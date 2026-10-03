لويس هاميلتون يشعل مواقع التواصل عبر إشادته الكبيرة بفرناندو ألونسو والجماهير تصفه بـ "الأسطورة"
نال لويس هاميلتون إشادة واسعة من الجماهير بعدما أشاد بموهبة فرناندو ألونسو عقب تمديد عقد سائق أستون مارتن حتى عام 2027 على الأقل.
لويس هاميلتون، فيراري
الصورة من قبل: سام باجنال
حصل لويس هاميلتون بطل العالم سبع مرات في الفورمولا 1 على إشادة واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بسبب تعليقاته بشأن تمديد عقد فرناندو ألونسو مع أستون مارتن.
وقبل جائزة البحرين الكبرى، المقامة في ماليزيا، وقّع الإسباني عقدًا جديدًا مع الفريق البريطاني سيبقيه مع الفريق حتى نهاية موسم 2027 على الأقل.
وبطبيعة الحال، أصبح استمرار بطل العالم مرتين موضوعًا بارزًا للنقاش في منطقة الحظائر بحلبة سيبانغ الدولية، مع تفاعل العديد من السائقين مع الخبر.
وسيشهد تمديد عقد ألونسو استمراره في المنافسة بالفورمولا 1 عندما يبلغ 46 عامًا. حيث قال هاميلتون للصحفيين في سيبانغ: "هناك الكثير من السائقين في المقدمة الذين لا يستطيعون منافسة فرناندو من حيث الموهبة الخالصة. هو فقط غير قادر على إظهار ذلك في الوقت الحالي".
وانتشرت تصريحات سائق فيراري بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي. وعلّق أحد المشجعين على ريديت: "الموهبة تتعرف على الموهبة"، بينما أضاف آخر: "أحب عندما يقولون أحيانًا أشياء لطيفة عن بعضهم البعض".
وقال مشجع آخر مازحًا: "من الرائع رؤية الشباب يتفاهمون"، بينما كتب شخص آخر: "فيرويس ما زال حيًا ويركل. في العام الماضي، دافع الجد عن العم عندما كان يعاني مع ريد بُل. والآن العم يدافع عن الجد".
وتضمنت التعليقات الأخرى على منشور في إنستغرام من أوتوسبورت: "لويس يثبت لماذا هو أسطورة..."، و"آمل أن تتمكن أستون من إصلاح وضعها من أجل فرناندو، حتى يتمكن من المنافسة على النقاط مجددًا".
وخاض ألونسو ظهوره الأول في الفورمولا 1 خلال جائزة أستراليا الكبرى لعام 2001، وشارك في 440 سباقًا حتى الآن. وحقق خلال مسيرته لقبي بطولة العالم في عامي 2005 و2006، إلى جانب 32 انتصارًا في السباقات، و106 منصات تتويج، و22 بول بوزيشن. كما قاد لصالح ميناردي، ورينو، ومكلارين، وفيراري، وألبين، وهو الآن مع أستون مارتن.
ويعاني الفريق البريطاني من مشكلات متعلقة بالسيارة ووحدة الطاقة خلال موسم 2026. ونتيجة لذلك، يحتل المركز العاشر في ترتيب بطولة الصانعين برصيد ثلاث نقاط.
جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- التجارب الحرة الثانية
جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- التجارب الحرة الثانية
جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- التجارب الحرة الثانية
جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- التجارب الحرة الثانية
جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- التجارب الحرة الثانية
جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- التجارب الحرة الثانية
جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- التجارب الحرة الثانية
جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- التجارب الحرة الثانية
جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- التجارب الحرة الثانية
جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- التجارب الحرة الثانية
جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- التجارب الحرة الثانية
جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- التجارب الحرة الثانية
جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- التجارب الحرة الثانية
جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- التجارب الحرة الثانية
جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- التجارب الحرة الثانية
جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- التجارب الحرة الثانية
جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- التجارب الحرة الثانية
جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- التجارب الحرة الثانية
جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- التجارب الحرة الثانية
جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- التجارب الحرة الثانية
جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- التجارب الحرة الثانية
جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- التجارب الحرة الثانية
جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- التجارب الحرة الثانية
جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- التجارب الحرة الثانية
جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- التجارب الحرة الثانية
جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- التجارب الحرة الثانية
جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- التجارب الحرة الثانية
جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- التجارب الحرة الثانية
جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- التجارب الحرة الثانية
جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- التجارب الحرة الثانية
جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- التجارب الحرة الثانية
جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- التجارب الحرة الثانية
جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- التجارب الحرة الثانية
جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- التجارب الحرة الثانية
جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- التجارب الحرة الثانية
جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- التجارب الحرة الثانية
جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- التجارب الحرة الثانية
جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- التجارب الحرة الثانية
جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- التجارب الحرة الثانية
جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- التجارب الحرة الثانية
جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- التجارب الحرة الثانية
جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- التجارب الحرة الثانية
جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- التجارب الحرة الثانية
جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- التجارب الحرة الثانية
جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- التجارب الحرة الثانية
جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- التجارب الحرة الثانية
جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- التجارب الحرة الثانية
جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- التجارب الحرة الثانية
جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- التجارب الحرة الثانية
جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- التجارب الحرة الثانية
جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- التجارب الحرة الثانية
جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- التجارب الحرة الثانية
جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- التجارب الحرة الثانية
جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- التجارب الحرة الثانية
جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- التجارب الحرة الثانية
جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- التجارب الحرة الثانية
جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- التجارب الحرة الثانية
جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- التجارب الحرة الثانية
جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- التجارب الحرة الثانية
جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- التجارب الحرة الثانية
جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- التجارب الحرة الثانية
جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- التجارب الحرة الثانية
جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- التجارب الحرة الثانية
جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- التجارب الحرة الثانية
جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- التجارب الحرة الثانية
جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- التجارب الحرة الثانية
جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- التجارب الحرة الثانية
جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- التجارب الحرة الثانية
جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- التجارب الحرة الثانية
جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- التجارب الحرة الثانية
جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- التجارب الحرة الثانية
جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- التجارب الحرة الثانية
جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- التجارب الحرة الثانية
جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- التجارب الحرة الثانية
جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- التجارب الحرة الثانية
جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- التجارب الحرة الثانية
جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- التجارب الحرة الثانية
جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- التجارب الحرة الثانية
جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- التجارب الحرة الثانية
جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- التجارب الحرة الثانية
جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- التجارب الحرة الثانية
جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- التجارب الحرة الثانية
جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- التجارب الحرة الثانية
جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- التجارب الحرة الثانية
جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- التجارب الحرة الثانية
جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- التجارب الحرة الثانية
جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- التجارب الحرة الثانية
جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- التجارب الحرة الثانية
جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- التجارب الحرة الثانية
جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- التجارب الحرة الثانية
جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- التجارب الحرة الثانية
جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- التجارب الحرة الثانية
جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- التجارب الحرة الثانية
جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- التجارب الحرة الثانية
جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- التجارب الحرة الثانية
جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- التجارب الحرة الثانية
جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- التجارب الحرة الثانية
جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- التجارب الحرة الثانية
جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- التجارب الحرة الثانية
جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- التجارب الحرة الثانية
جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- التجارب الحرة الثانية
جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- التجارب الحرة الثانية
جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- التجارب الحرة الثانية
جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- التجارب الحرة الثانية
جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- التجارب الحرة الثانية
جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- التجارب الحرة الثانية
جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- التجارب الحرة الثانية
جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- التجارب الحرة الثانية
جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- التجارب الحرة الثانية
جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- التجارب الحرة الثانية
جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- التجارب الحرة الثانية
جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- التجارب الحرة الثانية
جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- التجارب الحرة الثانية
جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- التجارب الحرة الثانية
جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- التجارب الحرة الثانية
جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- التجارب الحرة الثانية
جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- التجارب الحرة الثانية
جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- التجارب الحرة الثانية
جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- التجارب الحرة الثانية
جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- التجارب الحرة الثانية
جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- التجارب الحرة الثانية
جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- التجارب الحرة الثانية
جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- التجارب الحرة الثانية
جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- التجارب الحرة الثانية
جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- التجارب الحرة الثانية
جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- التجارب الحرة الثانية
جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- التجارب الحرة الثانية
جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- التجارب الحرة الثانية
جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- التجارب الحرة الثانية
جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- التجارب الحرة الثانية
جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- التجارب الحرة الثانية
جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- التجارب الحرة الثانية
جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- التجارب الحرة الثانية
جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- التجارب الحرة الثانية
جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- التجارب الحرة الثانية
جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- التجارب الحرة الثانية
جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- التجارب الحرة الثانية
جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- التجارب الحرة الثانية
جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- التجارب الحرة الثانية
جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- التجارب الحرة الثانية
جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- التجارب الحرة الثانية
جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- التجارب الحرة الثانية
جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- التجارب الحرة الثانية
جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- التجارب الحرة الثانية
جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- التجارب الحرة الثانية
جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- التجارب الحرة الثانية
جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- التجارب الحرة الثانية
جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- التجارب الحرة الثانية
جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- التجارب الحرة الثانية
جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- التجارب الحرة الثانية
جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- التجارب الحرة الثانية
جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- التجارب الحرة الثانية
جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- التجارب الحرة الثانية
جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- التجارب الحرة الثانية
جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- التجارب الحرة الثانية
جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- التجارب الحرة الثانية
جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- التجارب الحرة الثانية
جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- التجارب الحرة الثانية
جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- التجارب الحرة الثانية
جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- التجارب الحرة الثانية
جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- التجارب الحرة الثانية
جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- التجارب الحرة الثانية
جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- التجارب الحرة الثانية
جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- التجارب الحرة الثانية
جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- التجارب الحرة الثانية
جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- التجارب الحرة الثانية
جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- التجارب الحرة الثانية
جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- التجارب الحرة الثانية
جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- التجارب الحرة الثانية
جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- التجارب الحرة الثانية
جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- التجارب الحرة الثانية
جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- التجارب الحرة الثانية
جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- التجارب الحرة الثانية
جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- التجارب الحرة الثانية
جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- التجارب الحرة الثانية
جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- التجارب الحرة الثانية
جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- التجارب الحرة الثانية
جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- التجارب الحرة الثانية
جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- التجارب الحرة الثانية
جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- التجارب الحرة الثانية
جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- التجارب الحرة الثانية
جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- التجارب الحرة الثانية
جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- التجارب الحرة الثانية
جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- التجارب الحرة الثانية
جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- التجارب الحرة الثانية
جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- التجارب الحرة الثانية
جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- التجارب الحرة الثانية
جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- التجارب الحرة الثانية
جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- التجارب الحرة الثانية
جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- التجارب الحرة الثانية
جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- التجارب الحرة الثانية
جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- التجارب الحرة الثانية
جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- التجارب الحرة الثانية
جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- التجارب الحرة الثانية
جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- التجارب الحرة الثانية
جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- التجارب الحرة الثانية
جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- التجارب الحرة الثانية
جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- التجارب الحرة الثانية
جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- التجارب الحرة الثانية
جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- التجارب الحرة الثانية
شارك أو احفظ هذه القصّة
فرناندو ألونسو يكشف عن أول تجربة مؤثرة في الكارتينغ مع ابنه ليونارد بعمر شهرين فقط
ألونسو يمدد عقده مع أستون مارتن حتى موسم 2027 في الفورمولا 1
فكرة ألونسو لإنقاذ الفورمولا 1 قبل عودة محركات "في 8".. وما مدى واقعية تطبيقها؟
هوندا تنفي مشاكل المحرك التي أبلغ عنها ألونسو بعد باكو: "كل شيء على ما يرام"
أستون مارتن تدافع عن نفسها بعد إخفاق باكو: "التحديثات تعمل"
ألونسو محق في دقّ ناقوس الخطر حول الفورمولا 1.. لكن يبدو وكأن التاريخ يعيد نفسه
أحدث الأخبار
"فيا بحاجة إلى التدخل" - شرح تعليقات راسل بشأن سترة التبريد
هاميلتون يصف تصفيات سيبانغ بأنها "أفضل لفة" له في موسم الفورمولا 1 لعام 2026
من "سيارة من ورق" إلى قطب الانطلاق الأول في ماليزيا – ما الذي تغيّر لدى فيرستابن وريد بُل؟
نوريس محبط من مشكلة المحرك التي كلفته في تصفيات سيبانغ
فكرة ألونسو لإنقاذ الفورمولا 1 قبل عودة محركات "في 8".. وما مدى واقعية تطبيقها؟
جدل كبير: أي حلبة يجب أن تستضيف ختام موسم 2026 في الفورمولا 1 إذا تم تغيير الروزنامة؟
بطل إيطاليا المقبل في الفورمولا 1؟
ألونسو محق في دقّ ناقوس الخطر حول الفورمولا 1.. لكن يبدو وكأن التاريخ يعيد نفسه
قم بالاشتراك والوصول إلى Motorsport.com باستخدام أداة حظر الإعلانات الخاصة بك.
من الفورمولا 1 إلى موتو جي بي، نقدم تقاريرنا مباشرة من حلبة السباق لأننا نحب رياضتنا، مثلك تمامًا. وللاستمرار في تقديم صحافتنا المتخصصة، يستخدم موقعنا الإعلانات. ومع ذلك، نريد أن نمنحك الفرصة للاستمتاع بموقع ويب خالٍ من الإعلانات وخالٍ من أدوات التتبع ومواصلة استخدام أداة حظر الإعلانات.
أبرز التعليقات