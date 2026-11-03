فورمولا 1 جائزة المكسيك الكبرى

لوكلير يلقي باللوم على تصميم حلبة المكسيك في احتكاكه بهاميلتون.. وفاسور يعارضه

دخل سائق فيراري في صراع مباشر مع زميله لويس هاميلتون خلال اللفة الأولى، ما أدى إلى خسارة الفريق فرصة الفوز.

منشور: 03-11-2026

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شارل لوكلير، فيراري ولويس هاميلتون، فيراري

الصورة من قبل: يوري كورتيز/وكالة فرانس

ألقى شارل لوكلير باللوم على تصميم حلبة المكسيك الكبرى في احتكاكه بزميله في فيراري لويس هاميلتون خلال اللفة الأولى من سباق الفورمولا 1، معتبرًا أن وجود "حاجز" عند المنعطف الرابع كان سيحول دون وقوع تلك الحادثة.

وخسرت سكوديريا فرصة تحقيق فوز كان يبدو في متناولها خلال سباق الأحد على حلبة أوتودرومو هيرمانوس رودريغيز، بعدما انطلق هاميلتون من البول بوزيشن، بينما بدأ لوكلير السباق من المركز الثالث، ونجح سريعًا في انتزاع المركز الثاني من جورج راسل.

بعد ذلك، هاجم لوكلير هاميلتون من الجهة الخارجية عند المنعطف الأول، على أمل إكمال التجاوز من الجهة الداخلية عند المنعطف التالي، لكن بطل العالم سبع مرات تمكن مؤقتًا من الحفاظ على مركزه.

وجدد لوكلير محاولته من الجهة الخارجية عند المنعطف الرابع، لكن السائقين تجاوزا نقطة الكبح، ما دفع السائق المونغاسكي إلى الخروج نحو العشب واختصار المنعطف الخامس، ليقتنص الصدارة، في الوقت الذي تجاوز فيه ماكس فيرستابن هاميلتون.

وحصل لوكلير لاحقًا على عقوبة خمس ثوانٍ، ليتراجع في نهاية المطاف إلى المركز الرابع، بينما أنهى هاميلتون الغاضب السباق وصيفًا خلف فيرستابن، وجاء كيمي أنتونيللي في المركز الثالث.

وقال لوكلير: "تحدثنا عن هذه المسألة طوال يوم الخميس خلال الاجتماع الخاص بالسائقين، محاولين فهم الطريقة التي ينبغي أن نتخذ بها القرارات في مثل هذه الحالات".

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وأضاف: "أعتقد أن استنتاج الجميع هو أننا بحاجة أولًا، على الأرجح، إلى تغيير تصميم الحلبات، والتأكد من عدم وجود مناطق أو حلبات تتيح للسائقين المجازفة بهذا القدر عند الهجوم من الجهة الداخلية".

وتابع: "لو كان هناك حاجز عند مخرج المنعطف الرابع، فمن الواضح أن لا لويس ولا أنا كنا سنحاول تأخير نقطة الكبح إلى هذا الحد. لذلك، أعتقد أن هناك بعض الأمور التي يمكننا تحسينها على مستوى تصميم الحلبات، لجعل الأمر أكثر بساطة، لأنه بخلاف ذلك يصبح الوضع معقدًا للغاية".

وكان لوكلير يشير إلى الفوضى المعتادة التي تشهدها انطلاقة سباق المكسيك، بعدما شهد سباق العام الماضي خروج فيرستابن وسائقين آخرين إلى العشب عند المنعطف الأول، وهو ما دفع إلى الاتفاق على تطبيق عقوبات أكثر صرامة.

وبناءً على ذلك، قرر مراقبو السباق اعتبار السائقين في وضعية الهجوم والدفاع معًا عند الانطلاقة، وكذلك خلال أي إعادة انطلاق، وتطبيق العقوبات المعتادة في حال تحقيق أفضلية من خلال الخروج عن المسار عند المنعطفات من الأول إلى الثالث، ومن الرابع إلى السادس.

ويرى لوكلير أن "الحل النهائي يتمثل في امتلاك حلبة لا تسمح لك بالقيام بذلك"، وهو موقف أيده إلى حد ما مدير فريق فيراري فريد فاسور، الذي أشار إلى أن عواقب مثل هذه الواقعة "كانت ستكون أسوأ في موناكو".

لكن الفرنسي لا يتفق مع لوكلير في أن خصائص حلبة المكسيك كانت السبب وراء فوضى اللفة الأولى، معربًا بدلًا من ذلك عن إحباطه لخسارة فيراري فرصة تحقيق انتصارها الثالث في موسم 2026.

وقال فاسور: "من المؤكد أن تصميم الحلبة لا يساعد، لأننا إذا نظرنا إلى العامين الماضيين، سنجد أننا واجهنا هذا النوع من المشكلات، لكن لا يمكن أن يكون ذلك عذرًا على الإطلاق".

وأكمل: "بصراحة، أشعر ببعض الإحباط، لأنني أعتقد أننا حققنا خطوة حقيقية إلى الأمام على صعيد الأداء خلال الجولات الأخيرة. كنا في المركزين الأول والثاني عند المنعطف الرابع. لا أتذكر آخر عملية تجاوز شهدتها المكسيك، ربما كانت في أواخر سبعينيات القرن الماضي. وعندما تكون في المركزين الأول والثاني عند المنعطف الرابع، لا تتوقع ألا تفوز بالسباق".

واختتم قائلًا: "أشعر بإحباط كبير، لكنني لست الشخص الأهم هنا. أعتقد أن الإحباط أكبر لدى الأشخاص البالغ عددهم ألفين، الذين يعملون على هذا المشروع، وهذا أمر سأحتاج إلى بعض الوقت لاستيعابه!".





