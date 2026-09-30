شارك لويس هاميلتون بطل العالم للفورمولا 1 سبع مرات رسالة مؤثرة لإحياء ذكرى كلبه الراحل روسكو، في الذكرى السنوية الأولى لوفاة كلب البولدوغ الإنجليزي.

لجأ هاميلتون إلى وسائل التواصل الاجتماعي لتكريم ذكرى كلبه الشهير روسكو، بعد مرور عام كامل على وفاته. وتوفي البولدوغ المحبوب في 28 سبتمبر 2025، بعدما وُضع في غيبوبة إثر خضوعه للعلاج من الالتهاب الرئوي.

ونشر سائق فيراري إلى جانب مجموعة من الصور ومقاطع الفيديو لروسكو، قائلًا: "مر عام واحد على وفاة روسكو. كان غيابي عن أفضل صديق لي أمرًا صعبًا، ولا يمر يوم دون أن أتمنى لو كان معي".

وأضاف: "أفكر فيه وفي كوكو كل يوم، وبقدر ما أشعر بالحزن لعدم وجودهما، فإنني ممتن للغاية للوقت الذي قضيته معهما، ولأنهما كانا جزءًا من حياتي".

وتابع: "كانا إلى جانبي خلال بعض أسعد أوقات حياتي. واليوم، أنظر إلى هذه الصور ومقاطع الفيديو، وأضحك وأبتسم كثيرًا وأنا أتذكر تلك اللحظات".

وأردف: "لقد مر كثير منكم بهذه التجربة وتواصلوا معي بالكثير من الحب والدعم. هذا يعني لي الكثير، عندما أعرف مدى حب الناس لروسكو. ارقد بسلام يا صديقي، أحبك دائمًا".

هذا وكان روسكو يظهر برفقة هاميلتون بشكل متكرر في بادوك الفورمولا 1، قبل أن تصبح رحلات السفر مرهقة للغاية بالنسبة إليه. وفي عام 2013، منح الرئيس التنفيذي السابق للفورمولا 1 بيرني إيكلستون البولدوغ بطاقة دخول رسمية خاصة به إلى منطقة الحظائر. وبظهوره المتكرر في المقار المتنقلة للفرق وعبر منصات إعلام الفورمولا 1، أصبح إضافة محبوبة إلى البادوك وشخصية مفضلة لدى الجماهير.

وتحدث هاميلتون عن الدعم "الهائل" الذي تلقاه من الجماهير في وقت وفاة روسكو. وقال هاميلتون قبل جائزة سنغافورة الكبرى: "كان من الرائع رؤية الدعم من هذا العدد الكبير من الأشخاص حول العالم، وكان من المذهل أن أرى مدى تأثير روسكو في الناس ومدى أهميته بالنسبة إليهم".

وأكمل: "الرسائل اللطيفة التي تلقيتها كانت باعثة على الارتياح حقًا، وأنا ممتن للغاية لذلك. وكل من مرّ بتجربة فقدان حيوان أليف يعرف مدى الألم الذي يرافق ذلك. قرأت في مكان ما أن الحزن هو آخر فعل من أفعال الحب، وأنا بالتأكيد أشعر بذلك".