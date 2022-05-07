لوكلير ينطلق أوّلًا في ظلّ حجز فيراري للصف الأوّل في ميامي

كانت المنافسة ناريّة في الصدارة بين فيرشتابن وثنائيّ فيراري، وذلك في ظلّ تغطية 0.080 ثانية لثلاثتهم مع نهاية لفّاتهم الأولى في القسم الثالث الحاسم، بينما كان بيريز بعيدًا بنصف ثانية حينها.

وعاد الجميع إثر ذلك إلى المحاولة الأخيرة الناريّة الحاسمة، وكان ثنائيّ فيراري في المقدّمة، بينما أخّر ثنائيّ ريد بُل دخوله.

لكنّ فيرشتابن ارتكب خطأً في المقطع الأوّل وأهدر لفّته الأخيرة، في الوقت الذي كان فيه ثنائيّ فيراري بصدد تحسين زمنيهما.

ونجح لوكلير بالفعل في تحقيق الزمن الأسرع بـ 1:28.796 دقيقة ضامنًا قطب الانطلاق الأوّل، حيث قال لوكلير: "لم تكن لفّة رائعة جدًا، لكنّها كافية، لذا لا يُمكنني التذمر".

وما زاد فرحة فيراري هو تقدّم ساينز إلى المركز الثاني بفارق 0.005 ثانية أمام فيرشتابن، لتحجز بذلك فيراري صفّ الانطلاق الأوّل للمرّة الأولى منذ جائزة بلجيكا الكبرى 2019.

وسينطلق فيرشتابن ثالثًا أمام سيرجيو بيريز الذي تمكّن من الاقتراب من ركب الصدارة في محاولته الأخيرة، ليكون على بُعد 0.240 ثانية عن لوكلير.

وقدّم فالتيري بوتاس لفّة مذهلة ليكون أفضل البقيّة في المركز الخامس متفوّقًا على زميله السابق في مرسيدس لويس هاميلتون.

وحلّ بيير غاسلي سابعًا أمام لاندو نوريس، بينما أكّد يوكي تسونودا وتيرة ألفا تاوري الجيّدة بتأهّله تاسعًا هو الآخر، في حين أكمل لانس سترول ترتيب العشرة الأوائل.

القسم الأوّل

بدأت التصفيات على نحوٍ بطيء بعض الشيء، لكنّ السائقين بدؤوا بالضغط بقوّة إثر ذلك وتسجيل أسرع الأزمنة في عطلة نهاية الأسبوع حتّى تلك المرحلة.

في الأثناء احتكّ فرناندو ألونسو بالجدار بشكلٍ طفيف، وأفلت من أيّ ضررٍ ليُواصل الدفاع عن ألوان ألبين وحيدًا في هذه التصفيات بعد غياب زميله إستيبان أوكون إثر تضرر هيكل سيارته في حادثه في التجارب الثالثة.

وتواصل تقارب الأداء خلف المتصدّرين بشكلٍ لافت، وكانت أعشارٌ قليلة تفصل أغلب سائقي الوسط.

لكنّ القسم انتهى بخروج كيفن ماغنوسن بشكلٍ مفاجئ، حيث سينطلق أمام جو غوانيو الذي خسر لفّته الأخيرة بسبب الزحام، حيث قال عبر اللاسلكي: "هناك الكثير من السيارات التي أعاقتني في المقطع الأخير، كان ذلك خطيرًا".

وسينطلق أليكسندر ألبون من المركز الـ 18 أمام زميله نيكولاس لاتيفي، بينما سيتذيّل أوكون الترتيب بالطبع.

القسم الثاني

تنوّعت استراتيجيّات الفرق في بداية هذا القسم، حيث اختار البعض الدخول على إطارات جديدة في المحاولة الأولى، والبعض الآخر على إطارات مستعملة.

وقال يوكي تسونودا سائق ألفا تاوري: "لقد لمست الجدار قليلًا".

في الأثناء ألغى جورج راسل محاولته الأولى بسبب حدّة الارتدادات على سيارته مرسيدس التي لم تكن مستقرّة على الإطلاق.

وبدا أنّ حالة المسار تحسّنت في اللحظات الأخيرة، وفي حين أنّ لوكلير وفيرشتابن غرّدا وحيدين في الصدارة، فإنّ الأداء كان متقاربًا في الخلف.

وانتهت رحلة ألونسو في هذا القسم، حيث سينطلق من المركز الـ 11، في حين لم تشفع لفّة راسل له بالعبور، وسينطلق من المركز الـ 12.

أمّا سيباستيان فيتيل فقد خرج هو الآخر، حيث قال متحسّرًا عبر اللاسلكي: "آااه، لقد أضعت كلّ شيء في المنعطف المزدوج".

وبالرغم من أنّ زميله لاندو نوريس عبر بأريحيّة كبيرة، كانت لفّة دانيال ريكاردو الأخيرة ضعيفة ما تسبّب في تأهّله في المركز الـ 14 أمام ميك شوماخر.

ترتيب شبكة الانطلاق: