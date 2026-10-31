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لويس هاميلتون يتفوق على جورج راسل وينتزع أول بول بوزيشن مع فيراري في المكسيك

نجح لويس هاميلتون في منح فيراري أول بول بوزيشن لها خلال موسم 2026، والأول له بالرداء الأحمر، بعدما تفوق على جورج راسل في مواجهة مثيرة خلال التصفيات بمدينة مكسيكو سيتي.

تم التحرير: 31-10-2026

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لويس هاميلتون، فيراري

الصورة من قبل: سيمون غالاوي

وكان راسل قد انتزع البول بوزيشن مؤقتًا من شارل لوكلير خلال محاولته الأخيرة على حلبة أوتودرومو هيرمانوس رودريغيز، لكن هاميلتون ردّ بتسجيل مقطع أول أسرع بفارق ضئيل، لينتزع الصدارة من سائق مرسيدس بفارق لا يتجاوز 0.009 ثانية.

وبينما منح هاميلتون فيراري أول بول بوزيشن لها هذا الموسم، لم يتمكن لوكلير من تحقيق سوى تحسن طفيف في محاولته الأخيرة، لينهي التصفيات متأخرًا بفارق 0.119 ثانية عن زميله في الفريق.

واحتل ماكس فيرستابن المركز الرابع، بفارق يقل قليلًا عن عُشرين من الثانية عن الصدارة، لكنه سينطلق من المركز الخامس في سباق الأحد، بعدما تلقى عقوبة التراجع مركزًا واحدًا على شبكة الانطلاق قبل التصفيات، بسبب احتكاكه مع ليام لاوسون على الحلبة خلال التجارب الحرة يوم الجمعة.

وبعد حصة لم تكن لافتة، احتل متصدر البطولة كيمي أنتونيللي المركز الخامس، إذ لم يتجاوز الفارق بين أصحاب المراكز الخمسة الأولى عُشرين من الثانية فقط. كما بدا بطل العالم لاندو نوريس، سائق مكلارين، منافسًا على البول بوزيشن، لكنه لم يتمكن من إكمال لفّته السريعة الأولى بالشكل المطلوب، قبل أن يتخلى عن محاولته الثانية.

وجاء إسحاق حجار في المركز السابع لصالح ريد بُل، بعدما فقد أعصابه إثر خروجه عن المسار عند المنعطف الثالث عشر منخفض السرعة، الذي شكّل نقطة ضعف للفريق طوال عطلة نهاية الأسبوع. واحتل لاوسون المركز الثامن، لكنه سيتراجع إلى المركز التاسع بسبب دوره في حادث التجارب الحرة مع فيرستابن.

وأدى ذلك إلى تقدم زميله في ريسينغ بولز آرفيد ليندبلاد إلى المركز الثامن، بينما سينطلق لاوسون من الصف الخامس إلى جانب بيير غاسلي سائق ألبين.

وفي القسم الثاني من التصفيات، تعرض هاميلتون وأوسكار بياستري لبعض الضغط بعدما ألغيا محاولتيهما السريعتين الأوليين، ما جعلهما بحاجة إلى تسجيل لفّة نظيفة ثانية لضمان التأهل إلى القسم الثالث.

ونجح هاميلتون في حجز مكانه ضمن العشرة الأوائل، بعدما احتل المركز الرابع. لكن بياستري لم يتمكن من تكرار ذلك، إذ خسر السائق الأسترالي قرابة نصف ثانية خلال المقطع الثاني، وتحديدًا في المنعطفات المتتالية، بسبب افتقاره إلى التماسك في القسم الخلفي من السيارة، لينتهي به الأمر خارج التصفيات في المركز الثالث عشر، متأخرًا بفارق تسعة أعشار من الثانية عن زميله نوريس الذي تصدر الترتيب.

ونجح غاسلي في العبور بصعوبة إلى القسم الثالث بعدما احتل المركز العاشر، متفوقًا على نيكو هلكنبرغ سائق أودي. وفي سيارة ألبين الثانية، تمكن فرانكو كولابينتو من إنهاء القسم أمام بياستري، ليحتل المركز الثاني عشر، بينما ودّع غابرييل بورتوليتو التصفيات في المركز الرابع عشر.

ولم يتمكن أولي بيرمان سائق هاس من تجميع لفّة نظيفة، بعدما أُلغيت محاولته السريعة الثانية بسبب تجاوز حدود الحلبة، ليخرج من القسم الثاني في المركز الخامس عشر، وكان كارلوس ساينز سائق ويليامز الوحيد الذي نجح في العبور، بعدما احتل المركز الخامس عشر.

