فورمولا 1

لويس هاميلتون برفقة كيم كارداشيان في السوبر بول وسط شائعات علاقة عاطفية

ظهر بطل العالم سبع مرات في الفورمولا 1، لويس هاميلتون، في مباراة السوبر بول 2026 إلى جانب نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان، وسط شائعات تفيد بوجود علاقة عاطفية بين الطرفين.

تم التحرير:
لويس هاميلتون وكيم كارادشيان

جلس هاميلتون وكارداشيان إلى جانب شقيقتها كيندال جينر، وجاستن وهايلي بيبر، وتايلر ذا كرياتور، وتيم كوك، خلال مباراة نيو إنغلاند باتريوتس ضد سياتل سيهوكس التي أُقيمت في كاليفورنيا.

وذكر تقرير لصحيفة "ذا صن" في بداية الشهر أن هاميلتون وكارداشيان قاما بعدة رحلات معًا هذا العام، كان آخرها إلى منتجع Estelle Manor الحصري في منطقة كوتسوولدز، بالإضافة إلى زيارة باريس.

ويعرف سائق فيراري في الفورمولا 1 ومؤسسة علامة SKIMS بعضهما البعض منذ عام 2014، لكن لم تجمعهما علاقة عاطفية من قبل حتى الآن.

ويأتي ذلك قبل انطلاق الموسم الثاني لـ هاميلتون مع فيراري في الفورمولا 1، وهو العام الذي سيشهد أيضًا إدخال مجموعة جديدة كليًا من القوانين على البطولة.

لويس هاميلتون، فيراري

لويس هاميلتون، فيراري

الصورة من قبل: فيراري

حيث صرّح البريطاني عقب الاختبارات التمهيدية الخاصة في برشلونة التي أُقيمت خلال الفترة من 26 إلى 30 يناير:

"لقد كان أسبوعًا ممتعًا للغاية، بصراحة. أعتقد أن هناك كمية هائلة من العمل خلال الفترة الشتوية، على الصعيد الشخصي بالنسبة لي، وكذلك العمل الذي قام به الفريق لإجراء التغييرات قبل الدخول في الاختبارات".

وأكمل: "رؤية عدد اللفات التي تمكنا من إكمالها خلال اليومين الماضيين، بفضل الكم الكبير من العمل الرائع الذي قام به جميع الأشخاص في المصنع، أمر أنا ممتن له حقًا، لأن وجود الاستمرارية وعدم مواجهة مشاكل…".

وأردف: "بالطبع، هناك دائمًا أمور صغيرة، لكننا لم نواجه فعليًا أية لحظات توقف. أنا متأكد أنها قد تظهر خلال الأسابيع المقبلة، لكن بخلاف ذلك، كان لدينا يومان قويان جدًا حقًا".

واختتم: "بالتأكيد لدينا عمل لنقوم به من أجل التحسن، بالطبع، مثل الجميع، لكنني أعتقد أننا أكملنا حصص تقييم ممتازة، والجميع في قمة التركيز، أشعر حقًا بذهنية الفوز لدى كل شخص في الفريق أكثر من أي وقت مضى، لذلك فالوضع إيجابي".

