لوكلير ينعى الذكرى العاشرة لحادث بيانكي عبر خوذة تذكارية

تعرّض بيانكي لحادث خطير خلال اللفّات الأخيرة من سباق جائزة اليابان الكبرى الممطر في 2014، قبل أن يُتوفّى لاحقًا في يوليو من العام التالي.

وكان بيانكي قد لعب دور معلّم لوكلير اليافع آنذاك، حيث اعتبره لاحقًا شخصيّة "مفصليّة" في مسيرته. ولا تزال العائلتان مقرّبتين للغاية حتّى الآن.

وبالرغم من أنّ سباق سوزوكا 2014 أقيم في أكتوبر بدل أبريل بالنسبة لنسخة هذا العام، فإنّ هذه تُمثّل الذكرى العاشرة لتلك الحادثة.

وتنبني خوذة لوكلير الجديدة على تصميم استخدمه بيانكي مع فريقه ماروسيا في 2014 ويتضمّن الرقم الـ 17 الذي كان يستخدمه والذي قامت "فيا" بإحالته خارج مجال الاستخدام تخليدًا لذكراه.

وقال لوكلير عندما سُؤل من قبل موقعنا "موتورسبورت.كوم" حول الذكرى: "إنّه مكانٌ مميّزٌ للغاية بالطبع، وكلّما أتيت إلى هنا فإنّ جول يجول خاطري".

وأضاف: "أفكّر في جول كثيرًا لأنّه كان من ساعدني إلى الوصول هنا. تحدّث مع نيكولاس تود في 2010 من أجل دعمي للوصول إلى الفورمولا واحد. وقد كان شخصيّة مفصليّة في مسيرتي".

وأردف: "لذا كنّا مقرّبين للغاية دائمًا، وكذلك عائلتانا لا تزالان مقرّبين. إنّه مكانٌ خاصٌ للغاية هنا. سأرتدي هذه الخوذة نهاية هذا الأسبوع ودائمًا ما سيكون حاضرًا في قلبي، وسيكون من المهمّ للغاية تقديم أداء قويٍ نهاية هذا الأسبوع".

من جانبهما نعى كلٌ من السائقين الفرنسيين الحاليين إستيبان أوكون وبيير غاسلي الراحل، حيث أشار أوكون إلى أنّه كان ليكون بطلًاق للعالم.