جائزة المكسيك الكبرى2026- السباق





جائزة المكسيك الكبرى2026- السباق





جائزة المكسيك الكبرى2026- السباق





جائزة المكسيك الكبرى2026- السباق





جائزة المكسيك الكبرى2026- السباق





جائزة المكسيك الكبرى2026- السباق





جائزة المكسيك الكبرى2026- السباق





جائزة المكسيك الكبرى2026- السباق





جائزة المكسيك الكبرى2026- السباق





جائزة المكسيك الكبرى2026- السباق





جائزة المكسيك الكبرى2026- السباق





جائزة المكسيك الكبرى2026- السباق





جائزة المكسيك الكبرى2026- السباق





جائزة المكسيك الكبرى2026- السباق





جائزة المكسيك الكبرى2026- السباق





جائزة المكسيك الكبرى2026- السباق





جائزة المكسيك الكبرى2026- السباق





جائزة المكسيك الكبرى2026- السباق





جائزة المكسيك الكبرى2026- السباق





جائزة المكسيك الكبرى2026- السباق





جائزة المكسيك الكبرى2026- السباق





جائزة المكسيك الكبرى2026- السباق





جائزة المكسيك الكبرى2026- السباق





جائزة المكسيك الكبرى2026- السباق





جائزة المكسيك الكبرى2026- السباق





جائزة المكسيك الكبرى2026- السباق





جائزة المكسيك الكبرى2026- السباق





جائزة المكسيك الكبرى2026- السباق





جائزة المكسيك الكبرى2026- السباق





جائزة المكسيك الكبرى2026- السباق





جائزة المكسيك الكبرى2026- السباق





جائزة المكسيك الكبرى2026- السباق





جائزة المكسيك الكبرى2026- السباق





جائزة المكسيك الكبرى2026- السباق





جائزة المكسيك الكبرى2026- السباق





جائزة المكسيك الكبرى2026- السباق





جائزة المكسيك الكبرى2026- السباق





جائزة المكسيك الكبرى2026- السباق





جائزة المكسيك الكبرى2026- السباق





جائزة المكسيك الكبرى2026- السباق





جائزة المكسيك الكبرى2026- السباق





جائزة المكسيك الكبرى2026- السباق





جائزة المكسيك الكبرى2026- السباق





جائزة المكسيك الكبرى2026- السباق





جائزة المكسيك الكبرى2026- السباق





جائزة المكسيك الكبرى2026- السباق





جائزة المكسيك الكبرى2026- السباق





جائزة المكسيك الكبرى2026- السباق





جائزة المكسيك الكبرى2026- السباق





جائزة المكسيك الكبرى2026- السباق





جائزة المكسيك الكبرى2026- السباق





جائزة المكسيك الكبرى2026- السباق





جائزة المكسيك الكبرى2026- السباق





جائزة المكسيك الكبرى2026- السباق





جائزة المكسيك الكبرى2026- السباق





جائزة المكسيك الكبرى2026- السباق





جائزة المكسيك الكبرى2026- السباق





جائزة المكسيك الكبرى2026- السباق





جائزة المكسيك الكبرى2026- السباق





جائزة المكسيك الكبرى2026- السباق





جائزة المكسيك الكبرى2026- السباق





جائزة المكسيك الكبرى2026- السباق





جائزة المكسيك الكبرى2026- السباق





جائزة المكسيك الكبرى2026- السباق





جائزة المكسيك الكبرى2026- السباق





جائزة المكسيك الكبرى2026- السباق





جائزة المكسيك الكبرى2026- السباق





جائزة المكسيك الكبرى2026- السباق





جائزة المكسيك الكبرى2026- السباق





جائزة المكسيك الكبرى2026- السباق





جائزة المكسيك الكبرى2026- السباق





جائزة المكسيك الكبرى2026- السباق





جائزة المكسيك الكبرى2026- السباق





جائزة المكسيك الكبرى2026- السباق





جائزة المكسيك الكبرى2026- السباق





جائزة المكسيك الكبرى2026- السباق





جائزة المكسيك الكبرى2026- السباق





جائزة المكسيك الكبرى2026- السباق





جائزة المكسيك الكبرى2026- السباق





جائزة المكسيك الكبرى2026- السباق





جائزة المكسيك الكبرى2026- السباق





جائزة المكسيك الكبرى2026- السباق





جائزة المكسيك الكبرى2026- السباق





جائزة المكسيك الكبرى2026- السباق





جائزة المكسيك الكبرى2026- السباق





جائزة المكسيك الكبرى2026- السباق





جائزة المكسيك الكبرى2026- السباق





جائزة المكسيك الكبرى2026- السباق





جائزة المكسيك الكبرى2026- السباق





جائزة المكسيك الكبرى2026- السباق





جائزة المكسيك الكبرى2026- السباق





جائزة المكسيك الكبرى2026- السباق





جائزة المكسيك الكبرى2026- السباق





جائزة المكسيك الكبرى2026- السباق





جائزة المكسيك الكبرى2026- السباق





جائزة المكسيك الكبرى2026- السباق





جائزة المكسيك الكبرى2026- السباق





جائزة المكسيك الكبرى2026- السباق





جائزة المكسيك الكبرى2026- السباق





جائزة المكسيك الكبرى2026- السباق





جائزة المكسيك الكبرى2026- السباق





جائزة المكسيك الكبرى2026- السباق





جائزة المكسيك الكبرى2026- السباق





جائزة المكسيك الكبرى2026- السباق





جائزة المكسيك الكبرى2026- السباق





جائزة المكسيك الكبرى2026- السباق





جائزة المكسيك الكبرى2026- السباق





جائزة المكسيك الكبرى2026- السباق





جائزة المكسيك الكبرى2026- السباق





جائزة المكسيك الكبرى2026- السباق





جائزة المكسيك الكبرى2026- السباق





جائزة المكسيك الكبرى2026- السباق





جائزة المكسيك الكبرى2026- السباق





جائزة المكسيك الكبرى2026- السباق





جائزة المكسيك الكبرى2026- السباق





جائزة المكسيك الكبرى2026- السباق





جائزة المكسيك الكبرى2026- السباق





جائزة المكسيك الكبرى2026- السباق





جائزة المكسيك الكبرى2026- السباق





جائزة المكسيك الكبرى2026- السباق





جائزة المكسيك الكبرى2026- السباق





جائزة المكسيك الكبرى2026- السباق





جائزة المكسيك الكبرى2026- السباق





جائزة المكسيك الكبرى2026- السباق





جائزة المكسيك الكبرى2026- السباق





جائزة المكسيك الكبرى2026- السباق





جائزة المكسيك الكبرى2026- السباق





جائزة المكسيك الكبرى2026- السباق





جائزة المكسيك الكبرى2026- السباق





جائزة المكسيك الكبرى2026- السباق





جائزة المكسيك الكبرى2026- السباق





جائزة المكسيك الكبرى2026- السباق





جائزة المكسيك الكبرى2026- السباق





جائزة المكسيك الكبرى2026- السباق





جائزة المكسيك الكبرى2026- السباق





جائزة المكسيك الكبرى2026- السباق





جائزة المكسيك الكبرى2026- السباق





جائزة المكسيك الكبرى2026- السباق





جائزة المكسيك الكبرى2026- السباق





جائزة المكسيك الكبرى2026- السباق





جائزة المكسيك الكبرى2026- السباق





جائزة المكسيك الكبرى2026- السباق





جائزة المكسيك الكبرى2026- السباق





جائزة المكسيك الكبرى2026- السباق





جائزة المكسيك الكبرى2026- السباق





جائزة المكسيك الكبرى2026- السباق





جائزة المكسيك الكبرى2026- السباق





جائزة المكسيك الكبرى2026- السباق





جائزة المكسيك الكبرى2026- السباق





جائزة المكسيك الكبرى2026- السباق





جائزة المكسيك الكبرى2026- السباق





جائزة المكسيك الكبرى2026- السباق





جائزة المكسيك الكبرى2026- السباق





جائزة المكسيك الكبرى2026- السباق





جائزة المكسيك الكبرى2026- السباق





جائزة المكسيك الكبرى2026- السباق





جائزة المكسيك الكبرى2026- السباق





جائزة المكسيك الكبرى2026- السباق





جائزة المكسيك الكبرى2026- السباق





جائزة المكسيك الكبرى2026- السباق





جائزة المكسيك الكبرى2026- السباق





جائزة المكسيك الكبرى2026- السباق





جائزة المكسيك الكبرى2026- السباق





جائزة المكسيك الكبرى2026- السباق





جائزة المكسيك الكبرى2026- السباق





جائزة المكسيك الكبرى2026- السباق





جائزة المكسيك الكبرى2026- السباق





جائزة المكسيك الكبرى2026- السباق





جائزة المكسيك الكبرى2026- السباق





جائزة المكسيك الكبرى2026- السباق





جائزة المكسيك الكبرى2026- السباق





جائزة المكسيك الكبرى2026- السباق





جائزة المكسيك الكبرى2026- السباق





جائزة المكسيك الكبرى2026- السباق





جائزة المكسيك الكبرى2026- السباق





جائزة المكسيك الكبرى2026- السباق





جائزة المكسيك الكبرى2026- السباق





جائزة المكسيك الكبرى2026- السباق





جائزة المكسيك الكبرى2026- السباق





جائزة المكسيك الكبرى2026- السباق





جائزة المكسيك الكبرى2026- السباق





جائزة المكسيك الكبرى2026- السباق





جائزة المكسيك الكبرى2026- السباق





جائزة المكسيك الكبرى2026- السباق





جائزة المكسيك الكبرى2026- السباق





جائزة المكسيك الكبرى2026- السباق





جائزة المكسيك الكبرى2026- السباق





جائزة المكسيك الكبرى2026- السباق





جائزة المكسيك الكبرى2026- السباق





جائزة المكسيك الكبرى2026- السباق





جائزة المكسيك الكبرى2026- السباق





جائزة المكسيك الكبرى2026- السباق





جائزة المكسيك الكبرى2026- السباق





جائزة المكسيك الكبرى2026- السباق





جائزة المكسيك الكبرى2026- السباق





جائزة المكسيك الكبرى2026- السباق





جائزة المكسيك الكبرى2026- السباق





جائزة المكسيك الكبرى2026- السباق





جائزة المكسيك الكبرى2026- السباق





جائزة المكسيك الكبرى2026- السباق

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