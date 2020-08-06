لوكلير يُهاجم من وصفوه بالعنصريّ لرفضه الركوع

يُعدّ أصيل موناكو واحدًا من بين عددٍ قليل من السائقين الذين رفضوا الركوع كحركة مناهضة للعنصريّة لأنّهم لا يشعرون بالراحة إزاء القيام بذلك، بالرغم من دعمهم الكامل لهذا التحرّك.

وشرح لوكلير موقفه ضمن حوارٍ مع صحيفة "غازيتا ديلو سبورت" الإيطاليّة بالقول بأنّه لا يريد الركوع لأنّ بعض الاحتجاجات المناهضة للعنصريّة اتّسمت بالفوضويّة والعنف.

وقال سائق فيراري للصحيفة: "أعارض العنصريّة، أحاربها وأنا ممتنٌ لأنّ الفورمولا واحد تستغلّ منصّتها لتُظهر الدرب الصحيح للعالم".

وأضاف: "لكنّني لم أرد القيام بذلك لأنّ هناك الكثير من الاحتجاجات حول العالم اتّسمت بالعنف، ولا أقبل أيّ شكلٍ من أشكال العنف. لا أريد استغلال احتجاج سلميّ من قبل السياسيين".

وأراد البعض تحريف تعليقاته من أجل الإشارة إلى أنّه لا يدعم التحرّكات المناهضة للعنصريّة أو أنّه يُعادي تحرّك "حياة السود مهمّة"، وهو ما ردّ عليه لوكلير بغضب.

وضمن سلسلة من التغريدات التي نشرها اليوم الخميس، كتب لوكلير: "من المحزن رؤية البعض يتلاعب بكلماتي من أجل خلق عناوين تجعلني أبدو عنصريًا. لست عنصريًا وأكره العنصريّة. إنّها مقزّزة".

وأضاف: "توقّفوا عن تصنيفي في ذات المجموعة مع أولئك الأشخاص المقزّزين الذين يميّزون الآخرين. لست جزءًا منهم ولن أكون كذلك مطلقًا. دائمًا ما كنت أحترم الجميع ويجب أن يكون ذلك المعيار في العالم اليوم".

وأكمل: "وبالنسبة لكلّ من يستخدم صورتي للترويج لأفكاره الخاطئة فرجاءً توقّفوا عن ذلك. لا أهتمّ بالسياسة، ولا أريد أن أكون منخرطًا فيها".

وعندما سُئل في المؤتمر الصحفيّ اليوم الخميس حول سبب شعوره بالحاجة للحديث هكذا، قال لوكلير أنّه شعر بالإنزعاج من اتّهامه بشيء هو ليس عليه.

وقال: "لا أريد أن يتمّ الحكم عليّ بعد الآن، مثلما قلت عدّة مرّات فإنّني نشطٌ على وسائل التواصل الاجتماعيّ ولا أقبل أن يتمّ وصفي بتلك الطريقة في الأسابيع القليلة الماضية، من الواضح أنّ ذلك سلبيّ، فقط لأنّني لم أركع".

وأكمل: "ذلك كلّ ما في الأمر. أردت فقط توضيح ذلك عبر التغريد والتعبير عن مشاعري".