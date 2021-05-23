واجه أصيل موناكو ليلة عصيبة في انتظاره لمعرفة إن كان فريقه فيراري سيحتاج لتغيير علبة تروسه إثر حادثه في القسم الثالث من التصفيات.

ولو احتاج الفريق لتركيب علبة تروسٍ جديدة فإنّ ذلك كان ليتسبّب في تراجعه خمسة مراكز، ما يعني وراثة ماكس فيرشتابن لقطب الانطلاق الأوّل.

وخلصت فحوصات فيراري إلى أنّ علبة التروس بقيت سليمة بالرغم من حادثه، ما يعني انطلاق لوكلير من قطب الانطلاق الأوّل.

وجاء في بيان الفريق: "على إثر الفحوصات المعمّقة هذا الصباح، لم يتمّ العثور على أيّة عيوبٍ في علبة تروس شارل لوكلير".

وأضاف: "لذا سينطلق أصيل موناكو من المركز الأوّل في سباق اليوم وفق نتيجة التصفيات".

وكان ماتيا بينوتو مدير الفريق قد أوضح بعد التصفيات أنّ فيراري لن تُجازف بالإبقاء على علبة التروس في حال شعرت بوجود خطرٍ لانكسارها في السباق.

ويتواجد الفريق ضمن معركة حامية على المركز الثالث في بطولة الصانعين مع مكلارين، حيث تفصل بينهما 5 نقاطٍ فقط.