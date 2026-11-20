فورمولا 1 جائزة لاس فيغاس الكبرى

لويس هاميلتون يدعم عودة محركات في8 وينتقد وحدات الطاقة الحالية التي "تسلم الروح" على المقاطع المستقيمة

يرحب بطل العالم سبع مرات بمساعي إعادة محركات في8 إلى الفورمولا 1، لكنه ينتقد أداء وحدات الطاقة الحالية لموسم 2026، بسبب فقدانها القوة الكهربائية قبل الوصول إلى نهاية المقاطع المستقيمة.

منشور: 20-11-2026

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لويس هاميلتون، فيراري

الصورة من قبل: جويدو دي بورتولي صور جيتي

خاض لويس هاميلتون منافسات جميع مواسم حقبة محركات في6 الهجينة المزودة بشاحن توربيني في الفورمولا 1، وهو لا يتردد في التعبير عن رأيه بشأن الجوانب التي أخفقت فيها القوانين الجديدة. وخلال اليوم الإعلامي لجائزة لاس فيغاس الكبرى، رحب بطل العالم سبع مرات بمساعي الاتحاد الدولي للسيارات لإعادة محركات في8، لكنه وجه في الوقت نفسه انتقادًا مباشرًا إلى تراجع أداء وحدات الطاقة الحالية لموسم 2026 على المقاطع المستقيمة.

وسيطرت الأحاديث عن محركات في8 على أجواء بادوك الفرق في ولاية نيفادا، بعدما نشر رئيس الاتحاد الدولي للسيارات محمد بن سليم مقطعًا تشويقيًا عبر إنستغرام يوم الثلاثاء، تضمن صوت محرك في8 وعبارة: "لقد تحدثتم، واستمعنا إليكم. محركات في8 قادمة قريبًا". كما نشرت القنوات الرسمية للاتحاد الدولي للسيارات لفترة وجيزة، قبل حذفها، تصاميم تشير إلى التوصل إلى اتفاق مبدئي بشأن إعادة هذه المحركات في 2030، وذلك عقب اجتماع جمع الجهة الحاكمة وإدارة الفورمولا 1 ومصنعي المحركات.

وعندما سُئل هاميلتون في لاس فيغاس عن رأيه في إمكانية عودة محركات في8 في 2030 أو 2031، أشار مباشرة إلى تراجع الصوت منذ أن تخلت الفورمولا 1 عن محركات في8 بسعة 2.4 لتر ذات السحب الطبيعي للهواء، عقب موسم 2013.

وقال هاميلتون: "يعتمد الأمر على الطريقة التي سيصممون بها المحرك من ناحية القوانين، وعلى العودة إلى الصوت الجميل، لأنني أعتقد أن هذا الأمر كان غائبًا منذ دخولنا حقبة محركات في6. نعم، أعيدوا أنابيب العادم الصغيرة واستعيدوا ذلك الصوت، لكن يمكن تحقيق ذلك، وما دمنا لن نضطر إلى التعامل مع محرك يتوقف عن الدفع في منتصف المقطع المستقيم، فأعتقد أن ذلك سيكون أفضل".

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تستهدف شكوى هاميلتون بشأن توقف المحركات عن الدفع في منتصف المقاطع المستقيمة أبرز المشكلات التي تثيرها قوانين 2026. فمع اعتماد محركات في6 الهجينة الحالية بسعة 1.6 لتر بصورة كبيرة على وحدة استعادة الطاقة الحركية "إم جي يو-كيه" بقدرة 350 كيلوواط، يصل السائقون مرارًا إلى حدود نشر الطاقة، ويفقدون جزءًا من القوة الكهربائية قبل مناطق الكبح بوقت طويل. وهي مشكلة ستتفاقم على المقطع المستقيم في شارع لاس فيغاس، الذي يبلغ طوله 1.9 كيلومتر.

وحتى في حال عودة محركات في8، فإنها لن تكون مماثلة للمحركات ذات السحب الطبيعي للهواء التي قادها هاميلتون عند ظهوره الأول في الفورمولا 1 عام 2007، وعندما أحرز لقبه الأول في 2008. إذ يتضمن الإطار المطروح للنقاش محرك في8 بسعة 2.1 لتر مزودًا بشاحن توربيني ويعمل بالوقود المستدام، إلى جانب محرك هجين أصغر بكثير بقدرة 100 كيلوواط، بهدف خفض التكاليف وتقليل وزن وحدة الطاقة.

ولم يتم التوصل إلى صيغة نهائية حتى الآن. ومن المقرر أن يعقد مصنعو المحركات، مرسيدس وفيراري وريد بُل فورد وهوندا وأودي وكاديلاك، اجتماعًا جديدًا في لاس فيغاس يوم الجمعة، ثم اجتماعًا آخر في قطر، للتوافق على مقترح موحد قبل تقديمه إلى المجلس العالمي لرياضة المحركات التابع للاتحاد الدولي للسيارات في شنغهاي يوم 10 ديسمبر.

ومع استمرار دورة قوانين المحركات الحالية حتى عام 2030، فإن تقديم محركات في8 في العام نفسه بدلًا من 2031 سيتطلب إنهاء القوانين الحالية قبل موعدها بعام واحد.

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- فريق موتورسبورت دوت كوم

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