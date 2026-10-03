حصل لويس هاميلتون بطل العالم سبع مرات في الفورمولا 1 على إشادة واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بسبب تعليقاته بشأن تمديد عقد فرناندو ألونسو مع أستون مارتن.

وقبل جائزة البحرين الكبرى، المقامة في ماليزيا، وقّع الإسباني عقدًا جديدًا مع الفريق البريطاني سيبقيه مع الفريق حتى نهاية موسم 2027 على الأقل.

وبطبيعة الحال، أصبح استمرار بطل العالم مرتين موضوعًا بارزًا للنقاش في منطقة الحظائر بحلبة سيبانغ الدولية، مع تفاعل العديد من السائقين مع الخبر.

وسيشهد تمديد عقد ألونسو استمراره في المنافسة بالفورمولا 1 عندما يبلغ 46 عامًا. حيث قال هاميلتون للصحفيين في سيبانغ: "هناك الكثير من السائقين في المقدمة الذين لا يستطيعون منافسة فرناندو من حيث الموهبة الخالصة. هو فقط غير قادر على إظهار ذلك في الوقت الحالي".

وانتشرت تصريحات سائق فيراري بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي. وعلّق أحد المشجعين على ريديت: "الموهبة تتعرف على الموهبة"، بينما أضاف آخر: "أحب عندما يقولون أحيانًا أشياء لطيفة عن بعضهم البعض".

وقال مشجع آخر مازحًا: "من الرائع رؤية الشباب يتفاهمون"، بينما كتب شخص آخر: "فيرويس ما زال حيًا ويركل. في العام الماضي، دافع الجد عن العم عندما كان يعاني مع ريد بُل. والآن العم يدافع عن الجد".

وتضمنت التعليقات الأخرى على منشور في إنستغرام من أوتوسبورت: "لويس يثبت لماذا هو أسطورة..."، و"آمل أن تتمكن أستون من إصلاح وضعها من أجل فرناندو، حتى يتمكن من المنافسة على النقاط مجددًا".

وخاض ألونسو ظهوره الأول في الفورمولا 1 خلال جائزة أستراليا الكبرى لعام 2001، وشارك في 440 سباقًا حتى الآن. وحقق خلال مسيرته لقبي بطولة العالم في عامي 2005 و2006، إلى جانب 32 انتصارًا في السباقات، و106 منصات تتويج، و22 بول بوزيشن. كما قاد لصالح ميناردي، ورينو، ومكلارين، وفيراري، وألبين، وهو الآن مع أستون مارتن.

ويعاني الفريق البريطاني من مشكلات متعلقة بالسيارة ووحدة الطاقة خلال موسم 2026. ونتيجة لذلك، يحتل المركز العاشر في ترتيب بطولة الصانعين برصيد ثلاث نقاط.