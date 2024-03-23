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الشرق الأوسط
فورمولا 1 جائزة أستراليا الكبرى
تقرير التجارب

لوكلير ينتزع صدارة التجارب الحرة الثالثة بفارق 0.02 ثانية في أستراليا وفيرستابن ثانياً أمام ساينز

سجل شارل لوكلير سائق فيراري الزمن الأسرع خلال التجارب الحرة الثالثة لجائزة أستراليا الكبرى في موسم 2024 للفورمولا واحد، بفارق 0.02 ثانية فقط أمام سائق ريد بُل، ماكس فيرستابن، وزميله في فيراري كارلوس ساينز.

شارل لوكلير، فيراري

شارل لوكلير، فيراري

سام بولكسهام/ صور لات

برزت فيراري قوية خلال مجريات الحصة على إطارات ميديوم، وقبل نهايتها بقليل تفوق فيرستابن على ساينز بفارق 0.057 ثانية فقط.

وبدا في التجارب الحرة الثالثة تآكل سريع وواضح لإطارات سوفت على مدار اللفة الواحدة، حيث كان يعاني السائقون الذين يقدمون زمناً ممتازاً في القسم الأول من اللفة، من انخفاض الأداء خلال القسمين الأخيرين.

وقبيل نهاية الحصة، بدأت الفرق بحل تلك المشكلة، حيث تقدم كل من لويس هاميلتون وأوسكار بياستري - سائقا مرسيدس ومكلارين - إلى المراكز الأربعة الأولى على إطارات سوفت.

لاحقاً، انضم إليهما جورج راسل على متن مرسيدس مع سوفت كذلك، خلال الدقائق العشر الأخيرة، حيث بدأت تلك التحسينات في الأزمنة تهدد أزمنة فيراري وريد بُل.

مجريات الحصة

ظهرت بعض المخاوف حيال تأدية مكابح سيارتي ريد بُل في التجارب الحرة الثالثة قبل أن يعمل الفريق على حلها، لكن وسط تفوق فيراري على كل من فيرستابن وزميله سيرجيو بيريز.

فيرستابن، لم ينجح بإيجاد ما يريد من تأدية في أولى طلعاته على سوفت، وكذلك كان حال ساينز في البداية أيضاً؛ ورغم أنه كان قد سجل أفضل توقيت في القسم الأول، لكنه لم يكن قادراً على مواصلة ذلك الزخم لما بعد المنعطف السادس.

هاميلتون اقترب من ساينز وبحلول منتصف الحصة بدا أن مشكلة انخفاض التأدية متواصلة؛ حيث أكد فيرستابن أن الإطارات لا تقدم نفس المستوى خاصة في المنعطفات عالية السرعة.

لكن بدا أن السائقين قد تأقلموا مع هذه المسألة، حيث سجل فيرستابن دقيقة و16.734 ثانية مثبتاً أن إطارات سوفت ستكون لها كلمتها في التصفيات.

لوكلير ردّ بسرعة مسجلاً دقيقة و16.714 ثانية في النهاية ليتقدم إلى الصدارة، وما كان يعني أن أول أربعة سائقين لا تفصل بينهم سوى 0.1 ثانية، حيث بقي ساينز ثالثاً لعدم قدرته على تحسين زمنه.

هاميلتون واجه أوقاتاً صعبة للغاية في طلعاته الأولى، وخسر الكثير من الوقت على المقاطع المستقيمة لصالح فيراري، وهذا ما بدا واضحاً من الحوار عبر اللاسلكي مع فريقه، لكنه حسّن توقيته لينضم إلى المراكز الستة الأولى.

ويبدو أن مرسيدس قد حسّنت بشكل عام من تأديتها في هذه الحصة، وكانت أزمنة سائقيها جيدة بشكل عام، ما وضع هاميلتون رابعاً وبفارق 0.08 ثانية أمام زميله راسل.

فرناندو ألونسو وضع أستون مارتن بالمركز السادس في لفته الأخيرة، بعد أن كان خلف زميله لانس سترول في الطلعة ما قبل الأخيرة، ما دفعه أمام بيريز.

بينما أكمل بياستري، سترول ولاندو نوريس ترتيب المراكز العشرة الأولى، بينما لم تفلح مكلارين بتحسين أزمنتها.

يشار إلى أن أليكسندر ألبون شارك في الحصة على متن سيارة زميله في ويليامز، لوغان سارجانت، بعد الحادثة التي تعرض لها في الحصة الأولى وعدم قدرة الفريق على إصلاح هيكل السيارة وفي غياب هيكل احتياطيّ، قررت ويليامز منحه سيارة سارجانت، الذي سينسحب من بقية مجريات الجولة.

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نتيجة التجارب الحرة الثالثة:

1
 - 
4
1
 - 
2
المركز السائق # الهيكل المحرّك عدد اللفات التوقيت الفاصل كم/س
1 Monaco ش. لوكلير فيراري 16 Ferrari Ferrari 22

1:16.714

247.683
2 Netherlands م. فيرستابن ريد بُل ريسينغ 1 Red Bull Red Bull 28

+0.020

1:16.734

0.020 247.619
3 Spain ك. ساينز الإبن فيراري 55 Ferrari Ferrari 20

+0.077

1:16.791

0.057 247.435
4 United Kingdom ل. هاميلتون مرسيدس 44 Mercedes Mercedes 20

+0.092

1:16.806

0.015 247.386
5 United Kingdom ج. راسل مرسيدس 63 Mercedes Mercedes 23

+0.172

1:16.886

0.080 247.129
6 Spain ف. ألونسو أستون مارتن رايسينغ 14 Aston Martin Mercedes 20

+0.283

1:16.997

0.111 246.773
7 Mexico س. بيريز ريد بُل ريسينغ 11 Red Bull Red Bull 28

+0.300

1:17.014

0.017 246.718
8 Australia أ. بياستري مكلارين 81 McLaren Mercedes 19

+0.373

1:17.087

0.073 246.485
9 Canada ل. سترول أستون مارتن رايسينغ 18 Aston Martin Mercedes 22

+0.627

1:17.341

0.254 245.675
10 United Kingdom ل. نوريس مكلارين 4 McLaren Mercedes 22

+0.776

1:17.490

0.149 245.203
11 Japan ي. تسونودا ألفا تاوري 22 RB Red Bull 19

+0.959

1:17.673

0.183 244.625
12 Finland ف. بوتاس ساوبر 77 Sauber Ferrari 20

+1.038

1:17.752

0.079 244.376
13 Thailand أ. ألبون ويليامز 23 Williams Mercedes 23

+1.045

1:17.759

0.007 244.354
14 China غ. جو ساوبر 24 Sauber Ferrari 19

+1.162

1:17.876

0.117 243.987
15 France إ. أوكون ألبين 31 Alpine Renault 18

+1.206

1:17.920

0.044 243.850
16 Germany ن. هلكنبرغ فريق هاس اف1 27 Haas Ferrari 17

+1.227

1:17.941

0.021 243.784
17 Denmark ك. ماغنوسن فريق هاس اف1 20 Haas Ferrari 18

+1.247

1:17.961

0.020 243.721
18 Australia د. ريكاردو ألفا تاوري 3 RB Red Bull 20

+1.249

1:17.963

0.002 243.715
19 France ب. غاسلي ألبين 10 Alpine Renault 19

+1.676

1:18.390

0.427 242.388
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