في واجهة التكنولوجيا ويعملون على التقدّم والتطوّر الدائمَين".

ثمّ تابع: "ولو تراجعت بعد عامَين من التطوير فلا أعلم ما سيحدث. ليس ذلك بالشعور الرائع على الحلبة وذلك مقلق. أحبّذ البقاء على الإطارات الحاليّة، إن كان ذلك أفضل ما لديهم فمن الأفضل أن نبقى على الإطارات الحاليّة".

وقال هاميلتون أنّه لم يكن من السهل تحسين الإطارات الخاصة بالسباق في البحرين بالنظر إلى مدى اختلاف طبيعة الحلبة عن الحدث الماضي في تركيا.

وقال البريطاني: "لسنا سعداء للغاية من جانبي على صعيد التوازن. لكنّني أعتقد بأنّ الجميع في موقعٍ مماثل، الحلبة زلقة والرياح كثيرة".

وأضاف: "تعمل الإطارات على نحوٍ مختلفٍ تمامًا عن السباق الماضي في تركيا أو كحلبة مثل بورتيماو".

واخختم بالقول: "عوضًا عن إكمال لفّة خروج سريعة لتحمية الإطارات، فإنّك تُحاول أن تكون اللفّة بطيئة كي لا ترتفع حرارة الإطارات بشكلٍ مُفرط. أمامنا بعض العمل لإنجازه بالتأكيد".

ألبون متفاجئٌ بقلّة التماسك عند حادثه في التجارب الحرّة في البحرين

المقال السابق

ألبون متفاجئٌ بقلّة التماسك عند حادثه في التجارب الحرّة في البحرين

المقال التالي

هورنر: من المهمّ أن لا يتسبّب تجميد المحرّكات بتكبيل أيّ مُصنّع

هورنر: من المهمّ أن لا يتسبّب تجميد المحرّكات بتكبيل أيّ مُصنّع
تحميل التعليقات

حول هذه المقالة

السلاسل فورمولا 1
الحدث جائزة البحرين الكبرى

الأكثر شعبية اليوم

هورنر: من المهمّ أن لا يتسبّب تجميد المحرّكات بتكبيل أيّ مُصنّع
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

هورنر: من المهمّ أن لا يتسبّب تجميد المحرّكات بتكبيل أيّ مُصنّع

مواعيد عرض جائزة البحرين الكبرى 2020
فورمولا 1 فورمولا 1 / مدونة

مواعيد عرض جائزة البحرين الكبرى 2020

لويس هاميلتون ينتقد إطارات بيريللي لموسم 2021
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

لويس هاميلتون ينتقد إطارات بيريللي لموسم 2021

هاميلتون: التسابق لفيراري لم يكن مُقدّرًا له أن يحدث بالنسبة لي
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

هاميلتون: التسابق لفيراري لم يكن مُقدّرًا له أن يحدث بالنسبة لي

فيراري تغيّر موقفها وتؤيد مقترح تجميد تطوير المحركات في الفورمولا واحد بدءًا من 2022
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

فيراري تغيّر موقفها وتؤيد مقترح تجميد تطوير المحركات في الفورمولا واحد بدءًا من 2022

هاميلتون يتقدّم على فيرشتابن في التجارب الحرّة الثانية في البحرين
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

هاميلتون يتقدّم على فيرشتابن في التجارب الحرّة الثانية في البحرين

ألبون متفاجئٌ بقلّة التماسك عند حادثه في التجارب الحرّة في البحرين
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

ألبون متفاجئٌ بقلّة التماسك عند حادثه في التجارب الحرّة في البحرين

أحدث الأخبار

هورنر: من المهمّ أن لا يتسبّب تجميد المحرّكات بتكبيل أيّ مُصنّع
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

هورنر: من المهمّ أن لا يتسبّب تجميد المحرّكات بتكبيل أيّ مُصنّع

لويس هاميلتون ينتقد إطارات بيريللي لموسم 2021
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

لويس هاميلتون ينتقد إطارات بيريللي لموسم 2021

ألبون متفاجئٌ بقلّة التماسك عند حادثه في التجارب الحرّة في البحرين
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

ألبون متفاجئٌ بقلّة التماسك عند حادثه في التجارب الحرّة في البحرين

هاميلتون يتقدّم على فيرشتابن في التجارب الحرّة الثانية في البحرين
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

هاميلتون يتقدّم على فيرشتابن في التجارب الحرّة الثانية في البحرين

الأكثر شعبية

1
فورمولا 1

هورنر: من المهمّ أن لا يتسبّب تجميد المحرّكات بتكبيل أيّ مُصنّع

40دقيقة
2
فورمولا 1

مواعيد عرض جائزة البحرين الكبرى 2020

3
فورمولا 1

لويس هاميلتون ينتقد إطارات بيريللي لموسم 2021

4
فورمولا 1

هاميلتون: التسابق لفيراري لم يكن مُقدّرًا له أن يحدث بالنسبة لي

23س
5
فورمولا 1

فيراري تغيّر موقفها وتؤيد مقترح تجميد تطوير المحركات في الفورمولا واحد بدءًا من 2022

أحدث الأخبار

هورنر: من المهمّ أن لا يتسبّب تجميد المحرّكات بتكبيل أيّ مُصنّع
فورمولا 1

هورنر: من المهمّ أن لا يتسبّب تجميد المحرّكات بتكبيل أيّ مُصنّع

لويس هاميلتون ينتقد إطارات بيريللي لموسم 2021
فورمولا 1

لويس هاميلتون ينتقد إطارات بيريللي لموسم 2021

ألبون متفاجئٌ بقلّة التماسك عند حادثه في التجارب الحرّة في البحرين
فورمولا 1

ألبون متفاجئٌ بقلّة التماسك عند حادثه في التجارب الحرّة في البحرين

هاميلتون يتقدّم على فيرشتابن في التجارب الحرّة الثانية في البحرين
فورمولا 1

هاميلتون يتقدّم على فيرشتابن في التجارب الحرّة الثانية في البحرين

فيراري تغيّر موقفها وتؤيد مقترح تجميد تطوير المحركات في الفورمولا واحد بدءًا من 2022
فورمولا 1

فيراري تغيّر موقفها وتؤيد مقترح تجميد تطوير المحركات في الفورمولا واحد بدءًا من 2022

أحدث ملفات الفيديو

الخطأ الذي تسبب بمشكلة الجانح الأمامي لسيارة ريد بُل في تركيا 04:47
فورمولا 1

الخطأ الذي تسبب بمشكلة الجانح الأمامي لسيارة ريد بُل في تركيا

هل يُهدر ألونسو وقته مع سيارة فورمولا واحد بمواصفات 2018؟ 04:18
فورمولا 1
10س

هل يُهدر ألونسو وقته مع سيارة فورمولا واحد بمواصفات 2018؟

عملي في 60 ثانية | مشرف ميكانيكي 00:56
فورمولا 1
10س

عملي في 60 ثانية | مشرف ميكانيكي

لماذا تمتلك سيارات الفورمولا واحد الحديثة أنوفاً مرتفعة؟ 07:23
فورمولا 1
10س

لماذا تمتلك سيارات الفورمولا واحد الحديثة أنوفاً مرتفعة؟

السر وراء نجاحات هاميلتون في الفورمولا واحد 04:50
فورمولا 1
25-11-2020

السر وراء نجاحات هاميلتون في الفورمولا واحد

اشترك بخدمتنا الإخبارية

تطبيق موتورسبورت.كوم

السلاسل

شبكة موتورسبورت ش.م.م

اتصل بنا

© 2020 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.