وشهد القسم الأول من التصفيات رفع العلم الأحمر قبل 11 دقيقة من نهايته، بسبب توقف سيارة فرناندو ألونسو المتعطلة من أستون مارتن، بعدما توقفت سيارة السائق الإسباني في منطقة فورو سول نتيجة مشكلات في وحدة الطاقة.

وكان ذلك خروجًا مؤلمًا لبطل العالم مرتين، على حلبة بدت من أكثر الحلبات ملاءمة لأستون مارتن هذا الموسم، إذ كان توقيته الوحيد كافيًا تقريبًا للتأهل إلى القسم الثاني.

وبينما تصدر هاميلتون الترتيب بتوقيت دقيقة واحدة و17.341 ثانية، لم يصمد توقيت ألونسو أمام محاولات منافسيه، لينضم إلى منطقة الإقصاء برفقة أليكس ألبون سائق ويليامز، الذي كان أبطأ بعُشر من الثانية من زميله ساينز الذي نجح في التأهل.

واحتل ريو هيراكاوا المركز التاسع عشر في ظهوره الأول بسباقات الجائزة الكبرى، بعدما حلّ السائق الياباني البالغ من العمر 32 عامًا، والذي ينافس مع تويوتا في بطولة العالم لسباقات التحمل، بديلًا لإستيبان أوكون المستبعد من تشكيلة هاس.

وكان مدير الفريق آياو كوماتسو قد قرر استبعاد أوكون دون تقديم أي تفسير علني إضافي، رغم الاعتقاد بأن التوترات بين السائق والفريق وصلت إلى نقطة الانفجار. وكان أوكون قد استُبدل بالفعل بالسائق الناشئ لدى فيراري رافاييل كامارا استعدادًا لموسم 2027.

واحتل لانس سترول المركز العشرين في سيارة أستون مارتن الثانية، متقدمًا على ثنائي كاديلاك سيرجيو بيريز وفالتيري بوتاس. وكان بوتاس سيبدأ السباق من المركز الأخير على أي حال، بسبب عقوبة التراجع على شبكة الانطلاق نتيجة استخدام وحدة طاقة خامسة من فيراري.

نتيجة التصفيات:

المركز السائق # عدد اللفات الزمن الفاصل الإطارات كم/س 1 ل. هاميلتون فيراري 44 20

1:16.514

S 202.504 2 ج. راسل مرسيدس 63 22

+0.009

1:16.523

0.009 S 202.480 3 ش. لوكلير فيراري 16 24

+0.119

1:16.633

0.110 S 202.189 4 م. فيرستابن ريد بُل ريسينغ 3 14

+0.178

1:16.692

0.059 S 202.034 5 أ. أنتونيللي مرسيدس 12 24

+0.193

1:16.707

0.015 S 201.994 6 ل. نوريس مكلارين 1 21

+0.310

1:16.824

0.117 S 201.686 7 إ. حجار ريد بُل ريسينغ 6 20

+0.386

1:16.900

0.076 S 201.487 8 ل. لاوسون ريسينغ بولز 30 21

+0.515

1:17.029

0.129 S 201.150 9 آ. لينبلاد ريسينغ بولز 41 21

+0.603

1:17.117

0.088 S 200.920 10 ب. غاسلي ألبين 10 20

+0.639

1:17.153

0.036 S 200.826 11 ن. هلكنبرغ آودي 27 19

+0.792

1:17.306

0.153 S 200.429 12 ف. كولابينتو ألبين 43 14

+1.126

1:17.640

0.334 S 199.567 13 أ. بياستري مكلارين 81 17

+1.132

1:17.646

0.006 S 199.551 14 غ. بورتوليتو آودي 5 19

+1.166

1:17.680

0.034 S 199.464 15 أ. بيرمان فريق هاس اف1 87 18

+1.569

1:18.083

0.403 S 198.434 16 ك. ساينز الإبن ويليامز 55 18

+2.371

1:18.885

0.802 S 196.417 17 أ. ألبون ويليامز 23 12

+2.116

1:18.630

S 197.054 18 ف. ألونسو أستون مارتن رايسينغ 14 4

+2.394

1:18.908

0.278 S 196.360 19 ر. هيراكاوا فريق هاس اف1 50 10

+2.444

1:18.958

0.050 S 196.235 20 ل. سترول أستون مارتن رايسينغ 18 10

+2.558

1:19.072

0.114 S 195.953 21 س. بيريز كاديلاك-فيراري 11 9

+2.591

1:19.105

0.033 S 195.871 22 ف. بوتاس كاديلاك-فيراري 77 9

+3.338

1:19.852

0.747 S 194.038

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- فريق موتورسبورت دوت كوم

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