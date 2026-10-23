فورمولا 1 جائزة الولايات المتحدة الكبرى

لويس هاميلتون: كيمي أنتونيللي "يستحق أن يكون بطل العالم"

أشاد هاميلتون بخليفته في مرسيدس مع اقتراب السائق الشاب من تحقيق لقبه الأول في الفورمولا 1.

أحمد مجدي

منشور: 23-10-2026

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ليام لاوسون، ريسينغ بولز

الصورة من قبل: سيمون غالاوي

يرى لويس هاميلتون أن كيمي أنتونيللي قدّم أداءً "مذهلًا للغاية" وأنه "يستحق أن يكون بطل العالم"، مع اقتراب سائق مرسيدس من حسم لقب بطولة العالم للفورمولا 1 في أوستن.

وقبيل انطلاق جائزة الولايات المتحدة الكبرى، يتقدم أنتونيللي بفارق 102 نقطة على زميله جورج راسل، فيما يتأخر هاميلتون عنه بفارق 111 نقطة. وهذا يعني أن السائق الإيطالي، الذي يخوض موسمه الثاني، قد يُتوّج باللقب اعتبارًا من عطلة نهاية الأسبوع الحالية، إذا حقق الفوز وتعثر السائقان البريطانيان.

مهّد انتقال هاميلتون إلى فيراري لموسم 2025 الطريق أمام أنتونيللي للصعود إلى الفورمولا 1، وإن كان ذلك قبل الموعد المخطط له، بعد مسيرة مميزة في الكارتينغ وفئات سباقات المقعد الأحادي للناشئين ضمن برنامج مرسيدس. وأصبح أنتونيللي أول سائق منذ ما يقرب من عقدين يخوض موسمه الأول الكامل في بطولة العالم ضمن أحد الفرق الكبرى.

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وعندما سُئل هاميلتون عن شعوره حيال اقتراب خليفته من إحراز اللقب، قال: "أعني، عندما كنت هناك، كنت أعرف من سيحل مكاني. كان كيمي موجودًا مع الفريق ويتابعنا باستمرار، خصوصًا خلال عامي الأخير هناك".

وأضاف: "أعتقد أن منح سائق شاب صاعد فرصة كهذه كان القرار الصحيح. لقد أظهر كيمي قدراته في الفئات الأدنى، كما أظهر حماسه وجاذبيته وطريقته الجيدة في التعامل مع كل شيء. وكان ينسجم دائمًا بصورة رائعة مع أجواء الفريق".

وتابع: "من الصعب على أي سائق أن يبدأ موسمه الأول في مقعد كهذا وضمن فريق بهذا الحجم، وأن يتأقلم مع كل التوقعات الملقاة على عاتقه، والمسؤوليات والالتزامات المطلوبة منه، وكل ما يصاحب ذلك. لكنه تعامل مع الأمر بسلاسة كبيرة. وكان من الرائع رؤية مستوياته هذا العام. لقد قدّم أداءً مذهلًا للغاية، وهو يستحق أن يكون بطل العالم".

لم يكن الموسم الأول لأنتونيللي سهلًا بالفعل، إذ خاضه وهو في الثامنة عشرة من عمره، وارتكب أخطاءً متكررة وعانى من نقص السرعة مقارنة براسل. لكنه قدّم مستويات لافتة في موسم 2026، محققًا ستة انطلاقات من البول بوزيشن وثمانية انتصارات خلال 17 جولة، من بينها فوز ساحق على أرضه في مونزا بعدما انطلق من المركز التاسع عشر. ولم يحقق أي سائق آخر أكثر من ثلاثة انتصارات في سباقات الجائزة الكبرى، بمن فيهم زميله في الفريق.

والأكثر إثارة للإعجاب أن أنتونيللي صعد إلى منصة التتويج في جميع الجولات باستثناء ثلاث: برشلونة وسيلفرستون، حيث عانى على التوالي من عطل في البطارية وانكسار في واقي العجلة، وباكو، حيث أقر بأنه "قاد سيارته كما لو كانت جدته تقودها".

أندريا كيمي أنتونيللي، مرسيدس

الصورة من قبل: صور غيتي

وعندما سُئل بطل العالم سبع مرات عما إذا كانت لديه نصيحة يقدمها إلى المرشح الأبرز للفوز بلقب 2026، أجاب مازحًا: "أن يتمهّل".

ثم استدرك قائلًا: "لا، لا أعرف. هو لا يحتاج إلى أية نصيحة. لقد أظهر هذا العام، وكذلك العام الماضي، لكن خصوصًا هذا الموسم، موهبته وقدراته وهدوءه وطريقته في التعامل مع الأمور. لقد قدّم عملًا رائعًا هذا العام، وأنا فخور به للغاية".

وأكمل: "أنا فخور بالطريقة التي تصرّف بها، وبكيفية تعامله مع السائقين، بل وحتى معكم أنتم، يا ممثلي وسائل الإعلام. من الرائع رؤية مستواه ومستوى الفريق وهما يتطوران بهذا الشكل. وإذا لم أكن مع فريقي السابق، فسأظل أتمنى دائمًا أن يحقق فريقي القديم النجاح".

وعندما سُئل هاميلتون عما إذا كان هناك شيء في أداء السائق الإيطالي قد فاجأه، أجاب: "لا أعتقد ذلك. كنت أعرف بالفعل طبيعة منظومة الدعم التي سيحيطونه بها. بونو، مهندس السباق بيتر بونينغتون، رائع في احتضان السائق وتقديم الدعم له، وكذلك شوفي، مدير الهندسة على الحلبة أندرو شوفلين، وسيمون كول، كبير المهندسين، وجميع أفراد الفريق".

وأردف: "توتو وولف استثنائي في عمله، وفي البيئة التي يخلقها، والأشخاص الذين يحيط السائق بهم. وقد مررت بتجربة مشابهة عندما انضممت إلى مرسيدس، وكذلك عندما كنت في مكلارين. أتذكر أن الناس كانوا يتساءلون عما إذا كنت سأتمكن من تقديم الأداء المطلوب، خصوصًا إلى جانب بطل عالم مرتين. وأرى أوجه تشابه بين ما مررت به في موسمي الأول والعامين الأولين، وبين الطريقة التي تعامل بها كيمي مع هذا الموسم. لكن الأمر لا يتعلق بشخص واحد يحقق النجاح بمفرده ومن دون مقدمات. بل تحتاج أيضًا إلى توافر بقية عناصر المنظومة من حولك لتقديم الدعم. كنت محظوظًا جدًا بامتلاك ذلك في مكلارين، ومن الرائع أن كيمي يحظى به هناك".

ومع ذلك، فحتى أفضل بيئات العمل دعمًا لا تعفي السائق من ضرورة تقديم الأداء المطلوب على الحلبة. حيث قال هاميلتون: "أعتقد أنك لا تستطيع معرفة كيفية تعامل أي شخص مع الضغط إلا عندما تراه يواجهه بالفعل".

واختتم: "كان بإمكاني أن أفترض أنه سيتعامل جيدًا مع حجم الضغوط الملقاة على عاتقه، خصوصًا مع كل هذه الالتزامات والظهور الإعلامي والأمور التي تجذبه في اتجاهات مختلفة. لكنه تعامل معها بسلاسة، وأرى أنه يمتلك روحًا ناضجة تتجاوز عمره، رغم أنه لا يزال شابًا".

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