فورمولا 1 جائزة لاس فيغاس الكبرى

لويس هاميلتون: عقلية شارل لوكلير كلفتنا الكثير من النقاط اليوم

تجنب هاميلتون توجيه انتقادات مباشرة إلى زميله، لكن إحباطه كان واضحًا عقب تصادم جديد بينهما في لاس فيغاس

بنجامين فنيل سيهانغير بيربيريك

منشور: 22-11-2026

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لمّح لويس هاميلتون بشكل غير مباشر إلى أن "عقلية" شارل لوكلير كانت السبب وراء التصادم الذي جمعهما خلال جائزة لاس فيغاس الكبرى للفورمولا 1.

وكان هاميلتون ولوكلير يحتلان المركزين السادس والسابع في اللفة 37 من السباق في ولاية نيفادا، ولم تكن تفصلهما سوى ثانيتين تقريبًا عن متصدر السباق ماكس فيرستابن، عندما اندفع السائق المونغاسكي من الجهة الداخلية عند المنعطف السابع. وكانت عجلاته الأمامية بمحاذاة سيارة السائق البريطاني تقريبًا، لكنه بدا وكأنه أدرك أن المساحة تضيق فتراجع عن المحاولة. ونتيجة لذلك، أصبح محوره الأمامي بمحاذاة الجانب الجانبي لسيارة هاميلتون عند قمة المنعطف، قبل أن يصطدم بالعجلة الخلفية اليسرى لزميله، ما أدى إلى دوران سيارة هاميلتون.

وأدى ذلك إلى حصول لوكلير على عقوبة إضافة 10 ثوانٍ إلى زمنه، بينما خسر هاميلتون أربعة مراكز ونحو ثماني ثوانٍ. ونتيجة لذلك، أنهى السائقان السباق في المركزين العاشر والسابع على الترتيب، بعدما أهدرا فرصة محتملة لإنهائه ضمن الخمسة الأوائل، بل وربما الصعود إلى منصة التتويج.

ولم يكن هذا سوى حادث واحد ضمن سلسلة من الوقائع التي جمعت سائقي فيراري خلال الموسم، بما في ذلك التصادم البارز بينهما في اللفة الأولى من جائزة المكسيك الكبرى، عندما كانا يحتلان المركزين الأول والثاني، قبل أن يخسرا الفوز لصالح ماكس فيرستابن، وهو ما دفع هاميلتون حينها إلى المطالبة بـ"محادثات جادة".

وقد عُقدت تلك المحادثات بالفعل، لكن بعد مرور ثلاثة أسابيع، لا يزال الوضع على حاله.

وعندما سُئل هاميلتون عما سيحدث بعد واقعة لاس فيغاس، قبل أن تتاح له فرصة مناقشة الأمر مع زميله، أجاب بشكل مراوغ: "لا أعرف، لكن هذا ليس أمرًا أريد الخوض فيه. هذه أسئلة يجب توجيهها إلى فيراري".

شارل لوكلير، فيراري ولويس هاميلتون، فيراري

الصورة من قبل: صور غيتي

لكن عندما طُلب منه توضيح ما دار في ذهنه لحظة التصادم، في ظل الوقائع السابقة بينهما، وجّه هاميلتون اللوم بشكل غير مباشر إلى زميله.

وقال سائق فيراري: "مررت بمثل هذه المواقف مرات عديدة. أعتقد أنني كنت أعرف في تلك اللحظة أنني أسرع منه. لقد عدت للتو من عقوبة 10 ثوانٍ".

وكان هاميلتون قد تعافى من المركز الرابع عشر إلى الثامن خلال أربع لفات، قبل أن يتجاوز لوكلير، ثم يتجاوز السائقان معًا بيير غاسلي.

وأضاف: "كل ما أفكر فيه هو التغلب على مكلارين. علينا التغلب على مكلارين حتى لا نجد أنفسنا نتنافس خلفهما. ففي كل مرة نتنافس فيها مع بعضنا، نخسر المزيد من الوقت. دعونا نعمل معًا ونبقى ضمن عامل السحب، ونواصل الضغط للحاق بالسيارات الموجودة أمامنا. أعتقد أننا لم نكن نتبنى العقلية نفسها. وفي نهاية المطاف، كلفنا ذلك الكثير من النقاط اليوم".

ومن المثير للاهتمام أن بطل العالم لعام 1996 دايمون هيل اقترح مؤخرًا أن تجعل فيراري هاميلتون سائقها الأول في موسم 2027.

وكتب هيل عبر منصة "إكس" في 6 نوفمبر: "اجعلوا لويس سائق فيراري الأول. احسموا الأمر. اجعلوه واضحًا. هذا سينهي كل الجدل. لويس سيقدم النتائج لصالح فيراري إذا حصل على دعمها بنسبة 100%".

وعندما سُئل هاميلتون بعد ذلك عما إذا كان ينبغي لفيراري اتخاذ هذه الخطوة، وما إذا كان سيطلب بنفسه الحصول على صفة السائق الأول، أجاب دون أي تردد: "لم أطلب مطلقًا أن أكون السائق الأول، وأؤكد أنني لم أطلب ذلك في أي وقت".

وتابع: "كانت هناك مرحلة من الموسم تفوقت فيها بفارق يزيد قليلًا على 40 نقطة. وفي تلك المرحلة، كان الصراع بيني وبين كيمي (أنتونيللي)، وكنت أقرب منافسيه. واحتفظت بالمركز الثاني لفترة طويلة خلال العام".

وكان هاميلتون قد احتل مركز الوصافة بعد سباقي موناكو وبرشلونة في يونيو، وكذلك جولتي بلجيكا والمجر في يوليو.

وقال هاميلتون: "في تلك المرحلة، كنا بحاجة إلى الدعم لضمان التفوق على كيمي. وكانت هناك عدة مناسبات خلال الموسم أعتقد أننا كنا قادرين فيها على التغلب عليه لو حصلنا على الدعم".

واختتم قائلًا: "لكن هذا ليس ما أطلبه... ما أطلبه هو ألا نصل إلى مرحلة يتصادم فيها سائقانا مع بعضهما. يجب ألا يحدث ذلك مطلقًا. لقد قلت كل ما يمكنني قوله بشأن هذا الأمر، وينبغي توجيه هذا السؤال إلى فيراري".

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- فريق موتورسبورت دوت كوم

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