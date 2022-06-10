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فورمولا 1 / جائزة أذربيجان الكبرى تقرير التجارب

لوكلير ينتزع الصدارة من بيريز في التجارب الحرّة الثانية في باكو

أحرز شارل لوكلير الزمن الأسرع في التجارب الحرّة الثانية من جائزة أذربيجان الكبرى وذلك بعد تفوّقه برُبع ثانية على سيرجيو بيريز سائق ريد بُل ضمن حصّة أكثر تقاربًا بين الفريقين.

لوكلير ينتزع الصدارة من بيريز في التجارب الحرّة الثانية في باكو

تأخّر دخول فيرشتابن إلى الحلبة في ظلّ مواصلة طاقم الفريق العمل على جناحه الخلفي في محاولة للحدّ من مشكلة تأرجح الرفرفة عند تفعيل نظام "دي آر اس".

وأعلم مهندس هاميلتون سائقه بأنّه في المركز التاسع بفارق أكثر من ثانيتين عن لوكلير المتصدّر، فردّ البريطاني متفاجئًا: "2.3 ثانية!".

ويبدو أنّ فيراري غيّرت إعداداتها لهذه الحصّة عبر الانتقال إلى جناحٍ خلفي أصغر حجمًا، حيث أصبحت الكفّة متعادلة بينها وبين ريد بُل على صعيد السرعة في مختلف مقاطع الحلبة، وانتهت الطلعة الأولى على إطارات "ميديوم" بتواجد لوكلير في الصدارة بفارق 0.03 ثانية أمام فيرشتابن.

وعرفت الحصّة العديد من الأخطاء من قبل السائقين، وبعض الاحتكاكات الطفيفة بالحواجز الجانبيّة، لكنّها أيّ أحدٍ لم يتعرّض لحادثٍ حتّى الآن.

وعاد لوكلير لتحسين زمنه بستّة أعشارٍ من الثانية عند الانتقال إلى إطارات "سوفت"، بالرغم من أنّ زمنه في المقطع الأخير كان ضعيفًا، حيث اختار إتمام لفّته السريعة بعد لفّتين تحضيريّتين.

وحافظ لوكلير على الصدارة أمام بيريز بفارق 0.248 ثانية، في حين حسّن فيرشتابن زمنه، لكنّ ابتعاده عن الصدارة تواصل في هذه الحصّة بعد أن كان على بُعد 0.356 ثانية عن لوكلير.

وتمكّن فرناندو ألونسو من اقتناص المركز الرابع مستغلًا تحديثات ألبين، وحلّ أمام كارلوس ساينز الإبن الذي كان بصدد مجاراة زميله لوكلير في أوّل مقطعين قبل أن يرتكب خطأ في الثالث، وبالرغم من أنّه كان قريبًا من تحسين زمنه في مناسبات أخرى، إلّا أنّ الأعلام الصفراء المتفرّقة حرمته من ذلك.

وحلّ بيير غاسلي سادسًا على متن سيارة ألفا تاوري، حيث تفوّق بأريحيّة على جورج راسل الذي تقدّم بفارقٍ طفيفٍ على يوكي تسونودا وإستيبان أوكون خلفه، بينما أكمل لاندو نوريس ترتيب العشرة الأوائل.

وعلى صعيد محاكاة المسافات الطويلة فقد تواصل تقارب الأداء بين فيراري وريد بُل بالرغم من اختلاف الإطارات المستخدمة.

واشتكى لوكلير من مواجهته لمسألة غريبة في محرّكه، ويُذكر أنّه حصل على شاحنٍ توربيني جديد لهذه الجولة وهو الثالث له هذا الموسم، لكن بعد أن دقّق فريقه في البيانات فقد قال له مهندسه: "كلّ شيء على ما يرام يُمكنك العودة للضغط، وضع إعدادات السباق".

نتيجة الحصّة:

المركز # السائق الهيكل المحرّك عدد اللفات التوقيت الفارق الفاصل معدّل السرعة كم/س
1 16 Monaco شارل لوكلير فيراري فيراري 24 1:43.224     209.358
2 11 Mexico سيرجيو بيريز ريد بُل ريد بُل 22 1:43.472 0.248 0.248 208.856
3 1 Netherlands ماكس فيرشتابن ريد بُل ريد بُل 18 1:43.580 0.356 0.108 208.638
4 14 Spain فرناندو ألونسو ألبين رينو 22 1:44.142 0.918 0.562 207.512
5 55 Spain كارلوس ساينز الإبن فيراري فيراري 25 1:44.274 1.050 0.132 207.250
6 10 France بيير غاسلي ألفا تاوري ريد بُل 26 1:44.315 1.091 0.041 207.168
7 63 United Kingdom جورج راسل مرسيدس مرسيدس 26 1:44.548 1.324 0.233 206.706
8 22 Japan يوكي تسونودا ألفا تاوري ريد بُل 24 1:44.567 1.343 0.019 206.669
9 31 France إستيبان أوكون ألبين رينو 24 1:44.609 1.385 0.042 206.586
10 4 United Kingdom لاندو نوريس مكلارين مرسيدس 23 1:44.771 1.547 0.162 206.267
11 5 Germany سيباستيان فيتيل أستون مارتن مرسيدس 27 1:44.781 1.557 0.010 206.247
12 44 United Kingdom لويس هاميلتون مرسيدس مرسيدس 25 1:44.874 1.650 0.093 206.064
13 18 Canada لانس سترول أستون مارتن مرسيدس 26 1:44.874 1.650 0.000 206.064
14 3 Australia دانيال ريكاردو مكلارين مرسيدس 25 1:45.059 1.835 0.185 205.701
15 77 Finland فالتيري بوتاس ألفا روميو فيراري 25 1:45.115 1.891 0.056 205.591
16 24 China غوانيو جو ألفا روميو فيراري 24 1:45.264 2.040 0.149 205.300
17 20 Denmark كيفن ماغنوسن هاس فيراري 26 1:45.588 2.364 0.324 204.670
18 23 Thailand ألكسندر ألبون ويليامز مرسيدس 13 1:46.397 3.173 0.809 203.114
19 47 Germany ميك شوماخر هاس فيراري 21 1:46.425 3.201 0.028 203.061
20 6 Canada نيكولاس لاتيفي ويليامز مرسيدس 26 1:47.218 3.994 0.793 201.559
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