لويس هاميلتون يتحمل مسؤولية الاستراتيجية السيئة في جائزة سنغافورة الكبرى
الاستراتيجية حرمت هاميلتون من الصعود إلى منصة التتويج في مارينا باي، ليتراجع إلى المركز السادس ويحمّل نفسه المسؤولية.
لويس هاميلتون، فيراري
الصورة من قبل: مارك تومسون / صور جيتي
تحمّل لويس هاميلتون مسؤولية الاستراتيجية التي اتبعها خلال جائزة سنغافورة الكبرى للفورمولا 1، بعدما كلفه قرار عدم التوقف في منصة الصيانة خلال فترة سيارة الأمان الافتراضية نتيجة ثمينة.
وجرى تفعيل سيارة الأمان الافتراضية من قبل مراقبي السباق في اللفة 39، بعدما اضطر لانس سترول إلى التوقف جانبًا بسبب مشكلة مشتبه بها في القابض بسيارته أستون مارتن.
في تلك المرحلة، كان هاميلتون قد أكمل بالفعل 21 لفة على إطارات السوفت، بينما كان شارل لوكلير قد أمضى 15 لفة على إطارات الميديوم. لكن السائق المونغاسكي وحده استغل فترة سيارة الأمان الافتراضية على النحو الأمثل، ليجري توقفًا ثانيًا بتكلفة زمنية محدودة.
وكان من الممكن أن تجري فيراري توقفًا مزدوجًا لسيارتيها، اللتين كانتا تحتلان المركزين الثاني والثالث، إذ لم يكن الفارق بينهما يتجاوز 4.4 ثانية، وكانتا تمران عبر المنعطفين العاشر والحادي عشر عندما تم تفعيل سيارة الأمان الافتراضية.
لكن هاميلتون نفسه اتخذ قرار البقاء على الحلبة، ليكمل فترة طويلة بلغت 44 لفة على إطارات السوفت. ولم تنجح هذه الاستراتيجية، إذ تراجع إلى المركز السادس، حتى خلف أوسكار بياستري، الذي اضطر إلى التوقف بعد انتهاء فترة سيارة الأمان الافتراضية بسبب ثقب بطيء في أحد إطاراته.
وكان بطل العالم سبع مرات متأخرًا بفارق يقارب 46 ثانية عن زميله لوكلير عند عبوره خط النهاية، ما يعني أن قراره الاستراتيجي كلفه نحو 41.5 ثانية.
وقال هاميلتون عبر الراديو بعد السباق: "آسف يا شباب. خذلتكم اليوم بهذه الاستراتيجية. كان هذا قراري، وتسببت في خسارتنا نقاطًا ثمينة. سأحاول تعويض ذلك في السباق المقبل. لكن عمل رائع في توقف الصيانة".
ورد مهندس سباقه كارلو سانتي قائلًا: "مفهوم، شكرًا لك يا لويس".
وتعني النتيجة المخيبة لهاميلتون أن أفضليته على ماكس فيرستابن، صاحب المركز الرابع في ترتيب بطولة السائقين، تقلصت إلى ثماني نقاط فقط، بعدما حقق السائق الهولندي انتصاره الأول في جائزة سنغافورة الكبرى.
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