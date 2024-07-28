لويس هاميلتون هو سائق اليوم في سباق بلجيكا

قدم هاميلتون أداء قوياً في السباق حيث انطلق من المركز الثالث، وتجاوز سيرجيو بيريز أولاً ومن ثم شارل لوكلير سائقي ريد بُل وفيراري على التوالي.

لكن، لم يفلح بطل العالم سبع مرات بتجاوز زميله جورج راسل الذي بقي على المسار بعد استراتيجية التوقف الواحد لينهي السباق ثانياً خلفه في ثنائية مفاجئة لفريق مرسيدس.

مع ذلك، تم اختياره كسائق اليوم، بعد تأديته القوية.

وهذه هي لائحة سائق اليوم لجميع الجولات الماضية: