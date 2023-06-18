لوكلير ينتقد أخطاء فيراري المتواصلة في الفورمولا واحد
انتقد شارل لوكلير أخطاء فريقه فيراري المتواصلة مشيراً إلى أن الفريق "لا يمكنه تحمل مثل هذه الأخطاء" بعد أن فشل في التأهل من القسم الثاني في تصفيات جائزة كندا الكبرى من موسم 2023 في الفورمولا واحد.
أشار لوكلير لفريقه في لفة الخروج إلى الحلبة أن المسار يبدو جافاً، حيث قال "أعتقد أنه يجب عليّ الدخول للمنصة لوضع إطارات ’سوفت’"، لكن الفريق قال له "فيرستابن بقي على الحلبة".
ومن ثم كرر طلبه لإطارات سوفت قبل أن يضيف "دعوني أعلم إن كنتم تريدونني إكمال اللفة"، بعد ذلك أكد له الفريق بوضوح ضرورة إكمال لفة سريعة على إطارات انترميديت، وهذا ما فعله قبل دخول منصة الصيانة.
وكان أليكسندر ألبون السائق الوحيد الذي بدأ القسم الثاني على إطارات ملساء، ليسجل زمناً أبقاه في صدارة الترتيب حتى انتهاء القسم.
وحين سُئِل من قبل موقعنا "موتورسبورت.كوم" إن كان قد انتقل إلى الإطارات الملساء متأخراً جداً، أجاب لوكلير: "حسناً، ذلك ما حصل بالتأكيد".
وأكمل: "ما أعنيه أنني طلبت إطارات ملساء أثناء لفة الخروج، وكان من الواضح أن المسار مناسب للإطارات الملساء. أعتقد أن هذا ما فعله أليكس حيث خرج قبل الجميع على إطارات ملساء. من الواضح أن ذلك كان الخيار الصحيح".
وتابع: "لم تكن هناك أية مخاطرة. لسبب ما قرر الفريق عكس ذلك. هذا ما حصل. أعتقد أننا نصعّب الأمور على أنفسنا بشكل كبير. في مثل هذه المواقف، كان لديّ رأي واضح، لكننا قررنا أمراً آخر مختلفاً. لذا أنا محبط".
واسترسل: "قام سائقون آخرون باتباع نفس استراتيجيتنا وتأهلوا للقسم الثالث. لكنك في هذه الحالة تضطر للاعتماد على الفواصل الصغيرة بدلاً من التأهل بشكل سهل من القسم الثاني. حين يكون المسار جافاً، فأنت بحاجة لإطارات ملساء. لا أعلم ما حصل حقاً".
وحين سُئِل إن كان يجب عليه قول المزيد لإقناع الفريق بإدخاله مبكراً على إطارات سوفت، رد لوكلير: "أعتقد أنه لم تكن هناك طريقة أكثر وضوحاً من ذلك. لذا لا أعتقد ذلك".
وأردف: "سأتكلم مع الفريق لمحاولة فهم ما الذي بوسعنا فعله، من الواضح أن هذه ليست المرة الأولى في مثل هذه المواقف حيث نتخذ الخيار الخاطئ".
وأكمل: "لا أريد التعليق على المسألة كثيراً. لكن علينا القيام بعمل أفضل. لا يمكننا تحمل المزيد من هذه الأخطاء مجدداً. سأتكلم مع الفريق".
وشدد لوكلير على أن المسألة ليست في تكرار ما قام به ألبون، بل برأيه حيث كان مقتنعاً بأن المسار جاف بما يكفي.
فقال: "مجدداً، لقد قلت رأيي بوضوح، وليس بوسعي القيام بأكثر من ذلك. ليست لدي فكرة عن مستوى أداء أليكس لناحية أزمنة لفاته على الإطارات الملساء. ربما كان ليسجل أزمنة سيئة، لا أعلم. لكنني قدمت رأيي بوضوح".
واختتم: "لا يمكنك أن تكوّن نظرة كاملة طوال الوقت عما يجري على المسار. لكن وبعد رؤية سرعة أليكس، ربما كان علينا التفكير مرتين حيال قرار الدخول وتبديل الإطارات".
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