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فورمولا 1 جائزة بلجيكا الكبرى

لويس هاميلتون هو سائق اليوم في سباق بلجيكا

تم التصويت لاختيار لويس هاميلتون سائق اليوم بعد تأدية قوية في سباق جائزة بلجيكا الكبرى للفورمولا واحد.

تم التحديث:
لويس هاميلتون، مرسيدس

قدم هاميلتون أداء قوياً في السباق حيث انطلق من المركز الثالث، وتجاوز سيرجيو بيريز أولاً ومن ثم شارل لوكلير سائقي ريد بُل وفيراري على التوالي.

لكن، لم يفلح بطل العالم سبع مرات بتجاوز زميله جورج راسل الذي بقي على المسار بعد استراتيجية التوقف الواحد لينهي السباق ثانياً خلفه في ثنائية مفاجئة لفريق مرسيدس.

مع ذلك، تم اختياره كسائق اليوم، بعد تأديته القوية.

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وهذه هي لائحة سائق اليوم لجميع الجولات الماضية:

الجولة سائق اليوم
Bahreyn البحرين    كارلوس ساينز
Suudi Arabistan المملكة العربية السعودية      أوليفر بيرمان
Avustralya أستراليا    كارلوس ساينز
Japonya اليابان

 Monako  شارل لوكلير
Çin الصين   لاندو نوريس  
Amerika Birleşik Devletleri ميامي   لاندو نوريس
İtalya إيمولا   لاندو نوريس
Monako  موناكو  Monako  شارل لوكلير
Kanada  كندا   لاندو نوريس
إسبانيا لاندو نوريس
Austria النمسا  لاندو نوريس
Hungary المجر أوسكار بياستري
Belgium بلجيكا لويس هاميلتون
   

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