لويس هاميلتون ينتقد إطارات بيريللي لموسم 2021

تمّ اختيار البُنية المُعدّلة بعد اختبار عدّة نماذج في التجارب الحرّة من جائزة البرتغال الكبرى.

وحلّلت بيريللي البيانات واختارت النسخ الأفضل وقامت بالمصادقة عليها لدى "فيا" للموسم المقبل.

وحصل كلّ سائقٍ على مجموعتين جديدتين لاختبارهما خلال حصّتَي التجارب الحرّة اليوم في البحرين من أجل السماح للفرق بالتعوّد عليها وتطوير حزمها بما يتناسب معها لموسم 2021.

وبدا هاميلتون متردّدًا في البداية لانتقاد الإطارات الجديدة، لكنّه أشار لاحقًا إلى أنّه يجب على البطولة الإبقاء على إطارات 2019 لموسمٍ ثالث وفق الخطّة الأصليّة.

وقال البريطاني: "أبذل كلّ ما في وسعي من أجل عدم قول أيّ شيء!".

وأضاف: "ما أريد قوله هو أنّ لدينا طاقمًا هنا من بيريللي يتواجد في كلّ عطلة نهاية أسبوع. أكنّ لهم كلّ الاحترام فإنّهم يقومون بعملٍ رائع".

وأردف: "لدينا ذات الإطارات في العامين الماضيين. جلبنا إطارات جديدة في نهاية 2019 وهو ما يُعدّ أمرًا طبيعيًا، لكنّها كانت إطارات أسوأ. لذا قالوا: دعونا نُبقي على ذات الإطارات من العام الماضي".

وأكمل: "لذا حصلوا على عامَين لتطوير إطارٍ أفضل. وصلنا بإطارٍ أثقل بثلاثة كيلوغرامات ويبدو أنّه أسوأ بثانية في اللفّة".

وواصل شرحه بالقول: "لا يُحدث ذلك فرقًا بالنسبة للمشجّعين. لكن من منظور السائق فإنّنا نعمل مع علامات وشركاء يتواجدون في واجهة التكنولوجيا ويعملون على التقدّم والتطوّر الدائمَين".

ثمّ تابع: "ولو تراجعت بعد عامَين من التطوير فلا أعلم ما سيحدث. ليس ذلك بالشعور الرائع على الحلبة وذلك مقلق. أحبّذ البقاء على الإطارات الحاليّة، إن كان ذلك أفضل ما لديهم فمن الأفضل أن نبقى على الإطارات الحاليّة".

وقال هاميلتون أنّه لم يكن من السهل تحسين الإطارات الخاصة بالسباق في البحرين بالنظر إلى مدى اختلاف طبيعة الحلبة عن الحدث الماضي في تركيا.

وقال البريطاني: "لسنا سعداء للغاية من جانبي على صعيد التوازن. لكنّني أعتقد بأنّ الجميع في موقعٍ مماثل، الحلبة زلقة والرياح كثيرة".

وأضاف: "تعمل الإطارات على نحوٍ مختلفٍ تمامًا عن السباق الماضي في تركيا أو كحلبة مثل بورتيماو".

واخختم بالقول: "عوضًا عن إكمال لفّة خروج سريعة لتحمية الإطارات، فإنّك تُحاول أن تكون اللفّة بطيئة كي لا ترتفع حرارة الإطارات بشكلٍ مُفرط. أمامنا بعض العمل لإنجازه بالتأكيد".