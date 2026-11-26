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لويس هاميلتون بشأن علاقته مع شارل لوكلير: "سنتوصل إلى حل"

تبنّى هاميلتون نبرة تصالحية، بينما يحاول هو وزميله في فيراري شارل لوكلير التعايش باعتبارهما سائقين أولين للفريق، وذلك عقب تصادمهما الأخير على الحلبة في لاس فيغاس

فيليب كليرين ستيوارت كودلينغ

منشور: 26-11-2026

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لويس هاميلتون وشارل لوكلير، فيراري

الصورة من قبل: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

قال سائق فيراري لويس هاميلتون إنه واثق من قدرته وزميله في الفريق شارل لوكلير على "التوصل إلى حل"، عقب أحدث تصادم بينهما على الحلبة خلال جائزة لاس فيغاس الكبرى الأسبوع الماضي.

وبعد أسبوعين فقط من حادث مكلف على الحلبة، أثناء تنافسهما على الصدارة في المكسيك، والذي أثار غضب مدير الفريق فريد فاسور، تكرر السيناريو عندما اعتُبر لوكلير مسؤولًا عن الاحتكاك مع هاميلتون في شوارع لاس فيغاس، ما حرم السائقين من تحقيق نتيجة قوية.

وأثار التصادم غضب فاسور مجددًا، وأعاد فتح النقاش بشأن الطريقة التي سيعتمدها لضبط سائقيه اللذين يتعامل معهما باعتبارهما الخيار الأول للفريق.

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وقال فاسور غاضبًا بعد السباق: "هذا أمر غير مقبول. إنه افتقار إلى احترام الفريق والرعاة، وهو الكلام نفسه الذي قلته بعد المكسيك. أعتقد أننا أجرينا نقاشًا واضحًا في ساو باولو. ما حدث اليوم لم يكن احترافيًا".

وفي حديثه في الدوحة اليوم الخميس، قال لوكلير إنه "يفكر كثيرًا في محاولة إيجاد حل مع الفريق، من أجل ضمان تحقيق أقصى استفادة من نقاط الفريق، والتأكد من عدم تكرار حوادث مثل ما حدث الأسبوع الماضي"، لكنه لم يقدم أية مقترحات محددة.

لويس هاميلتون وشارل لوكلير، فيراري

الصورة من قبل: Bryn Lennon / Formula 1 via Getty Images

بدوره، تبنى هاميلتون نبرة تصالحية، مؤكدًا أنه لا يزال مقتنعًا بإمكانية تعايشه مع لوكلير بانسجام داخل الفريق، باعتبارهما سائقين أولين.

وقال هاميلتون: "بالتأكيد، بالتأكيد. سنتوصل إلى حل. نحن زميلان في الفريق في نهاية المطاف، وأعتقد أننا نتعلم دائمًا من هذه التجارب، حتى إن لم يبدُ ذلك واضحًا بالضرورة. لكننا سنخرج بدروس من هذه الفترة الصعبة".

وأضاف: "ما زلت أؤمن بكل ما نبنيه ونعمل على تحقيقه خلف الكواليس. لقد جئنا إلى هنا بهدف إعادة فيراري إلى القمة".

وتابع: "إنك تتعلم حقًا خلال أصعب الأوقات. وهذه بالتأكيد أوقات صعبة للغاية بالنسبة إلى فريد وشارل ولي. لكنني أعتقد أن هذه هي اللحظات التي نتعلم فيها وننمو ونصبح أكثر تقاربًا، من خلال الحوار والتواصل والجلوس معًا لمناقشة الأمور".

وكشف هاميلتون أنه ولوكلير استعرضا كل منعطف وكل حادث وقع بينهما خلال هذا العام، بما في ذلك التصادم الذي جمعهما في مونزا. لكن بطل العالم سبع مرات أقر أيضًا بأن كل حادث يختلف عن الآخر من حيث الظروف وطبيعة المنافسة، ولذلك لا يمكن التعامل مع الأمر ببساطة من خلال فرض قواعد صارمة للتسابق. وبدلًا من ذلك، أشار إلى ضرورة اعتماد كل منهما على حدسه، مع إبقاء مصالح الفريق في الحسبان.

وقال هاميلتون: "لا يمكنك تغطية كل الاحتمالات، لأن كل سيناريو مختلف. لكن يمكنك بالتأكيد مراجعة كل سباق، منعطفًا تلو الآخر، ومناقشة الأمور، وهذا ما فعلته أنا وشارل".

واختتم: "لكن سيظهر دائمًا أمر جديد ربما لم تتوقعه مسبقًا. عليك أيضًا الاعتماد على حدسك، وفي جوهر كل شيء يجب أن يكون الفريق حاضرًا في ذهنك دائمًا. وبالنسبة إليّ شخصيًا، عندما أقود السيارة وأهاجم، أيًا كان السائق الذي أنافسه على الحلبة، أفكر دائمًا: كيف سينعكس ذلك على الجميع خلفي، وعلى الفريق؟ لذلك أحاول حقًا أن أكون مسؤولًا قدر الإمكان، وأن أتخذ أفضل قرار عندما أهاجم".

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- فريق موتورسبورت دوت كوم

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