لوندغارد وبياستري وزهو سيخوضون تجارب فورمولا واحد مع رينو في البحرين

ستُجري رينو تجارب خاصة على مدار أربعة أيام على حلبة البحرين الدولية بين 29 أكتوبر/تشرين الأوّل الجاري و2 نوفمبر/تشرين الثاني، حيث ستقسّم أيام الاختبارات بين ثلاثة أعضاء من أكاديميتها للناشئين.

وسيخوض السائقون برنامج التجارب على سيارة رينو "آر.اس.18" - أحدث نماذج سياراتها في الفورمولا واحد غير المحددة بقيود التجارب - لتواصل عملية تطوير الثلاثي الناشئ.

وسيجلس الفائز بسباق فورمولا 2 لوندغارد خلف مقود سيارة الصانع الفرنسي يوم 29 أكتوبر/تشرين الأوّل، ليتمتّع بظهوره الثالث في تجارب الفورمولا واحد، حيث يرى الدنماركي أنّ ذلك سيساعد في تحضيراته للجولة الختامية من موسم الفورمولا 2 في البحرين.

حيث قال: "أنا متحمّس جدًا لاختبار سيارة آر.اس.18 نهاية الأسبوع المُقبل، وأتطلّع للبناء على اكتسبته من اختباراتي السابقة. لم أسابق من قبل في البحرين، لذا فإنّ تلك التجارب ستكون قيّمة بالنسبة لي ولا سيّما قُبيل الجولة الختامية هناك".

بعد ذلك سيسلّم لوندغارد مهام القيادة إلى بياستري لليوم الثاني من التجارب، ليخوض الأسترالي أوّل اختبار له على سيارة فورمولا واحد بعد فوزه بلقب الفورمولا 3 هذا العام.

وقال بياستري عن مشاركته مع رينو: "يُمكن القول بأنّني في غاية الحماسة لقيادة سيارة رينو في البحرين. ستكون تلك أول مشاركة لي على سيارة فورمولا واحد، وبالتأكيد ستكون لحظة للذاكرة. سيكون هنالك الكثير لتعلّمه في ذلك اليوم، مثل الاعتياد على الطاقة، الارتكازية والكبح. سيكون ذلك تحديًا".

فيما سيختتم زهو التجارب بالقيادة في آخر يومين، وذلك بعد خوضه تجارب خاصة بشكل منتظم مع رينو هذا العام على سيارتها بمواصفات 2018.