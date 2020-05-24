لوكلير يُكمل تصوير الفيلم القصير في موناكو

أكمل شارل لوكلير نجم فريق فيراري للفورمولا واحد تصوير النسخة الجديدة من الفيلم القصير المثير للجدل "سيتي آن روندي-فو" من خلال القيادة على مسار جائزة موناكو الكبرى اليوم الأحد.

بالعمل على فيلم قصير يحمل عنوان "لو غران روندي-فو" مع المخرج الفرنسيّ الشهير كلود ليلوش، قاد لوكلير سيارة فيراري "اس.اف90" سترادالي حول مسار موناكو في اليوم الذي كان من المفترض أن تُقام فيه جائزة موناكو الكبرى 2020.

وفي حين أنّ الحدث أُلغي بسبب أزمة فيروس كورونا، فإنّ التخفيف التدريجي للقيود المفروضة في فرنسا وموناكو سمح للوكلير بقطع اللفّات اليوم بحضور المشاة العابرين في الإمارة، وذلك تحت إشراف السلطات المحليّة وفق بيانٍ من فيراري.

وأُشير إلى أنّ لوكلير بلغ سرعة 240 كلم/س في شوارع مونكاو التي أُغلقت أمام حركة السير من أجل السماح بعمليّة التصوير.

وسجّل الأمير ألبرت حضوره في الفيلم الذي من المنتظر أن يتمّ إطلاقه في 13 يونيو، بينما زار جون إيلكان رئيس فيراري عمليّة التصوير كذلك.

وسيتعيّن على لوكلير الانتظار لعامٍ آخر على الأقلّ للفوز بسباق موطنه، كون جائزة موناكو الكُبرى لن تكون حاضرة في روزنامة 2020 المُعدّلة.