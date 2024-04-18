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لوكلير ينتقد مستواه في مواجه زميله ساينز خلال أول سباقات 2024 

انتقد شارل لوكلير سائق فيراري، مستواه الحالي في مواجهة زميله كارلوس ساينز، خاصة بعد أن تمكن الإسباني من الفوز بسباق أستراليا، وتحقيق منصة التتويج في جميع السباقات التي شارك بها حتى الآن.

خلدون يونس
خلدون يونس
شارل لوكلير، فيراري وكارلوس ساينز الإبن، فيراري

الصورة من قبل: زاك موجر/ صور لات

تكلم أصيل موناكو حول مستواه في مواجهة زميله المتألق هذا الموسم، ساينز، مشيراً إلى أن الإسباني الذي سيترك صفوف الفريق العام المقبل، يقوم ببساطة بعمل أفضل منه.

فقد عاد ساينز من عملية استئصال الزائدة الدودية التي اضطر بسببها للتغيب عن سباق السعودية، ليحقق فوزاً مدوياً في أستراليا بوتيرة سريعة منحته التفوق على ماكس فيرستابن في اللفة الثانية، قبل أن ينسحب الهولندي من اللفة الرابعة بسبب مشكلة في المكابح.

لوكلير حينها، نجح بشق طريقه لينهي خلف زميله في المركز الثاني، بينما أكمل كذلك سباق اليابان خلفه بالمركز الرابع.

وحين سُئِل إن كان الإسباني قد تأقلم أفضل منه مع سيارة موسم 2024 الحالية خلال السباقات الأولى، ردّ لوكلير بأن ساينز يقدم ببساطة أداء أفضل منه، خاصة في آخر سباقين.

فقال: "أعتقد أنه ببساطة، يقوم بعمل أفضل مني. في البحرين، كان من الصعب المقارنة لأنني عانيت من المشاكل، وأعتقد أنني قدمت جولة قوية للغاية".

وأردف: "لكن، في آخر سباقين، كان أقوى مني ببساطة. المسألة تقع على عاتقي الآن للعمل، خاصة على وتيرة التصفيات، والتي عادة ما تكون نقطة قوتي".

واسترسل: "عانيت لإكمال لفة متكاملة؛ هناك خط رفيع ما بين النجاح والفشل في ذلك، خاصة لناحية وضع الإطارات ضمن نافذة العمل الصحيحة".

واستكمل: "حالياً، أعاني أكثر من كارلوس الذي يقود ضمن مستوى مرتفع جداً. أنا أعمل كثيراً على هذه النقطة. عادة حين أعملُ على تحسين أمر ما، أصبح واثقاً للغاية حيال التحسن السريع".

وأضاف: "لست قلقاً، لكن من الواضح أنه عليّ إثبات ذلك على المسار، بدءاً من التصفيات".

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وفي شنغهاي، يتوقع لوكلير أن تكون فيراري أقرب إلى ريد بُل مما كانت عليه في حلبة سوزوكا السريعة التي تناسب ريد بُل.

فقال: "نظرياً، أعتقد أنها حلبة قد نكون فيها أكثر قوة بالمقارنة مع سوزوكا، لكنني سأتبع المقاربة نفسها؛ أعتقد أن ريد بُل تمتلك ستمتلك الأفضلية هذه الجولة".

وأكمل: "لكن علينا التركيز على أنفسنا، من السهل ارتكاب الأخطاء، كما رأينا في تصفيات سوزوكا".

وأردف: "أعتقد أن السباق سيكون متقارباً. لكن سنرى، مرّ وقت طويل منذ آخر مرة قدت هنا".

واختتم: "سنرى كذلك كيف ستتصرف سيارتنا هنا".

شارل لوكلير، فيراري

شارل لوكلير، فيراري

الصورة من قبل: صور موتورسبورت

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