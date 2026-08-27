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لوك براونينغ يقود سيارة ويليامز في التجارب الحرة الأولى في مونزا

سيعود سائق ويليامز الاحتياطي لوك براونينغ إلى مقعد سيارة ويليامز للفورمولا 1 خلال التجارب الحرة الأولى لجائزة إيطاليا الكبرى.

منشور:
لوك براونينغ، ويليامز

سيحل السائق البريطاني البالغ من العمر 24 عامًا مكان ألكسندر ألبون في مونزا، مسجلًا بذلك مشاركته الثانية خلال موسم 2026، بعد خوضه التجارب في النمسا.

وستسمح هذه الحصة لفريق ويليامز بإكمال حصتي التجارب المطلوبتين بموجب قوانين الفورمولا 1 للسائقين الناشئين على مدار الموسم. 

كما يهدف الفريق الذي يتخذ من غروف مقرًا له إلى الاستفادة من البيانات التي سيجمعها براونينغ من الحلبة خلال عمله المكثف على جهاز المحاكاة.

لوك براونينغ، ويليامز

لوك براونينغ، ويليامز

الصورة من قبل: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

وقال براونينغ، الذي يشارك في بطولة سوبر فورمولا في اليابان مع فريق كوندو ريسينغ إلى جانب برنامجه في الفورمولا 1، حول القرار: "أنا متحمس جدًا للمشاركة في حصة التجارب الحرة الأولى مرة أخرى مع ويليامز".

وأكمل: "إن قيادة سيارة FW48 تمثل فرصة رائعة لفهم السيارة بشكل أفضل وتقديم بيانات وملاحظات مفيدة للفريق".

واختتم: "تتيح لي كل حصة أشارك فيها تعلم أشياء جديدة. أريد تحقيق أقصى استفادة من هذه التجربة لمواصلة تطوير نفسي والمساهمة في تقدم الفريق".

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