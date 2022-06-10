لوكلير ينتزع الصدارة من بيريز في التجارب الحرّة الثانية في باكو

تأخّر دخول فيرشتابن إلى الحلبة في ظلّ مواصلة طاقم الفريق العمل على جناحه الخلفي في محاولة للحدّ من مشكلة تأرجح الرفرفة عند تفعيل نظام "دي آر اس".

وأعلم مهندس هاميلتون سائقه بأنّه في المركز التاسع بفارق أكثر من ثانيتين عن لوكلير المتصدّر، فردّ البريطاني متفاجئًا: "2.3 ثانية!".

ويبدو أنّ فيراري غيّرت إعداداتها لهذه الحصّة عبر الانتقال إلى جناحٍ خلفي أصغر حجمًا، حيث أصبحت الكفّة متعادلة بينها وبين ريد بُل على صعيد السرعة في مختلف مقاطع الحلبة، وانتهت الطلعة الأولى على إطارات "ميديوم" بتواجد لوكلير في الصدارة بفارق 0.03 ثانية أمام فيرشتابن.

وعرفت الحصّة العديد من الأخطاء من قبل السائقين، وبعض الاحتكاكات الطفيفة بالحواجز الجانبيّة، لكنّها أيّ أحدٍ لم يتعرّض لحادثٍ حتّى الآن.

وعاد لوكلير لتحسين زمنه بستّة أعشارٍ من الثانية عند الانتقال إلى إطارات "سوفت"، بالرغم من أنّ زمنه في المقطع الأخير كان ضعيفًا، حيث اختار إتمام لفّته السريعة بعد لفّتين تحضيريّتين.

وحافظ لوكلير على الصدارة أمام بيريز بفارق 0.248 ثانية، في حين حسّن فيرشتابن زمنه، لكنّ ابتعاده عن الصدارة تواصل في هذه الحصّة بعد أن كان على بُعد 0.356 ثانية عن لوكلير.

وتمكّن فرناندو ألونسو من اقتناص المركز الرابع مستغلًا تحديثات ألبين، وحلّ أمام كارلوس ساينز الإبن الذي كان بصدد مجاراة زميله لوكلير في أوّل مقطعين قبل أن يرتكب خطأ في الثالث، وبالرغم من أنّه كان قريبًا من تحسين زمنه في مناسبات أخرى، إلّا أنّ الأعلام الصفراء المتفرّقة حرمته من ذلك.

وحلّ بيير غاسلي سادسًا على متن سيارة ألفا تاوري، حيث تفوّق بأريحيّة على جورج راسل الذي تقدّم بفارقٍ طفيفٍ على يوكي تسونودا وإستيبان أوكون خلفه، بينما أكمل لاندو نوريس ترتيب العشرة الأوائل.

وعلى صعيد محاكاة المسافات الطويلة فقد تواصل تقارب الأداء بين فيراري وريد بُل بالرغم من اختلاف الإطارات المستخدمة.

واشتكى لوكلير من مواجهته لمسألة غريبة في محرّكه، ويُذكر أنّه حصل على شاحنٍ توربيني جديد لهذه الجولة وهو الثالث له هذا الموسم، لكن بعد أن دقّق فريقه في البيانات فقد قال له مهندسه: "كلّ شيء على ما يرام يُمكنك العودة للضغط، وضع إعدادات السباق".

نتيجة الحصّة: