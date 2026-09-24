لويس هاميلتون يتخذ "موقفًا مغايرًا" بشأن عودة الفورمولا 1 إلى الشرق الأوسط
اتخذ لويس هاميلتون اتخذ موقفًا مغايرًا للكثيرين بشأن إقامة سباقات الفورمولا 1 في الشرق الأوسط في نهاية الموسم.
لويس هاميلتون، فيراري
الصورة من قبل: سام باجنال
أبدى لويس هاميلتون رغبته في أن تختتم الفورمولا 1 موسمها في الشرق الأوسط رغم استمرار التهديد الذي يحيط بجائزتي قطر وأبوظبي الكبرى.
ولا تزال هناك مخاطر قائمة مرتبطة بالمنطقة عقب الحرب بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة وإيران من جهة أخرى، والتي تسببت في اضطراب السفر إلى الجولة الافتتاحية للموسم في ملبورن، كما أدت إلى تأجيل جائزتي البحرين والسعودية الكبرى في أبريل.
وستستضيف حلبة سيبانغ الدولية في ماليزيا جائزة البحرين الكبرى في عطلة نهاية الأسبوع المقبلة، بينما تم إلغاء الرحلة السنوية إلى جدة.
ومع جدولة نهاية موسم الفورمولا 1 مجددًا في المنطقة، لا تزال حالة عدم اليقين بشأن روزنامة الموسم النهائية قائمة.
لكن هاميلتون كان له موقف مغاير، حيث قال في باكو: "أنا شخصيًا أريد الذهاب. أحب الذهاب إلى الشرق الأوسط. وبناءً على ما قرأته، أعتقد أن الأمور تبدو على ما يرام هناك. لكنني لا أملك جميع المعلومات، لذلك لا أعرف ما هي مستويات المخاطر".
هذا وتؤجل الفورمولا 1 قرارها حتى اللحظة الأخيرة الممكنة، لكن مع إلغاء بطولات أخرى بالفعل لجولاتها في الشرق الأوسط بنهاية الموسم من روزناماتها الخاصة، تشير التوقعات إلى أن الفورمولا 1 ستضطر في نهاية المطاف إلى اتخاذ خطوة مماثلة.
وقد أبدى هاميلتون ثقته في إدارة البطولة لتتخذ القرار المناسب، قائلًا: "أثق في ستيفانو (دومينيكالي، الرئيس التنفيذي للفورمولا 1) لاتخاذ القرار الصحيح من أجل الرياضة، لكنني آمل بالفعل أن نتمكن من الذهاب إلى هناك".
ومن المتوقع حاليًا أن تحل إيمولا مكان إحدى الجولتين الشاغرتين بسبب قطر أو أبوظبي، والأرجح أن تكون الأخيرة، ضمن الجولة الثلاثية الختامية التي تشمل سباق جائزة لاس فيغاس الكبرى وما يليه.
لكن سائق فيراري سارع إلى الإشارة إلى سلبيات إقامة سباق في إيطاليا خلال شهر ديسمبر، قائلًا: "إنهاء الموسم في الشتاء في إيمولا قد لا يكون الخيار الأفضل من ناحية الطقس".
واختتم: "إنها حلبة جميلة، لكنها ليست حلبة سنتمكن من القيام بالكثير من التجاوزات عليها. وبالنسبة لي، كلما زاد عدد السباقات، كان ذلك أفضل".
شارك أو احفظ هذه القصّة
راسل يتصدر التجارب الحرة الأولى في باكو وسط معاناة أنتونيللي من مشاكل سيارته
لويس هاميلتون: النور في آخر النفق أمام فيراري "بدأ يخفت"
تحليل: هل كان على فيراري إجراء وقفة صيانة لهاميلتون أثناء سيارة الأمان الافتراضية في سباق إيطاليا؟
ما هي "الفرص الأخرى" التي كانت أمام شارل لوكلير قبل توقيع عقده الجديد مع فيراري؟
مواعيد جائزة أذربيجان الكبرى 2026: القنوات الناقلة الترتيب العام والتوقعات الجوية
لماذا لا يتوجب على هاملتون الندم حيال انفعاله عبر راديو فيراري.. ولماذا كان محقًا في الاعتذار؟
أحدث الأخبار
راسل يتصدر التجارب الحرة الأولى في باكو وسط معاناة أنتونيللي من مشاكل سيارته
نوريس: كسب احترام جميع السائقين هو أحد أفضل الإنجازات في مسيرتي
لويس هاميلتون يتخذ "موقفًا مغايرًا" بشأن عودة الفورمولا 1 إلى الشرق الأوسط
أنتونيللي: لم نكن دومًا الأسرع هذا الموسم كما يُقال
جدل كبير: أي حلبة يجب أن تستضيف ختام موسم 2026 في الفورمولا 1 إذا تم تغيير الروزنامة؟
بطل إيطاليا المقبل في الفورمولا 1؟
ألونسو محق في دقّ ناقوس الخطر حول الفورمولا 1.. لكن يبدو وكأن التاريخ يعيد نفسه
ما وراء محادثات رئيس "فيا" وألونسو بشأن نظام ADUO؟
قم بالاشتراك والوصول إلى Motorsport.com باستخدام أداة حظر الإعلانات الخاصة بك.
من الفورمولا 1 إلى موتو جي بي، نقدم تقاريرنا مباشرة من حلبة السباق لأننا نحب رياضتنا، مثلك تمامًا. وللاستمرار في تقديم صحافتنا المتخصصة، يستخدم موقعنا الإعلانات. ومع ذلك، نريد أن نمنحك الفرصة للاستمتاع بموقع ويب خالٍ من الإعلانات وخالٍ من أدوات التتبع ومواصلة استخدام أداة حظر الإعلانات.
أبرز التعليقات