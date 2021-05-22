لوكلير ينطلق أوّلاً في موناكو رغم تعرّضه لحادثٍ في الثواني الأخيرة

حقّق لوكلير 7 "بول بوزيشن" في مسيرته الاحترافية وجميعها أتت قبل عامين (2019) حيث تمكّن من تسجيل أسرع زمن في التجارب التأهيلية في موناكو على الرغم من الحادث الذي تعرّض له خلال الثواني الأخيرة من التصفيات.

وإثر ذلك توقفت الحصة عبر رفع العلم الأحمر إذ لم يتمكّن أيّ سائق من عبور خطّ النهاية، ليكون سائق فيراري أوّل المنطلقين في موناكو متقدمًا على ماكس فيرشتابن وفالتيري بوتاس.

وحلّ كارلوس ساينز الإبن في المركز الرابع أمام لاندو نوريس وبيير غاسلي.

أكبر الخاسرين كان لويس هاميلتون الذي بدا غير مرتاح على الإطلاق داخل سيارته مرسيدس إذ تأهّل في المركز السابع، فيما أتى سيباستيان فيتيل في المركز الثامن.

وقد أكمل سيرجيو بيريز وأنطونيو جيوفينازي ترتيب العشرة الأوائل.

القسم الأوّل

تبدّلت الصدارة أكثر من مرّة خلال الدقائق الأولى من القسم الأوّل من التصفيات، قبل أن ينجح فيرشتابن في تصدّرها بفارق عشر من الثانية مع تبقي 8 دقائق على نهاية القسم عقب تسجيله لأسرع زمن حينها والذي بلغ دقيقة واحدة و11.124 ثانية.

ولكن فرحة فيرشتابن لم تستمرّ لفترةٍ طويلة مع صعود بوتاس إلى الصدارة بفارق عشرين من الثانية عن سائق ريد بُل، مع العلم بأنّ جميع السائقين تواجدوا على الإطارات اللّينة "سوفت".

ولم يتمكّن أحد من كسر رقم بوتاس في القسم الأوّل في حين تمكّن شارل لوكلير من التقدّم للمركز الثاني أمام فيرشتابن.

5 سائقين فشلوا في التأهّل إلى القسم الثاني: يوكي تسونودا، فرناندو ألونسو، نيكولا لاتيفي، نيكيتا مازيبين وميك شوماخر – الذي لم يُشارك في التصفيات بعد الحادث الكبير الذي تعرّض له خلال التجارب الحرّة الثالثة.

القسم الثاني

فيراري بدت السيارة الأسرع خلال الدقائق الأولى من القسم الثاني، في حين تواجد الصانع الألماني مرسيدس في المركزين الرابع والخامس على الترتيب مع سائقَيه هاميلتون وبوتاس.

فيراري حافظت على أفضليتها مع لوكلير الذي تصدّر القسم الثاني من التصفيات أمام فيرشتابن وبوتاس.

ولكن الحظّ لم يُحالف 5 سائقين: إستيبان أوكون، دانيال ريكاردو، لانس سترول، كيمي رايكونن وجورج راسل.

ترتيب شبكة الانطلاق: