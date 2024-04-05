جميع البطولات
اشترك

Sign up for free

  • Get quick access to your favorite articles

  • Manage alerts on breaking news and favorite drivers

  • Make your voice heard with article commenting.

الاشتراك تسجيل الدخول

Motorsport prime

Discover premium content
اشترك

النسخة

الشرق الأوسط
فورمولا 1 جائزة اليابان الكبرى

لوكلير ينعى الذكرى العاشرة لحادث بيانكي عبر خوذة تذكارية

سيخلّد شارل لوكلير سائق فريق فيراري للفورمولا واحد ذكرى جول بيانكي خلال جائزة اليابان الكبرى عبر ارتداء خوذة تحمل الألوان التي كان يستخدمها صديقه الراحل.

Upd:
خوذة شارل لوكلير، فيراري في اليابان

شارل لوكلير

تعرّض بيانكي لحادث خطير خلال اللفّات الأخيرة من سباق جائزة اليابان الكبرى الممطر في 2014، قبل أن يُتوفّى لاحقًا في يوليو من العام التالي.

وكان بيانكي قد لعب دور معلّم لوكلير اليافع آنذاك، حيث اعتبره لاحقًا شخصيّة "مفصليّة" في مسيرته. ولا تزال العائلتان مقرّبتين للغاية حتّى الآن.

وبالرغم من أنّ سباق سوزوكا 2014 أقيم في أكتوبر بدل أبريل بالنسبة لنسخة هذا العام، فإنّ هذه تُمثّل الذكرى العاشرة لتلك الحادثة.

وتنبني خوذة لوكلير الجديدة على تصميم استخدمه بيانكي مع فريقه ماروسيا في 2014 ويتضمّن الرقم الـ 17 الذي كان يستخدمه والذي قامت "فيا" بإحالته خارج مجال الاستخدام تخليدًا لذكراه.

اقرأ أيضاً:

وقال لوكلير عندما سُؤل من قبل موقعنا "موتورسبورت.كوم" حول الذكرى: "إنّه مكانٌ مميّزٌ للغاية بالطبع، وكلّما أتيت إلى هنا فإنّ جول يجول خاطري".

وأضاف: "أفكّر في جول كثيرًا لأنّه كان من ساعدني إلى الوصول هنا. تحدّث مع نيكولاس تود في 2010 من أجل دعمي للوصول إلى الفورمولا واحد. وقد كان شخصيّة مفصليّة في مسيرتي".

وأردف: "لذا كنّا مقرّبين للغاية دائمًا، وكذلك عائلتانا لا تزالان مقرّبين. إنّه مكانٌ خاصٌ للغاية هنا. سأرتدي هذه الخوذة نهاية هذا الأسبوع ودائمًا ما سيكون حاضرًا في قلبي، وسيكون من المهمّ للغاية تقديم أداء قويٍ نهاية هذا الأسبوع".

من جانبهما نعى كلٌ من السائقين الفرنسيين الحاليين إستيبان أوكون وبيير غاسلي الراحل، حيث أشار أوكون إلى أنّه كان ليكون بطلًاق للعالم.

جول بيانكي، ماروسيا

جول بيانكي، ماروسيا

الصورة من قبل: صور موتورسبورت

Be part of Motorsport community

Join the conversation

Share Or Save This Story

التعليقات
المقال السابق فيرستابن يتقدم ثنائية ريد بُل خلال التجارب الحرة الأولى في اليابان

Top Comments

ليس هناك تعليقات على المقال. لمَ لا تبدأ بالتعليق؟

أحدث الأخبار

موتو جي بي: اختراق ليبرتي للسوق الأمريكيّة عبر الفورمولا واحد "استثناء وليس قاعدة"

موتو جي بي: اختراق ليبرتي للسوق الأمريكيّة عبر الفورمولا واحد "استثناء وليس قاعدة"

MGP موتو جي بي
موتو جي بي: اختراق ليبرتي للسوق الأمريكيّة عبر الفورمولا واحد "استثناء وليس قاعدة"
هاميلتون: سيارة مرسيدس منحتني "أفضل شعورٍ" منذ ثلاثة أعوام

هاميلتون: سيارة مرسيدس منحتني "أفضل شعورٍ" منذ ثلاثة أعوام

F1 فورمولا 1
جائزة اليابان الكبرى
هاميلتون: سيارة مرسيدس منحتني "أفضل شعورٍ" منذ ثلاثة أعوام
كراك يتكلم حول شائعات ضمّ نيوي إلى أستون مارتن

كراك يتكلم حول شائعات ضمّ نيوي إلى أستون مارتن

F1 فورمولا 1
جائزة اليابان الكبرى
كراك يتكلم حول شائعات ضمّ نيوي إلى أستون مارتن
راسل: كميّات الوقود القليلة "تفضح" ضعف ثبات سيارة مرسيدس

راسل: كميّات الوقود القليلة "تفضح" ضعف ثبات سيارة مرسيدس

F1 فورمولا 1
جائزة اليابان الكبرى
راسل: كميّات الوقود القليلة "تفضح" ضعف ثبات سيارة مرسيدس

برايم

Discover prime content
تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم

تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم

برايم
برايم
فورمولا 1
تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم
تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟

تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟

برايم
برايم
فورمولا 1
تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟
تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟

تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟

برايم
برايم
فورمولا 1
من قبل سكوت ميتشيل
تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟
تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021

تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021

برايم
برايم
فورمولا 1
من قبل آدم كوبر
تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021
شاهد المزيد

اتصل بنا

© 2024 شبكة موتورسبورت ش.م.م جميع الحقوق محفوظة.

Sign up for free

  • Get quick access to your favorite articles

  • Manage alerts on breaking news and favorite drivers

  • Make your voice heard with article commenting.

الاشتراك تسجيل الدخول

Motorsport prime

Discover premium content
اشترك

النسخة

الشرق الأوسط