لوكلير يودّ أن يشكر فيراري "بأفضل طريقة ممكنة" بعد إصلاح الفريق لأضرار حادثته في جدّة

فقد لوكلير السيطرة على القسم الخلفي لسيارته عند المنعطف 22 في نهاية التجارب الحرة الثانية لجائزة السعودية الكبرى، ما تسبّب في اصطدامه بالحواجز على سرعة عالية.

وسرعان ما تمّ رفع العلم الأحمر وتوقفت الحصة، لكن لوكلير كان قادرًا على الخروج من السيارة من دون مساعدة وأخبر فريقه فيراري أنه بحالة جيّدة. لكنه خضع للفحوصات الطبية المعتادة قبل أن يؤكد الأطباء أنه لم يتعرض لأذى.

وصرّحت فيراري عقب الحصة أنها ستفحص هيكل سيارة لوكلير ووحدة الطاقة لترى إذا ما سيكون من الممكن إصلاح الأضرار في الوقت المحدد من أجل مجريات اليوم السبت، قبل أن يؤكد الفريق لاحقًا أن السيارة ستكون قادرة على المشاركة في التجارب الحرة الثالثة والتصفيات.

لكن رغم ذلك، فقد تركت تلك الحادثة العنيفة طاقم فيراري أمام قدر هائل من العمل قُبيل مجريات اليوم من أجل تجهيز سيارة لوكلير.

وقد أكمل المونغاسكي الحصة الثانية من التجارب في المركز العاشر رُغم حادثته الأخيرة، حيث تواجد بفارق 7 أعشار من الثانية خلف المتصدر لويس هاميلتون.

"لم ينته اليوم على النحو الذي أردت. لكن إجمالًا، فقد اختبرنا كل الأمور التي نريدها. أعتقد بأن لدينا القدرة على تقديم الأداء هنا، وإذا ما وضعنا كل الأمور في نصابها للغد، فينبغي أن نخوض يومًا جيدًا" قال لوكلير.

وأضاف: "لكنني أعتذر بالتأكيد من الفريق الذي سيتعين عليه القيام بعمل كبير جدًا جدًا قُبيل مجريات الغد لكي تكون السيارة جاهزة".

وتابع: "آمُل أن أقوم بعمل جيد بالقدر الكافي لشكرهم بأفضل طريقة ممكنة مع تحقيق نتيجة جيّدة في الغد".

جديرٌ بالذكر أنّ فيراري تتوجه إلى جائزة السعودية الكبرى نهاية هذا الأسبوع مع فرصة حسم المركز الثالث في بطولة الصانعين أمام مكلارين مع بقاء سباق واحد على نهاية الموسم، حيث يتقدم الفريق الإيطالي بفارق 39.5 نقطة أمام غريمه في الترتيب، ما يعني أن تقدمًا بفارق 5 نقاط في هذه الجولة سيمنح فيراري أفضلية لا يمكن لمكلارين تعويضها قبل الجولة الختامية في أبوظبي.