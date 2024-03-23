لوكلير ينتزع صدارة التجارب الحرة الثالثة بفارق 0.02 ثانية في أستراليا وفيرستابن ثانياً أمام ساينز
سجل شارل لوكلير سائق فيراري الزمن الأسرع خلال التجارب الحرة الثالثة لجائزة أستراليا الكبرى في موسم 2024 للفورمولا واحد، بفارق 0.02 ثانية فقط أمام سائق ريد بُل، ماكس فيرستابن، وزميله في فيراري كارلوس ساينز.
شارل لوكلير، فيراري
سام بولكسهام/ صور لات
برزت فيراري قوية خلال مجريات الحصة على إطارات ميديوم، وقبل نهايتها بقليل تفوق فيرستابن على ساينز بفارق 0.057 ثانية فقط.
وبدا في التجارب الحرة الثالثة تآكل سريع وواضح لإطارات سوفت على مدار اللفة الواحدة، حيث كان يعاني السائقون الذين يقدمون زمناً ممتازاً في القسم الأول من اللفة، من انخفاض الأداء خلال القسمين الأخيرين.
وقبيل نهاية الحصة، بدأت الفرق بحل تلك المشكلة، حيث تقدم كل من لويس هاميلتون وأوسكار بياستري - سائقا مرسيدس ومكلارين - إلى المراكز الأربعة الأولى على إطارات سوفت.
لاحقاً، انضم إليهما جورج راسل على متن مرسيدس مع سوفت كذلك، خلال الدقائق العشر الأخيرة، حيث بدأت تلك التحسينات في الأزمنة تهدد أزمنة فيراري وريد بُل.
مجريات الحصة
ظهرت بعض المخاوف حيال تأدية مكابح سيارتي ريد بُل في التجارب الحرة الثالثة قبل أن يعمل الفريق على حلها، لكن وسط تفوق فيراري على كل من فيرستابن وزميله سيرجيو بيريز.
فيرستابن، لم ينجح بإيجاد ما يريد من تأدية في أولى طلعاته على سوفت، وكذلك كان حال ساينز في البداية أيضاً؛ ورغم أنه كان قد سجل أفضل توقيت في القسم الأول، لكنه لم يكن قادراً على مواصلة ذلك الزخم لما بعد المنعطف السادس.
هاميلتون اقترب من ساينز وبحلول منتصف الحصة بدا أن مشكلة انخفاض التأدية متواصلة؛ حيث أكد فيرستابن أن الإطارات لا تقدم نفس المستوى خاصة في المنعطفات عالية السرعة.
لكن بدا أن السائقين قد تأقلموا مع هذه المسألة، حيث سجل فيرستابن دقيقة و16.734 ثانية مثبتاً أن إطارات سوفت ستكون لها كلمتها في التصفيات.
لوكلير ردّ بسرعة مسجلاً دقيقة و16.714 ثانية في النهاية ليتقدم إلى الصدارة، وما كان يعني أن أول أربعة سائقين لا تفصل بينهم سوى 0.1 ثانية، حيث بقي ساينز ثالثاً لعدم قدرته على تحسين زمنه.
هاميلتون واجه أوقاتاً صعبة للغاية في طلعاته الأولى، وخسر الكثير من الوقت على المقاطع المستقيمة لصالح فيراري، وهذا ما بدا واضحاً من الحوار عبر اللاسلكي مع فريقه، لكنه حسّن توقيته لينضم إلى المراكز الستة الأولى.
ويبدو أن مرسيدس قد حسّنت بشكل عام من تأديتها في هذه الحصة، وكانت أزمنة سائقيها جيدة بشكل عام، ما وضع هاميلتون رابعاً وبفارق 0.08 ثانية أمام زميله راسل.
فرناندو ألونسو وضع أستون مارتن بالمركز السادس في لفته الأخيرة، بعد أن كان خلف زميله لانس سترول في الطلعة ما قبل الأخيرة، ما دفعه أمام بيريز.
بينما أكمل بياستري، سترول ولاندو نوريس ترتيب المراكز العشرة الأولى، بينما لم تفلح مكلارين بتحسين أزمنتها.
يشار إلى أن أليكسندر ألبون شارك في الحصة على متن سيارة زميله في ويليامز، لوغان سارجانت، بعد الحادثة التي تعرض لها في الحصة الأولى وعدم قدرة الفريق على إصلاح هيكل السيارة وفي غياب هيكل احتياطيّ، قررت ويليامز منحه سيارة سارجانت، الذي سينسحب من بقية مجريات الجولة.
نتيجة التجارب الحرة الثالثة:
|
1-
2
|المركز
|السائق
|#
|الهيكل
|المحرّك
|عدد اللفات
|التوقيت
|الفاصل
|كم/س
|1
|ش. لوكلير فيراري
|16
|Ferrari
|Ferrari
|22
|
1:16.714
|247.683
|2
|م. فيرستابن ريد بُل ريسينغ
|1
|Red Bull
|Red Bull
|28
|
+0.020
1:16.734
|0.020
|247.619
|3
|ك. ساينز الإبن فيراري
|55
|Ferrari
|Ferrari
|20
|
+0.077
1:16.791
|0.057
|247.435
|4
|ل. هاميلتون مرسيدس
|44
|Mercedes
|Mercedes
|20
|
+0.092
1:16.806
|0.015
|247.386
|5
|ج. راسل مرسيدس
|63
|Mercedes
|Mercedes
|23
|
+0.172
1:16.886
|0.080
|247.129
|6
|ف. ألونسو أستون مارتن رايسينغ
|14
|Aston Martin
|Mercedes
|20
|
+0.283
1:16.997
|0.111
|246.773
|7
|س. بيريز ريد بُل ريسينغ
|11
|Red Bull
|Red Bull
|28
|
+0.300
1:17.014
|0.017
|246.718
|8
|أ. بياستري مكلارين
|81
|McLaren
|Mercedes
|19
|
+0.373
1:17.087
|0.073
|246.485
|9
|ل. سترول أستون مارتن رايسينغ
|18
|Aston Martin
|Mercedes
|22
|
+0.627
1:17.341
|0.254
|245.675
|10
|ل. نوريس مكلارين
|4
|McLaren
|Mercedes
|22
|
+0.776
1:17.490
|0.149
|245.203
|11
|ي. تسونودا ألفا تاوري
|22
|RB
|Red Bull
|19
|
+0.959
1:17.673
|0.183
|244.625
|12
|ف. بوتاس ساوبر
|77
|Sauber
|Ferrari
|20
|
+1.038
1:17.752
|0.079
|244.376
|13
|أ. ألبون ويليامز
|23
|Williams
|Mercedes
|23
|
+1.045
1:17.759
|0.007
|244.354
|14
|غ. جو ساوبر
|24
|Sauber
|Ferrari
|19
|
+1.162
1:17.876
|0.117
|243.987
|15
|إ. أوكون ألبين
|31
|Alpine
|Renault
|18
|
+1.206
1:17.920
|0.044
|243.850
|16
|ن. هلكنبرغ فريق هاس اف1
|27
|Haas
|Ferrari
|17
|
+1.227
1:17.941
|0.021
|243.784
|17
|ك. ماغنوسن فريق هاس اف1
|20
|Haas
|Ferrari
|18
|
+1.247
1:17.961
|0.020
|243.721
|18
|د. ريكاردو ألفا تاوري
|3
|RB
|Red Bull
|20
|
+1.249
1:17.963
|0.002
|243.715
|19
|ب. غاسلي ألبين
|10
|Alpine
|Renault
|19
|
+1.676
1:18.390
|0.427
|242.388
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