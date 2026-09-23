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لويس هاميلتون: النور في آخر النفق أمام فيراري "بدأ يخفت"

أقر لويس هاميلتون بأن "النور" في نهاية النفق لدى فيراري بدأ يخفت بعد سلسلة من النتائج الصعبة.

أحمد مجدي
أحمد مجدي
منشور:
لويس هاميلتون، فيراري

لويس هاميلتون، فيراري

الصورة من قبل: إيريك لي غاليوت

يعتقد لويس هاميلتون أن "النور" في نهاية النفق "يصبح أكثر خفوتًا" بالنسبة إلى فيراري، مع تراجع آمال الفريق في المنافسة على لقب 2026.

بعد جائزة إسبانيا الكبرى، التي انسحب خلالها هاميلتون بسبب عطل في المكابح، أصبح متأخرًا بفارق 101 نقطة عن متصدر بطولة العالم كيمي أنتونيللي، الذي حقق أيضًا ثمانية انتصارات في الجوائز الكبرى مقابل انتصار واحد لهاميلتون.

ولم يحقق البريطاني أية منصة تتويج منذ احتلاله المركز الثالث في جائزة بريطانيا الكبرى، بينما تراجعت آمال فيراري في المنافسة على اللقب، إذ يتقدم الفريق بفارق 52 نقطة على مكلارين صاحبة المركز الثالث، في الوقت الذي تقترب فيه مرسيدس من حصد لقب الصانعين للمرة التاسعة.

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وشهدت فترة هاميلتون مع فيراري عددًا من التغييرات التي أجراها الفريق في إطار مساعيه لإنهاء صيامه الطويل عن الألقاب، لكنه أقر الآن، في موسم 2026، بأن "النور" المؤدي إلى اللقب بدأ يخفت.

حيث قال: "هناك نور في نهاية النفق، لكنه يصبح أكثر خفوتًا كلما تقدمنا في الموسم. الفريق يقوم بعمل مذهل في جلب التحديثات ودفعنا إلى الأمام، وأنا فخور جدًا بالعمل الذي يقومون به، وأقول ذلك طوال الوقت، لكن السبب هو أنني أشعر به حقًا".

وتابع: "أعني أنني لا أستطيع القيام بما أفعله من دون أن أرى العمل الرائع الذي يبذلونه، وأشعر أن عليّ القيام بذلك. أريد دائمًا التأكد من أنني أقدرهم وأعترف بما يقومون به، لأنني أريدهم أن يواصلوا الدفع إلى الأمام، وأن يحافظوا على وجودهم إلى جانبي وعلى هذا الشغف والحماس".

واختتم: "لكن في الوقت نفسه، على الحلبة، نحتاج إلى أن نكون دقيقين وأن نتصرف وفقًا لذلك، للتأكد من أننا نحقق النتيجة المطلوبة في الوقت نفسه".

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