لويس هاميلتون قلق من سرعة مرسيدس القصوى بعد تجارب جائزة إيطاليا

يرى هاميلتون أن مرسيدس تتمتع بأفضلية في السرعة القصوى على فيراري في مونزا، وهو ما سيكون عاملًا حاسمًا في جائزة إيطاليا الكبرى.

وجلبت فيراري ترقية للمحرك في مونزا وفقًا لما تسمح به فرص التطوير والترقية الإضافية "أديو"، وبدأت جولتها على أرضها بصورة قوية بعدما تصدر شارل لوكلير التجارب الحرة الأولى أمام زميله لويس هاميلتون في ثنائية لفيراري.

لكن جورج راسل رد في التجارب الحرة الثانية بتصدره الحصة لصالح مرسيدس، متقدمًا على لوكلير في المركز الثاني، بينما اكتفى هاميلتون بالمركز الخامس متأخرًا بفارق 0.457 ثانية. ورغم أن تغييرات الإعدادات بدت وكأنها أتت بنتائج عكسية خلال التجارب الحرة الثانية، أعرب هاميلتون أيضًا عن قلقه من السرعة القصوى الأفضل التي أظهرتها مرسيدس.

وقال هاميلتون: "سرعة السيارة على الخطوط المستقيمة تدعو للقلق بشكل كبير. وبمجرد النظر إلى الفوارق هناك، كنت أخسر نحو ستة أعشار من الثانية أمام جورج في الخطوط المستقيمة فقط. وهذا أمر نحتاج إلى التحقيق فيه".

وأكمل: "ثم هناك التوازن، فقد كان من الصعب جدًا استخراج اللفة من السيارة. ولم يكن من السهل قيادتها في التجارب الحرة الثانية لسبب ما. لذلك أجرينا بعض التغييرات، لكن لم يكن من المفترض أن يكون الوضع سيئًا إلى هذا الحد. لذلك قد نعود إلى الإعدادات السابقة، لكننا سننظر في الأمر ونرى ما إذا كان بإمكاننا تحسين السيارة".

ولم يكن هاميلتون متأكدًا من سبب فارق السرعة القصوى مع مرسيدس، لكنه أشاد بالمحرك المطور الذي من المفهوم أنه يوفر 15 حصانًا إضافيًا، ومن المتوقع أن يقلص الفارق مع مرسيدس إلى النصف تقريبًا.

وقال هاميلتون عن الفارق: "ما نحتاج إلى النظر فيه هو ما إذا كان السبب يتعلق بعملية نشر الطاقة. لكن المحرك يمثل تحسنًا وأنا ممتن جدًا للشباب في المصنع على العمل الذي قاموا به. لكن جدول نشر الطاقة لدينا مختلف عن الآخرين، أي منافسينا."

كما دعم مدير فريق فيراري فريد فاسور ترقية المحرك، ورأى أن الفارق مع مرسيدس يعود إلى عوامل متعددة وليس إلى قوة المحرك وحدها.

وقال فاسور: "يبدو أنهم ربما يملكون مقاومة هواء أقل على الخطوط المستقيمة، لذلك هذا أمر يتعين علينا بالتأكيد النظر فيه".

وأكمل: "عليك أن تضع أداء السيارة على الخطوط المستقيمة في الحسبان. فالأمر يتعلق بمقاومة الهواء، ووزن السيارة، وكل شيء. وليس المحرك فقط. لقد حققنا خطوة إلى الأمام بالتأكيد، ولم نجلب أديو2 من أجل لا شيء. لكنني أعتقد أن الفارق لا يزال كبيرًا إلى حد معقول".