لويس هاميلتون هو سائق اليوم في سباق بلجيكا
تم التصويت لاختيار لويس هاميلتون سائق اليوم بعد تأدية قوية في سباق جائزة بلجيكا الكبرى للفورمولا واحد.
قدم هاميلتون أداء قوياً في السباق حيث انطلق من المركز الثالث، وتجاوز سيرجيو بيريز أولاً ومن ثم شارل لوكلير سائقي ريد بُل وفيراري على التوالي.
لكن، لم يفلح بطل العالم سبع مرات بتجاوز زميله جورج راسل الذي بقي على المسار بعد استراتيجية التوقف الواحد لينهي السباق ثانياً خلفه في ثنائية مفاجئة لفريق مرسيدس.
مع ذلك، تم اختياره كسائق اليوم، بعد تأديته القوية.
وهذه هي لائحة سائق اليوم لجميع الجولات الماضية:
|الجولة
|سائق اليوم
|البحرين
|كارلوس ساينز
|المملكة العربية السعودية
|أوليفر بيرمان
|أستراليا
|كارلوس ساينز
|اليابان
|
شارل لوكلير
|الصين
|لاندو نوريس
|ميامي
|لاندو نوريس
|إيمولا
|لاندو نوريس
|موناكو
|شارل لوكلير
|كندا
|لاندو نوريس
|إسبانيا
|لاندو نوريس
|النمسا
|لاندو نوريس
|المجر
|أوسكار بياستري
|بلجيكا
|لويس هاميلتون
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