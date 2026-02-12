لوكلير يُنهي اليوم الثاني من تجارب البحرين في الصدارة ونوريس يقطع أكبر عدد من اللفات

كان شارل لوكلير الأسرع في اليوم الثاني من تجارب ما قبل موسم 2026 في البحرين، متفوقًا على بطل العالم لاندو نوريس الذي سجل أكبر عدد من اللفات.

وسجل سائق فيراري زمنًا قدره دقيقة و34.273 ثانية في وقت مبكر من الحصة الصباحية باستخدام إطارات سوفت، وظل هذا الزمن دون منافس، متقدمًا بفارق 0.511 ثانية على مكلارين التي استخدمت إطارات ميديوم.

لكن زمن نوريس تحقق أيضًا في الفترة الصباحية، بينما ركزت الفرق على برامج المحاكاة الطويلة بعد الظهر، في حصة شهدت ثلاث فترات للعلم الأحمر.

وجاءت الأولى في منتصف الحصة بعدما فقد فالتيري بوتاس جزءًا من المرآة اليمنى لسيارته كاديلاك، التي سقطت على الحلبة وكادت تصطدم بسيارة كارلوس ساينز سائق ويليامز.

واستمر التوقف نحو عشر دقائق قبل أن يظهر علم أحمر آخر بعد وقت قصير بسبب توقف بيير غاسلي بسيارة ألبين عند المنعطف الأول، فيما جاء العلم الأحمر الثالث قرب نهاية الحصة فقط لاختبار الإجراءات.

وكانت هذه المرة الثالثة التي تتسبب فيها ألبين بعلم أحمر منذ بداية تجارب برشلونة القصيرة قبل أسبوعين، لكنها لم تكن الفريق الوحيد المزود بمحركات مرسيدس الذي واجه مشاكل في اليوم الثاني بالبحرين.

إذ أكمل الفريق المصنعي ثلاث لفات فقط مع أندريا كيمي أنتونيللي في الصباح، بعد أن حرم عطل في وحدة الطاقة سائق مرسيدس من معظم الحصة.

لكن الأمور تحسنت بعد الظهر، إذ صعد زميله والمرشح الأبرز للقب من قِبَل شركات المراهنات جورج راسل إلى المركز الرابع بعد إكمال 54 لفة، أي أقل بثلاث لفات فقط من مسافة سباق البحرين.

لاندو نوريس، مكلارين الصورة من قبل: صور غيتي

وجاء ذلك بعد تسجيله زمنًا قدره دقيقة و35.466 ثانية، ليبتعد ثانية واحدة عن لوكلير، لكنه كان أبطأ بفارق 0.072 ثانية فقط عن أوليفر بيرمان سائق هاس صاحب المركز الثالث، حيث تبادلا المراكز طوال الحصة.

وتعد مرسيدس واحدة من أكثر الفرق المثيرة للأحاديث والتكهنات في فترة ما قبل الموسم إلى جانب ريد بُل، التي تصدرت العناوين يوم أمس الأربعاء بعدما سجل ماكس فيرستابن أكبر عدد من اللفات.

لكن مثل مرسيدس، تقلص برنامجها الصباحي أيضًا بعدما تعرض الوافد الجديد إسحاق حجار لتسرب هيدروليكي في سيارته "آر بي22"، ما جعله يكتفي بلفة واحدة فقط.

غير أن حجار تعافى بعد الظهر وسجل خامس أسرع زمن بتوقيت قدره دقيقة و36.561 ثانية، ليظل هو وبقية السائقين متأخرين بأكثر من ثانيتين عن الصدارة.

وكما هو معتاد في تجارب ما قبل الموسم، وفي هذه المرحلة المبكرة تحديدًا، يظل التركيز على عدد اللفات بدل الأزمنة نظرًا لاستخدام الجميع تركيبات مختلفة من الإطارات.

وفي هذا السياق، تصدر نوريس قائمة عدد اللفات اليوم الخميس بإكماله 149 لفة على حلبة البحرين الدولية، متقدمًا على لوكلير (139)، بيرمان (130)، فرناندو ألونسو (98) ثم غاسلي (97).

وبالطبع، يصب ذلك في مصلحة السائقين الذين قادوا طوال اليوم بدلًا من تقاسم البرنامج مع زملائهم، إذ قسمت فرق مرسيدس وآودي وريد بُل وكاديلاك وويليامز وقت الحلبة بين سائقيها.

ومع ذلك، كانت مكلارين الأكثر تسجيلًا لللفات بين جميع الفرق، تليها فيراري، ثم ريد بُل (133)، ويليامز (131)، هاس (130)، وآودي (114)، فيما كانت كاديلاك (109) الفريق السابع والأخير الذي تجاوز حاجز 100 لفة.