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لوكلير يودّ قيادة سيارة فيراري الخارقة إذا سنحت الفرصة

قال شارل لوكلير سائق فيراري في الفورمولا واحد أّنه يودّ خوض غمار سباق لومان 24 ساعة مع الصانع الإيطالي إذا ما سنحت الفرصة مع إعلان الفريق مؤخّرًا عودته إلى قمّة سباقات التحمل مع سيارته الخارقة الخاصة.

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لوكلير يودّ قيادة سيارة فيراري الخارقة إذا سنحت الفرصة

أعلنت فيراري يوم الأربعاء الماضي أنّها ستعود إلى الفئة العُليا لسباقات السيارات الرياضية في 2023 عبر دخول غمار فئة لومان الخارقة ضمن منافسات بطولة العالم للتحمّل "دبليو إي سي".

وسيشهد البرنامج خوض فيراري أوّل موسم لها كفريق مصنعي على مستوى بطولة العالم منذ 1973، بعد فوزها الأخير بسباق لومان الشهير في 1965.

وقد سبق وشارك لوكلير في سباق لومان 24 ساعة الافتراضي الذي أقامته "ألعاب موتورسبورت" العام الماضي، حيث صرّح لاحقًا بحماسته للمشاركة في السباق الفعلي يومًا ما.

وضمن معرض حديثه خلال حدث إطلاق موسم فيراري هذا العام، قال لوكلير أنّه وبينما ينصب تركيزه على الفورمولا واحد، لكنّه يودّ استغلال أيّة فرصة للتسابق مع الفريق في سباق لومان في المستقبل.

فقال: "أحبّ سباق لومان، إذا لطالما كنت عاشقَا له. إذا ما سنحت الفرصة، سأكون سعيدًا للغاية بالانضمام والمشاركة مع الفريق".

وأضاف: "في الوقت الحالي، تركيزي الأساسي ينصب على الفورمولا واحد، لكن ومن جديد، إذا ما كانت هنالك فرصة، فلمَ لا؟".

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من جهته، كان زميل لوكلير الجديد بالفريق كارلوس ساينز أقل حماسة حيال إمكانية المشاركة في سباق لومان في المستقبل، لكنّه وضف برنامج السيارة الخارقة "بالمشروع المثير جدًا للاهتمام".

حيث قال: "من الرائع أن ترغب علامة كفيراري بالمحاولة من جديد في لومان، إذ سأكون الداعم والمشجّع الرئيسي لهم".

وأردف: "لكن من حيث القيادة، أعتقد بأنّ لدينا الكثير من العمل هنا، وتركيزي الكامل هو مع سكوديريا فيراري في الفورمولا واحد".

واختتم: "حيث أنّ أيّة مشاريع أخرى لا تشغل تفكيري مباشرة في الوقت الحالي".

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