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لوكلير يوجّه نصيحة إلى أوليفر بيرمان

وجه شارل لوكلير سائق فيراري نصيحة إلى أوليفر بيرمان ناشئ فيراري الذي سيترقى للمشاركة في الفورمولا واحد في موسم 2025 المقبل.

خلدون يونس
خلدون يونس
أوليفر بيرمان، السائق الاحتياطي لفريق فيراري وهاس وشارل لوكلير، فيراري

أوليفر بيرمان، السائق الاحتياطي لفريق فيراري وهاس وشارل لوكلير، فيراري

الصورة من قبل: سام بولكسهام/ صور لات

لمع نجم بيرمان حين شارك في جائزة المملكة العربية السعودية الكبرى بديلاً عن كارلوس ساينز الذي خضع حينها لعملية استئصال الزائدة الدودية.

وتألق الناشئ البريطاني مباشرة على متن السيارة الحمراء، حيث قدم تأدية ممتازة تأهل على إثرها بالمركز 11 خلال التصفيات.

وفي السباق، نجح بشق طريقه لينهي بمركز سابع مثير للإعجاب.

ويرى لوكلير أن بيرمان يمتلك موهبة حقيقية، مستشهداً بتأديته في جدة.

حيث قال: "أعتقد أنه سائق بموهبة مذهلة. أعتقد أن أول موسم يختلف بحسب كل سائق، لأنه يعتمد على مقدار التحضيرات التي قمتَ بها قبل الترقية".

وأكمل: "أعتقد أن أوليفر مستعد جيداً وقد أظهر ذلك في جدة حين قفز خلف المقود وبدا قوياً جداً جداً مباشرة".

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وأردف: "إحدى النصائح التقليدية التي يمكن أن أقدمها له هي ’عدم وضع نفسك تحت الكثير من الضغط’".

وتابع: "ما زال يافعاً جداً، جداً ويمتلك السرعة. وقد أظهر ذلك في عدة مناسبات".

واسترسل: "كما أنه لا يخوض موسماً سهلاً الآن لأن الفريق يعاني قليلاً في الفورمولا 2، أو كثيراً بالأحرى. لكنه سريع بشكل لا يصدق ولا شكّ بأنه سيكون سريعاً جداً في الفورمولا واحد".

واستكمل: "عليه أخذ وقته، اقتراف الأخطاء التي لا بدّ منها كي يتعلم ويصبح سائقاً أفضل، وعدم وضع نفسه تحت الكثير من الضغط".

يشار إلى أن بيرمان سيقود مع فريق هاس بدءاً من موسم 2025 المقبل.

أوليفر بيرمان، فريق هاس

أوليفر بيرمان، فريق هاس

الصورة من قبل: صور موتورسبورت

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