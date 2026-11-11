فورمولا 1 جائزة ساو باولو الكبرى

لويس هاميلتون يزور جهود الإغاثة في غزة عند معبر رفح الحدودي في مصر

توجه سائق فيراري إلى مصر بعد يومين من جائزة ساو باولو الكبرى، وذلك بعد نحو عام من زيارته فرق الصليب الأحمر في الأردن.

منشور: 11-11-2026

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زار لويس هاميلتون جهود الإغاثة عند الحدود المصرية مع قطاع غزة، وذلك بعد يومين من مشاركته في جائزة ساو باولو الكبرى.

ووصل بطل العالم سبع مرات إلى مدينة العريش، في محافظة شمال سيناء المصرية، يوم أمس الثلاثاء، حيث كان في استقباله محافظ شمال سيناء خالد مجاور.

وأفادت المحافظة، وفقًا لوكالة رويترز، بأن هاميلتون قام بجولة في معبر رفح ومنشآت التخزين التابعة للهلال الأحمر المصري في العريش، كما تلقى إحاطة بشأن آلية تنظيم المساعدات والإمدادات قبل إرسالها إلى القطاع.

ويُعد المعبر أحد المنافذ المحدودة التي يمكن من خلالها إدخال المساعدات. ووفقًا لصحيفة "ذا ناشيونال"، شاهد هاميلتون شاحنات محملة بالإمدادات ومتوقفة في انتظار السماح لها بالعبور، في وقت تفرض فيه القوات العسكرية الإسرائيلية، التي تسيطر على الجانب الغزي من المعبر، قيودًا على دخول المساعدات، بل وتوقف عمليات تسليمها بالكامل في بعض الأحيان.

ولم يصدر عن هاميلتون أي تعليق علني بشأن الزيارة حتى وقت كتابة هذه السطور، لكنها ليست المرة الأولى التي يحرص فيها على الاطلاع بنفسه على جهود الإغاثة.

ففي ديسمبر الماضي، سافر إلى الأردن برفقة الصليب الأحمر البريطاني، حيث التقى فرق الهلال الأحمر التي كانت تجهز الإمدادات المخصصة لغزة، كما زار مستشفى يعالج أطفالًا جرى إجلاؤهم من القطاع. وتبرع أيضًا لصالح حملة المؤسسة المخصصة لدعم غزة.

وقال هاميلتون في ذلك الوقت: "رأيت كيف يجري إعداد كل صندوق وطرد بعناية، وكيف تعمل الفرق على مدار الساعة لإيصال المساعدات إلى الأشخاص الأكثر احتياجًا".

لويس هاميلتون، فيراري

الصورة من قبل: صور غيتي

وأضاف: "لكن من المؤلم أن ندرك أن هذا التدفق المحدود من المساعدات لا يقترب إطلاقًا من تلبية الاحتياجات. يحتاج سكان غزة بصورة ملحة إلى تدفق مستمر ودون عوائق للدعم المنقذ للحياة، إلى جانب الرعاية الطبية الضرورية".

وواصل هاميلتون التعبير عن مواقفه خلال الموسم الحالي. وعندما سُئل في أوستن الشهر الماضي عن خطط الفورمولا 1 لإقامة سباق في رواندا، كان واضحًا في حديثه عن تطلعه إلى تحقيق السلام.

وقال: "أعتقد أننا بحاجة إلى التأكد من أننا نعمل من أجل تحرير الكونغو والسودان وسوريا وفلسطين. أعتقد أن هناك الكثير من السلام الذي آمل أن نصل إليه في مرحلة ما".

وتأتي هذه الزيارة بعد عطلة نهاية أسبوع صعبة للسائق البريطاني على الحلبة. فقد خاض هاميلتون مشاركته رقم 400 في سباقات الجائزة الكبرى على حلبة إنترلاغوس، لكنه اكتفى بالمركز التاسع بعدما فقد السيطرة على سيارته مع عودة الأمطار في المراحل الأخيرة من السباق. ويحتل حاليًا المركز الرابع في ترتيب البطولة، بفارق نقطة واحدة خلف زميله السابق جورج راسل.

وسيعود هاميلتون إلى قيادة سيارة فيراري في لاس فيغاس، قبل انتقال منافسات البطولة إلى الشرق الأوسط لخوض سباقين. ومع إلغاء خطط الفورمولا 1 المتعلقة بإقامة سباق في إيمولا، فمن المقرر أن تُقام الجولتان الأخيرتان من الموسم وفقًا للجدول المحدد.

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- فريق موتورسبورت دوت كوم

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