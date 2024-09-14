لوكلير يهيمن على تصفيات باكو بفارق تجاوز 3 أعشار الثانية أمام بياستري

واجهت مكلارين إحباطاً تمثّل بفشل لاندو نوريس بالتأهل للقسم الثاني من التصفيات، التي شهدت بالمقابل تألق فرانكو كولابينتو سائق ويليامز، الذي لم ينجح فقط بالوصول للقسم الثالث، لكنه تفوق على زميله أليكسندر ألبون لينطلق تاسعاً في السباق.

لكن الواضح كان قدرة لوكلير على تحسين الأزمنة حين تدعي الضرورة، وهذا ما فعله مع تحقيقه لقطب الانطلاق الأول في باكو وبفارق أكثر من 3 أعشار الثانية أمام أوسكار بياستري وبما يقارب نصف ثانية أمام كارلوس ساينز زميله في فيراري.

مجريات الحصة

القسم الأول: فشل نوريس بالتأهل

بدأت السيارات الحصة بإطارات سوفت، ما عدا فريق مرسيدس الذي قرر البدء مع إطارات ميديوم قبل العودة للسوفت لاحقاً.

وتصدرت ريد بُل ركب الأزمنة في البداية مع سيرجيو بيريز وماكس فيرستابن (الذي اشتكى بأن السيارة غير ثابتة في قسمها الخلفي)، قبل أن يفصل شارل لوكلير بسيارته فيراري بين سائقي العلامة الألمانية.

وسجل كارلوس ساينز أسرع زمن في المقطع الأول، لينهي لفته السريعة ثانياً خلف بيريز وأمام زميله لوكلير.

وكان من اللافت تواجد سيارة ويليامز التي يقودها فرانكو كولابينتو بالمركز الثالث المؤقت بين سيارتي فيراري، مع انتصاف القسم الأول.

لاندو نوريس وأوسكار بياستري وضعا مكلارين بالمركزين الخامس والسادس أمام فيرستابن.

ومع الوصول للدقائق الخمس الأخيرة، سجل لوكلير زمناً سريعاً للغاية مع دقيقة و42.775 ثانية دفعه للمركز الأول (سجلها على إطارات سوفت مستعملة)، بينما وضعت مرسيدس سائقيها، جورج راسل ولويس هاميلتون بالمركزين الثاني والرابع.

لكن حالة المسار تحسنت مع مرور الوقت وأخذت الأزمنة بالانخفاض بشكل واضح، حيث تقدم أليكسندر ألبون (ويليامز) للمركز الثاني أمام بياستري، بيير غاسلي (ألبين) وهاميلتون وفيرستابن بالمركز السادس، بينما تأهل كولابينتو للقسم الثاني ثامناً.

أبرز الخاسرين كان لاندو نوريس الذي لم يفلح بالتأهل للقسم الثاني بالمركز 17 بسبب العلم الأصفر في محاولته السريعة الثانية، وكذلك الحال مع دانيال ريكاردو، وسائقي ساوبر، جو غوانيو وفالتيري بوتاس، وإستيبان أوكون سائق ألبين.

القسم الثاني: تألق كولابينتو

كان سائقا فيراري أول الخارجين للحلبة، لكن سائقي ريد بُل هما من تصدرا الأزمنة المؤقتة مع فيرستابن وبيريز توالياً - حيث سجل الهولندي دقيقة و42.042 ثانية - أمام بياستري، راسل وبيرمان، قبل أن يضع لوكلير (بفارق 0.014 ثانية) وساينز سيارتيهما بالمركزين الثاني والرابع بين سيارتي ريد بُل.

ومع انتهاء الطلعات السريعة التالية، وضع راسل سيارة مرسيدس بالمركز الرابع أمام كولابينتو الذي تراجع مركزاً نحو السادس (متفوقاً على زميله ألبون)، لصالح فرناندو ألونسو.

ساينز اكتفى بالمركز السابع أمام بياستري وهاميلتون وألبون، بينما فشل بيرمان (الذي تفوق على زميله هلكنبرغ)، تسونودا، غاسلي ، نيكو هلكنبرغ وسترول بالتأهل للقسم الثالث والأخير.

القسم الثالث: تفوّق لوكلير

في الطلعات الأولى، تفوقت فيراري بشكل واضح مع لوكلير وساينز بفارق عُشري ثانية بينهما، وأمام بياستري، راسل، ومن ثم سائقي ريد بُل: بيريز وفيرستابن - الذي فقد السيطرة بعض الشيء على السيارة وخرج عن المسار بشكل طفيف تسبب بخسارته للوقت.

هاميلتون (الذي سُمع وهو يحثّ فريقه على الضغط أكثر وحلّ مشكلة حرارة الإطارات) كان سابعاً أمام سيارتي ويليامز لكل من ألبون وكولابينتو (بفارق 0.031 ثانية بينهما) ومن ثم ألونسو.

وفي واقعة غريبة، شوهد ألبون وهو يحاول إزالة قطعة تبريد نسيها المهندسون على سيارته أثناء خروجه من المرآب، وهذا ما منعه من إكمال طلعته الثانية السريعة، وسيحقق الحكّام في هذه الواقعة لاحقاً.

لوكلير نجح بتحسين زمنه ليعزز من موقعه في صدارة أسرع الأزمنة مع دقيقة و41.365 ثانية وأسرع من بياستري خلفة بأكثر من 3 أعشار الثانية، بينما حقق ساينز وبيريز المركزين الثالث والرابع.

راسل تأهل خامساً أمام فيرستابن، هاميلتون وألونسو، بينما أكمل كولابينتو وألبون ترتيب المراكز العشرة الأولى.

وبهذا يكون بيريز قد تفوق على زميله فيرستابن، وكولابينتو على زميله ألبون في تصفيات باكو، وأوليفر بيرمان على زميله نيكو هلكنبرغ.

التصفيات