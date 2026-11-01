فورمولا 1 جائزة المكسيك الكبرى

لويس هاميلتون يطالب فيراري بـ "محادثات جادة" بعد احتكاكه مع شارل لوكلير: "ذلك كلفنا الفوز اليوم"

سائقا فيراري خرجا عن المسار خلال صراعهما على الصدارة في المكسيك.

منشور: 01-11-2026

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لويس هاميلتون، فيراري

الصورة من قبل: جيمس ساتون

طالب لويس هاميلتون بإجراء "محادثات جادة" داخل فيراري، عقب احتكاكه بزميله شارل لوكلير خلال سباق جائزة المكسيك الكبرى في الفورمولا 1.

واجه هاميلتون، الذي انطلق من البول بوزيشن، هجومًا من لوكلير صاحب المركز الثالث، بعدما فقد جورج راسل، المنطلق من الصف الأول، بعض الزخم قبل المنعطف الأول. ونجح بطل العالم سبع مرات بصعوبة في التصدي لسيارة زميله خلال سلسلة المنعطفات الأولى، لكن لوكلير شن هجومًا من الجهة الخارجية عند المنعطف الرابع. ومع خروج السيارتين عن المسار، اختصر السائق المونغاسكي المنعطف الخامس واحتفظ بالصدارة، بينما فقد هاميلتون الزخم، ما سمح لماكس فيرستابن بتجاوزه.

وتعقدت مجريات سباق لوكلير بعدما عوقب بخمس ثوانٍ بسبب الواقعة التي شهدتها اللفة الافتتاحية. ورغم نجاحه في بناء فارق بلغ خمس ثوانٍ أمام فيرستابن قبل توقفهما الأول، فإنه أمضى وقتًا إضافيًا قدره 6.3 ثانية في ممر الصيانة، ليخسر الصدارة. وعند الانطلاقة الثانية عقب رفع العلم الأحمر إثر حادث فالتيري بوتاس، تعرضت إطاراته للتسطح.

في المقابل، لم يجد هاميلتون طريقة لتجاوز سيارة ريد بُل مجددًا، لينهي السباق في المركز الثاني، بفارق ثمانية أعشار الثانية فقط عن الفوز.

وكان أحد الأسباب التي دفعت لوكلير إلى عدم إعادة المركز مباشرة إلى هاميلتون عند الانطلاقة، أنه كان سيضطر حينها إلى السماح لفيرستابن بتجاوزه أيضًا، لكن ذلك لم يمنع السائق البريطاني من إبداء غضبه.

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وقال هاميلتون لمهندس سباقه عبر اللاسلكي: "المشكلة أنه يمتلك هواءً نظيفًا أمامه، ولا يحتاج إلى إدارة الإطارات مثل بقيتنا. عليه ببساطة إعادة المركز".

وبعد بضع لفات، صعّد لهجته قائلًا: "مراقبو السباق يمنحون شارل هذا الفوز عمليًا".

وبحلول الوقت الذي تحدث فيه هاميلتون إلى وسائل الإعلام في منطقة بارك فيرميه، كان قد هدأ، لكنه لم يُخفِ استياءه من الطريقة التي سارت بها الأمور داخل فيراري في المكسيك.

وقال: "كان يومًا صعبًا. أعتقد أننا امتلكنا السرعة اللازمة للفوز اليوم، لكن الأمور لم تسر كما أردنا. سنتناول الأمر بعيدًا عن الأضواء، وسنحاول معرفة ما يمكننا فعله خلف الكواليس".

وأضاف سائق فيراري: "ناقشنا خلال الاجتماع الخاص بالسائقين أنه بمجرد الخروج عن المسار عند المنعطف الأول، يجب إعادة المركز. في العام الماضي، حصلت على عقوبة عشر ثوانٍ بسبب الحركة نفسها التي قام بها هو"، في إشارة إلى محاولته الخاصة لتجاوز فيرستابن من الجهة الخارجية عند المنعطف الرابع في عام 2025.

وتابع: "لكن في نهاية المطاف، كانت تلك الواقعة هي ما كلفنا الفوز اليوم. أعتقد أننا بحاجة بالتأكيد إلى إجراء بعض المحادثات الجادة خلف الكواليس".

وأشاد هاميلتون بالإنجاز "الاستثنائي للغاية" الذي حققه كيمي أنتونيللي، بعدما أصبح أصغر بطل للعالم في تاريخ الفورمولا 1، فيما يستعد الآن لمنافسة خليفته في مرسيدس خلال موسم 2027.

وقال: "الأمر الإيجابي هو أن الفريق يعمل بجد كبير، وقد نجحنا في تحسين سيارتنا كثيرًا. من الرائع أن نكون هنا".

وأكمل: "نستخدم أيضًا وحدة الطاقة القديمة خلال عطلة نهاية الأسبوع هذه، لذا فهي نتيجة جيدة ونقاط مهمة. من المؤسف أننا لم نحقق الفوز، لكن هكذا تسير الأمور، أحيانًا تفوز وأحيانًا تخسر".

واختتم: "آمل أن نحصل في العام المقبل على وحدة طاقة تتيح لنا منافستهم فعليًا. أعني أنهم كانوا يتجاوزوننا بسهولة على معظم الخطوط المستقيمة طوال هذا الموسم. إذا تمكنا من معالجة هذه المشكلة، مع الحفاظ على قاعدة هذه السيارة، فأعتقد أننا قادرون على تحقيق نتائج رائعة. لذلك أعتمد على الفريق، ولدي ثقة كاملة بنسبة 100% بهم".

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- فريق موتورسبورت دوت كوم

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