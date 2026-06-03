لوكلير يمدد عقده مع فيراري ويغلق باب الانتقال في الفورمولا 1

لم يُكشف بعد عن مدة العقد الجديدة، إلا أن بيان الفريق الذي أشار إلى أن "لوكلير سيواصل ارتداء ألوان الفريق خلال المواسم المقبلة" يوحي بأن الطرفين اتفقا على عقد جديد متعدد السنوات.

وكان أصيل موناكو قد وقّع عقده السابق في عام 2024 أيضًا على أساس متعدد السنوات. وسبق للوكلير أن أكد مرارًا أن هدفه الأكبر في الفورمولا 1 هو التتويج بلقب بطولة العالم مع الحصان الجامح، لذلك لا يُعد قرار بقائه أمرًا مفاجئًا.

ومن شأن العقد الجديد أن يمنحه فرصة تجاوز الرقم القياسي الحالي لمايكل شوماخر من حيث عدد المشاركات في سباقات الجائزة الكبرى مع فيراري، والذي يبلغ 180 سباقًا، علمًا بأن لوكلير يملك حاليًا 155 مشاركة مع الفريق.

وقال لوكلير: "لا يمكنني أن أكون أكثر سعادة بمواصلة هذه الرحلة مع سكوديريا فيراري".

وأضاف: "لقد كانت فيراري دائمًا أكثر من مجرد فريق بالنسبة لي. إنه الفريق الذي أحببته وحلمت بأن أكون جزءًا منه منذ طفولتي، وبعد كل هذه السنوات أصبح بمثابة عائلة ثانية لي".

وأكمل: "لقد عشنا معًا لحظات مذهلة وأخرى أكثر صعوبة، لكنني أؤمن بهذا الفريق أكثر من أي وقت مضى، وأنا ممتن للغاية لأننا سنواصل العمل جنبًا إلى جنب لتحقيق هدفنا المشترك المتمثل في إعادة بطولة العالم إلى مارانيللو".

وأردف: "أن تكون سائقًا لفيراري هو حلم، لكنه أيضًا مسؤولية لا أتعامل معها أبدًا باستخفاف".

وواصل حديثه بالقول: "سأواصل تقديم كل ما لدي لإعادة هذا الفريق إلى المكان الذي يستحقه، في القمة، من أجل الجميع في مارانيللو، وقبل كل شيء من أجل جماهير تيفوزي، التي تمثل شغفها نبض هذه السكوديريا."

ويحتل لوكلير المركز الثاني خلف مايكل شوماخر في عدد أقطاب الانطلاق الأولى مع فيراري، لكنه ما يزال بعيدًا عن رقم البطل الألماني الذي سجل 58 قطب انطلاق أول مقابل 27 للوكلير.

أما الفارق في عدد الانتصارات فهو أكبر بكثير، إذ حقق شوماخر 72 فوزًا مع الحصان الجامح مقابل ثمانية انتصارات فقط للوكلير، الذي نادرًا ما امتلك سيارة قادرة على المنافسة في التصفيات والسباقات معًا، وهو ما يفسر نسبة تحويله الضعيفة لقطب الانطلاق الأول إلى انتصار والبالغة 18.5%.

ورغم ذلك، لم يتخلَّ لوكلير عن هدفه الأساسي المتمثل في الفوز بالألقاب مع فيراري.

وقال فريد فاسور، مدير فريق فيراري: "شارل جزء من عائلة فيراري منذ سنوات عديدة، ولذلك فإن هذا التجديد يبدو أمرًا طبيعيًا للغاية بالنسبة لنا".

وأضاف: "رأيناه يتطور خلال هذه المواسم ليصبح ليس فقط أحد أقوى السائقين في الفورمولا 1، بل أيضًا شخصًا منسجمًا بالكامل مع الفريق وكل ما تمثله فيراري".

وأردف: "نحن نُقدّر موهبته، ونحب عزيمته والطريقة التي يتعامل بها كل يوم مع أفراد السكوديريا داخل الحلبة وخارجها".

وأكمل: "نعرف جيدًا مدى أهمية هذا المشروع بالنسبة له، ونحن سعداء بمواصلة العمل معًا نحو أهدافنا المشتركة."

وكان لويس هاميلتون قد كشف أيضًا خلال عطلة نهاية أسبوع جائزة كندا الكبرى أنه مرتبط بعقد يمتد حتى عام 2027، ما يعني أن فيراري مرشحة للاحتفاظ بالتشكيلة الحالية نفسها في الموسم المقبل.

ومن المرجح أن يؤدي ذلك إلى بقاء أوليفر بيرمان، خريج أكاديمية فيراري للسائقين، مع فريق هاس لموسم إضافي.