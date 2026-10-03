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لويس هاميلتون يشعل مواقع التواصل عبر إشادته الكبيرة بفرناندو ألونسو والجماهير تصفه بـ "الأسطورة"

نال لويس هاميلتون إشادة واسعة من الجماهير بعدما أشاد بموهبة فرناندو ألونسو عقب تمديد عقد سائق أستون مارتن حتى عام 2027 على الأقل.

أحمد مجدي
أحمد مجدي
منشور:
لويس هاميلتون، فيراري

لويس هاميلتون، فيراري

الصورة من قبل: سام باجنال

حصل لويس هاميلتون بطل العالم سبع مرات في الفورمولا 1 على إشادة واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بسبب تعليقاته بشأن تمديد عقد فرناندو ألونسو مع أستون مارتن.

وقبل جائزة البحرين الكبرى، المقامة في ماليزيا، وقّع الإسباني عقدًا جديدًا مع الفريق البريطاني سيبقيه مع الفريق حتى نهاية موسم 2027 على الأقل.

وبطبيعة الحال، أصبح استمرار بطل العالم مرتين موضوعًا بارزًا للنقاش في منطقة الحظائر بحلبة سيبانغ الدولية، مع تفاعل العديد من السائقين مع الخبر.

وسيشهد تمديد عقد ألونسو استمراره في المنافسة بالفورمولا 1 عندما يبلغ 46 عامًا. حيث قال هاميلتون للصحفيين في سيبانغ: "هناك الكثير من السائقين في المقدمة الذين لا يستطيعون منافسة فرناندو من حيث الموهبة الخالصة. هو فقط غير قادر على إظهار ذلك في الوقت الحالي".

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وانتشرت تصريحات سائق فيراري بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي. وعلّق أحد المشجعين على ريديت: "الموهبة تتعرف على الموهبة"، بينما أضاف آخر: "أحب عندما يقولون أحيانًا أشياء لطيفة عن بعضهم البعض".

وقال مشجع آخر مازحًا: "من الرائع رؤية الشباب يتفاهمون"، بينما كتب شخص آخر: "فيرويس ما زال حيًا ويركل. في العام الماضي، دافع الجد عن العم عندما كان يعاني مع ريد بُل. والآن العم يدافع عن الجد".

وتضمنت التعليقات الأخرى على منشور في إنستغرام من أوتوسبورت: "لويس يثبت لماذا هو أسطورة..."، و"آمل أن تتمكن أستون من إصلاح وضعها من أجل فرناندو، حتى يتمكن من المنافسة على النقاط مجددًا".

وخاض ألونسو ظهوره الأول في الفورمولا 1 خلال جائزة أستراليا الكبرى لعام 2001، وشارك في 440 سباقًا حتى الآن. وحقق خلال مسيرته لقبي بطولة العالم في عامي 2005 و2006، إلى جانب 32 انتصارًا في السباقات، و106 منصات تتويج، و22 بول بوزيشن. كما قاد لصالح ميناردي، ورينو، ومكلارين، وفيراري، وألبين، وهو الآن مع أستون مارتن.

ويعاني الفريق البريطاني من مشكلات متعلقة بالسيارة ووحدة الطاقة خلال موسم 2026. ونتيجة لذلك، يحتل المركز العاشر في ترتيب بطولة الصانعين برصيد ثلاث نقاط.

ماكس فيرستابين، فريق ريد بول رايسينغ

جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- التجارب الحرة الثانية
ليام لوسون، فريق «راسينغ بولز»

جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- التجارب الحرة الثانية
كارلوس ساينز، ويليامز

جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- التجارب الحرة الثانية
لويس هاميلتون، فيراري

جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- التجارب الحرة الثانية
تشارلز لوكلير، فيراري

جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- التجارب الحرة الثانية
التفاصيل الفنية لفريق ريد بول رايسينغ

جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- التجارب الحرة الثانية
لانس سترول، أستون مارتن، تنظيف منطقة الصيانة

جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- التجارب الحرة الثانية
لانس سترول، أستون مارتن

جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- التجارب الحرة الثانية
لانس سترول، أستون مارتن

جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- التجارب الحرة الثانية
لانس سترول، أستون مارتن

جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- التجارب الحرة الثانية
فرناندو ألونسو، أستون مارتن

جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- التجارب الحرة الثانية
فرناندو ألونسو، أستون مارتن

جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- التجارب الحرة الثانية
فرناندو ألونسو، أستون مارتن

جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- التجارب الحرة الثانية
فرناندو ألونسو، أستون مارتن

جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- التجارب الحرة الثانية
فرناندو ألونسو، أستون مارتن

جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- التجارب الحرة الثانية
فرناندو ألونسو، أستون مارتن

جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- التجارب الحرة الثانية
فرناندو ألونسو، أستون مارتن

جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- التجارب الحرة الثانية
فرناندو ألونسو، أستون مارتن

جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- التجارب الحرة الثانية
فرناندو ألونسو، أستون مارتن

جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- التجارب الحرة الثانية
أليكس ألبون، ويليامز

جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- التجارب الحرة الثانية
أليكس ألبون، ويليامز

جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- التجارب الحرة الثانية
أليكس ألبون، ويليامز

جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- التجارب الحرة الثانية
لويس هاميلتون، فيراري

جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- التجارب الحرة الثانية
تشارلز لوكلير، فيراري

جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- التجارب الحرة الثانية
ماكس فيرستابين، فريق ريد بول رايسينغ

جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- التجارب الحرة الثانية
ماكس فيرستابين، فريق ريد بول رايسينغ

جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- التجارب الحرة الثانية
ماكس فيرستابين، فريق ريد بول رايسينغ

جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- التجارب الحرة الثانية
ماكس فيرستابين، فريق ريد بول رايسينغ

جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- التجارب الحرة الثانية
ماكس فيرستابين، فريق ريد بول رايسينغ، تفاصيل فنية

جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- التجارب الحرة الثانية
أندريا كيمي أنتونيلي، مرسيدس

جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- التجارب الحرة الثانية
توقف مرسيدس في منطقة الصيانة

جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- التجارب الحرة الثانية
ماكس فيرستابين، فريق ريد بول رايسينغ

جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- التجارب الحرة الثانية
ماكس فيرستابين، فريق ريد بول رايسينغ

جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- التجارب الحرة الثانية
لويس هاميلتون، فيراري

جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- التجارب الحرة الثانية
ماكس فيرستابين، فريق ريد بول رايسينغ

جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- التجارب الحرة الثانية
أندريا كيمي أنتونيلي، مرسيدس

جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- التجارب الحرة الثانية
أندريا كيمي أنتونيلي، مرسيدس

جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- التجارب الحرة الثانية
إيساك هاجار، فريق ريد بول رايسينغ

جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- التجارب الحرة الثانية
إيساك هاجار، فريق ريد بول رايسينغ

جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- التجارب الحرة الثانية
الفريق ينتظر وصول إيساك هاجار، ريد بول راسينغ

جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- التجارب الحرة الثانية
أندريا كيمي أنتونيلي، مرسيدس

جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- التجارب الحرة الثانية
جورج راسل، مرسيدس

جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- التجارب الحرة الثانية
أندريا كيمي أنتونيلي، مرسيدس

جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- التجارب الحرة الثانية
ماكس فيرستابين، فريق ريد بول رايسينغ

جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- التجارب الحرة الثانية
تشارلز لوكلير، فيراري

جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- التجارب الحرة الثانية
التفاصيل الفنية لسيارة فيراري

جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- التجارب الحرة الثانية
فرناندو ألونسو، أستون مارتن

جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- التجارب الحرة الثانية
فرناندو ألونسو، أستون مارتن

جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- التجارب الحرة الثانية
فرناندو ألونسو، أستون مارتن

جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- التجارب الحرة الثانية
أوليفر بيرمان، هاس

جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- التجارب الحرة الثانية
غابرييل بورتوليتو، أودي

جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- التجارب الحرة الثانية
غابرييل بورتوليتو، أودي

جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- التجارب الحرة الثانية
إستيبان أوكون، هاس

جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- التجارب الحرة الثانية
لانس سترول، أستون مارتن

جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- التجارب الحرة الثانية
لانس سترول، أستون مارتن

جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- التجارب الحرة الثانية
لانس سترول، أستون مارتن

جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- التجارب الحرة الثانية
فرناندو ألونسو، أستون مارتن

جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- التجارب الحرة الثانية
فرناندو ألونسو، أستون مارتن

جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- التجارب الحرة الثانية
ليام لوسون، فريق «راسينغ بولز»

جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- التجارب الحرة الثانية
أرفيد ليندبلاد، راسينغ بولز

جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- التجارب الحرة الثانية
كارلوس ساينز، ويليامز

جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- التجارب الحرة الثانية
كارلوس ساينز، ويليامز

جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- التجارب الحرة الثانية
كارلوس ساينز، ويليامز

جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- التجارب الحرة الثانية
أليكس ألبون، ويليامز

جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- التجارب الحرة الثانية
التفاصيل الفنية لسيارة فيراري

جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- التجارب الحرة الثانية
تشارلز لوكلير، فيراري

جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- التجارب الحرة الثانية
تشارلز لوكلير، فيراري

جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- التجارب الحرة الثانية
أندريا كيمي أنتونيلي، مرسيدس

جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- التجارب الحرة الثانية
جورج راسل، مرسيدس

جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- التجارب الحرة الثانية
التفاصيل الفنية لسيارة ماكلارين

جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- التجارب الحرة الثانية
التفاصيل الفنية لسيارة ماكلارين

جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- التجارب الحرة الثانية
التفاصيل الفنية لسيارة ماكلارين

جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- التجارب الحرة الثانية
التفاصيل الفنية لسيارة ماكلارين

جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- التجارب الحرة الثانية
التفاصيل الفنية لسيارة ماكلارين

جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- التجارب الحرة الثانية
التفاصيل الفنية لسيارة ماكلارين

جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- التجارب الحرة الثانية
التفاصيل الفنية لسيارة ماكلارين

جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- التجارب الحرة الثانية
التفاصيل الفنية لسيارة ماكلارين

جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- التجارب الحرة الثانية
جورج راسل، مرسيدس

جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- التجارب الحرة الثانية
جورج راسل، مرسيدس

جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- التجارب الحرة الثانية
ماكس فيرستابين، فريق ريد بول رايسينغ

جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- التجارب الحرة الثانية
إيساك هاجار، فريق ريد بول رايسينغ

جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- التجارب الحرة الثانية
إيساك هاجار، فريق ريد بول رايسينغ

جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- التجارب الحرة الثانية
لويس هاميلتون، فيراري

جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- التجارب الحرة الثانية
تشارلز لوكلير، فيراري

جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- التجارب الحرة الثانية
أوليفر بيرمان، فريق هاس للفورمولا 1

جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- التجارب الحرة الثانية
نيكو هولكنبرغ، فريق أودي للفورمولا 1

جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- التجارب الحرة الثانية
غابرييل بورتوليتو، فريق أودي للفورمولا 1

جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- التجارب الحرة الثانية
غابرييل بورتوليتو، فريق أودي للفورمولا 1

جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- التجارب الحرة الثانية
نيكو هولكنبرغ، فريق أودي للفورمولا 1

جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- التجارب الحرة الثانية
نيكو هولكنبرغ، فريق أودي للفورمولا 1

جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- التجارب الحرة الثانية
فرناندو ألونسو، فريق أستون مارتن للسباقات

جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- التجارب الحرة الثانية
أوسكار بياستري، ماكلارين

جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- التجارب الحرة الثانية
بيير غاسلي، ألبين

جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- التجارب الحرة الثانية
إستيبان أوكون، فريق هاس للفورمولا 1

جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- التجارب الحرة الثانية
سيرجيو بيريز، كاديلاك ريسينغ

جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- التجارب الحرة الثانية
ليام لوسون، فريق «راسينغ بولز»

جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- التجارب الحرة الثانية
فرناندو ألونسو، فريق أستون مارتن للسباقات

جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- التجارب الحرة الثانية
أوسكار بياستري، ماكلارين

جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- التجارب الحرة الثانية
لويس هاميلتون، فيراري، بيير غاسلي، ألبين، إستيبان أوكون، فريق هاس للفورمولا 1

جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- التجارب الحرة الثانية
ماكس فيرستابين، فريق ريد بول رايسينغ

جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- التجارب الحرة الثانية
أوليفر بيرمان، فريق هاس للفورمولا 1

جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- التجارب الحرة الثانية
إستيبان أوكون، فريق هاس للفورمولا 1

جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- التجارب الحرة الثانية
أوليفر بيرمان، فريق هاس للفورمولا 1

جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- التجارب الحرة الثانية
فرناندو ألونسو، فريق أستون مارتن للسباقات

جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- التجارب الحرة الثانية
ليام لوسون، فريق «راسينغ بولز»

جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- التجارب الحرة الثانية
فالتيري بوتاس، كاديلاك رايسينغ

جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- التجارب الحرة الثانية
فرانكو كولابينتو، ألبين

جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- التجارب الحرة الثانية
لانس سترول، فريق أستون مارتن للسباقات

جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- التجارب الحرة الثانية
ليام لوسون، فريق «راسينغ بولز»

جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- التجارب الحرة الثانية
إستيبان أوكون، فريق هاس للفورمولا 1

جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- التجارب الحرة الثانية
غابرييل بورتوليتو، فريق أودي للفورمولا 1

جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- التجارب الحرة الثانية
ألكسندر ألبون، ويليامز

جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- التجارب الحرة الثانية
لانس سترول، فريق أستون مارتن للسباقات

جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- التجارب الحرة الثانية
فرناندو ألونسو، فريق أستون مارتن للسباقات

جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- التجارب الحرة الثانية
لاندو نوريس، ماكلارين

جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- التجارب الحرة الثانية
نيكو هولكنبرغ، فريق أودي للفورمولا 1

جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- التجارب الحرة الثانية
لويس هاميلتون، فيراري

جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- التجارب الحرة الثانية
إستيبان أوكون، فريق هاس للفورمولا 1

جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- التجارب الحرة الثانية
إستيبان أوكون، فريق هاس للفورمولا 1

جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- التجارب الحرة الثانية
إيساك هاجار، فريق ريد بول رايسينغ

جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- التجارب الحرة الثانية
إستيبان أوكون، فريق هاس للفورمولا 1

جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- التجارب الحرة الثانية
نيكو هولكنبرغ، فريق أودي للفورمولا 1

جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- التجارب الحرة الثانية
أوليفر بيرمان، فريق هاس للفورمولا 1

جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- التجارب الحرة الثانية
أرفيد ليندبلاد، راسينغ بولز

جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- التجارب الحرة الثانية
جورج راسل، مرسيدس

جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- التجارب الحرة الثانية
فالتيري بوتاس، كاديلاك رايسينغ

جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- التجارب الحرة الثانية
إستيبان أوكون، فريق هاس للفورمولا 1

جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- التجارب الحرة الثانية
ألكسندر ألبون، ويليامز، سيرجيو بيريز، كاديلاك رايسينغ

جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- التجارب الحرة الثانية
ألكسندر ألبون، ويليامز

جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- التجارب الحرة الثانية
فرناندو ألونسو، أستون مارتن رايسينغ، فالتيري بوتاس، كاديلاك رايسينغ

جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- التجارب الحرة الثانية
جورج راسل، مرسيدس

جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- التجارب الحرة الثانية
ليام لوسون، فريق «راسينغ بولز»

جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- التجارب الحرة الثانية
فرانكو كولابينتو، ألبين

جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- التجارب الحرة الثانية
ليام لوسون، فريق «راسينغ بولز»

جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- التجارب الحرة الثانية
إستيبان أوكون، فريق هاس للفورمولا 1

جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- التجارب الحرة الثانية
أرفيد ليندبلاد، راسينغ بولز

جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- التجارب الحرة الثانية
غابرييل بورتوليتو، فريق أودي للفورمولا 1

جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- التجارب الحرة الثانية
إستيبان أوكون، فريق هاس للفورمولا 1

جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- التجارب الحرة الثانية
أوسكار بياستري، ماكلارين

جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- التجارب الحرة الثانية
لانس سترول، فريق أستون مارتن للسباقات

جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- التجارب الحرة الثانية
فرانكو كولابينتو، ألبين، تشارلز لوكلير، فيراري

جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- التجارب الحرة الثانية
ألكسندر ألبون، ويليامز

جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- التجارب الحرة الثانية
كارلوس ساينز، ويليامز

جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- التجارب الحرة الثانية
تشارلز لوكلير، فيراري

جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- التجارب الحرة الثانية
جورج راسل، مرسيدس

جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- التجارب الحرة الثانية
كارلوس ساينز، ويليامز

جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- التجارب الحرة الثانية
ماكس فيرستابين، فريق ريد بول للسباقات

جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- التجارب الحرة الثانية
إيساك هاجار، فريق ريد بول رايسينغ

جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- التجارب الحرة الثانية
أوسكار بياستري، ماكلارين

جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- التجارب الحرة الثانية
أندريا كيمي أنتونيلي، مرسيدس

جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- التجارب الحرة الثانية
لويس هاميلتون، فيراري

جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- التجارب الحرة الثانية
تشارلز لوكلير، فيراري

جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- التجارب الحرة الثانية
لويس هاميلتون، فيراري

جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- التجارب الحرة الثانية
فرناندو ألونسو، فريق أستون مارتن للسباقات

جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- التجارب الحرة الثانية
جورج راسل، مرسيدس

جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- التجارب الحرة الثانية
جورج راسل، مرسيدس

جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- التجارب الحرة الثانية
إستيبان أوكون، فريق هاس للفورمولا 1

جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- التجارب الحرة الثانية
أرفيد ليندبلاد، راسينغ بولز

جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- التجارب الحرة الثانية
تشارلز لوكلير، فيراري

جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- التجارب الحرة الثانية
إستيبان أوكون، فريق هاس للفورمولا 1

جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- التجارب الحرة الثانية
غابرييل بورتوليتو، فريق أودي للفورمولا 1، أرفيد ليندبلاد، راسينغ بولز

جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- التجارب الحرة الثانية
لاندو نوريس، ماكلارين

جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- التجارب الحرة الثانية
أوليفر بيرمان، فريق هاس للفورمولا 1

جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- التجارب الحرة الثانية
لاندو نوريس، ماكلارين

جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- التجارب الحرة الثانية
أوسكار بياستري، ماكلارين

جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- التجارب الحرة الثانية
سيرجيو بيريز، كاديلاك ريسينغ

جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- التجارب الحرة الثانية
فرانكو كولابينتو، التزلج الألبي

جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- التجارب الحرة الثانية
أوسكار بياستري، ماكلارين

جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- التجارب الحرة الثانية
لانس سترول، فريق أستون مارتن للسباقات

جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- التجارب الحرة الثانية
ماكس فيرستابين، فريق ريد بول رايسينغ

جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- التجارب الحرة الثانية
إيساك هاجار، فريق ريد بول رايسينغ

جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- التجارب الحرة الثانية
فرناندو ألونسو، فريق أستون مارتن للسباقات

جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- التجارب الحرة الثانية
أوليفر بيرمان، فريق هاس للفورمولا 1

جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- التجارب الحرة الثانية
فرناندو ألونسو، فريق أستون مارتن للسباقات

جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- التجارب الحرة الثانية
بيير غاسلي، ألبين

جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- التجارب الحرة الثانية
غابرييل بورتوليتو، فريق أودي للفورمولا 1

جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- التجارب الحرة الثانية
فرانكو كولابينتو، ألبين

جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- التجارب الحرة الثانية
غابرييل بورتوليتو، فريق أودي للفورمولا 1

جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- التجارب الحرة الثانية
أوسكار بياستري، ماكلارين

جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- التجارب الحرة الثانية
أندريا كيمي أنتونيلي، مرسيدس

جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- التجارب الحرة الثانية
تشارلز لوكلير، فيراري، سيرجيو بيريز، كاديلاك رايسينغ

جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- التجارب الحرة الثانية
ألكسندر ألبون، ويليامز

جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- التجارب الحرة الثانية
تشارلز لوكلير، فيراري

جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- التجارب الحرة الثانية
ماكس فيرستابين، فريق ريد بول رايسينغ

جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- التجارب الحرة الثانية
فرناندو ألونسو، فريق أستون مارتن للسباقات

جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- التجارب الحرة الثانية
تشارلز لوكلير، فيراري

جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- التجارب الحرة الثانية
إستيبان أوكون، فريق هاس للفورمولا 1

جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- التجارب الحرة الثانية
لاندو نوريس، ماكلارين

جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- التجارب الحرة الثانية
فرانكو كولابينتو، ألبين

جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- التجارب الحرة الثانية
لويس هاميلتون، فيراري

جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- التجارب الحرة الثانية
أوسكار بياستري، ماكلارين

جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- التجارب الحرة الثانية
بيير غاسلي، ألبين، ليام لوسون، راسينغ بولز

جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- التجارب الحرة الثانية
أرفيد ليندبلاد، راسينغ بولز، إيساك هاجار، ريد بول راسينغ

جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- التجارب الحرة الثانية
أوسكار بياستري، ماكلارين، لاندو نوريس، ماكلارين، سيرجيو بيريز، كاديلاك رايسينغ

جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- التجارب الحرة الثانية
أرفيد ليندبلاد، راسينغ بولز، كارلوس ساينز، ويليامز

جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- التجارب الحرة الثانية
أوسكار بياستري، ماكلارين، سيرجيو بيريز، كاديلاك

جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- التجارب الحرة الثانية
أندريا كيمي أنتونيلي، مرسيدس

جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- التجارب الحرة الثانية
جورج راسل، مرسيدس

جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- التجارب الحرة الثانية
نيكو هولكنبرغ، أودي

جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- التجارب الحرة الثانية
غابرييل بورتوليتو، أودي

جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- التجارب الحرة الثانية
فورمولا 1
200

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