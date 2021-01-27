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لوكلير يكمل أولى لفاته في 2021 على حلبة فيورانو

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لوكلير يكمل أولى لفاته في 2021 على حلبة فيورانو

أكمل شارل لوكلير أولى لفاته في الفورمولا واحد لعام 2021 على حلبة فيورانو الإيطالية، قبل زميله الجديد كارلوس ساينز الابن الذي سيكمل تجاربه اليوم الأربعاء.

مرّ 44 يوماً على آخر سباقات الفورمولا واحد لموسم 2021 المنصرم في أبوظبي، والآن قاد لوكلير أكثر من 100 لفة على متن سيارة فيراري بخصائص  2018، كما تمرن على الانطلاقة ضمن برنامجه المقرر لما قبل الموسم.

حيث قال أصيل موناكو: "العودة إلى السيارة أمر رائع، في الحقيقة لقد كان مذهلاً".

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وأكمل: "رؤية الميكانيكيين مجدداً، ارتداء بزة التسابق، إكمال التحمية الروتينية، ارتداء الخوذة وأخيراً القفز خلف المقود وضغط زر الانطلاقة… صوت محرك فيراري سحريّ على الدوام".

وأردف: "كان اليوم مثالياً تماماً، وقد أكملنا كامل البرنامج المقرر. لقد استمتعت حقاً! الآن سأسلم المقود إلى كارلوس وأتمنى له الأفضل!".

شارل لوكلير

شارل لوكلير
1/10

الصورة من قبل: فيراري

شارل لوكلير

شارل لوكلير
2/10

الصورة من قبل: فيراري

شارل لوكلير

شارل لوكلير
3/10

الصورة من قبل: فيراري

شارل لوكلير

شارل لوكلير
4/10

الصورة من قبل: فيراري

شارل لوكلير

شارل لوكلير
5/10

الصورة من قبل: فيراري

شارل لوكلير

شارل لوكلير
6/10

الصورة من قبل: فيراري

كارلوس ساينز

كارلوس ساينز
7/10

الصورة من قبل: فيراري

شارل لوكلير

شارل لوكلير
8/10

الصورة من قبل: فيراري

شارل لوكلير

شارل لوكلير
9/10

الصورة من قبل: فيراري

شارل لوكلير

شارل لوكلير
10/10

الصورة من قبل: فيراري

وكان كارلوس يشاهد لوكلير خلال التجارب، قبل مشاركته اليوم الأربعاء، حيث سيكمل حصة صباحية قبل تسليم السيارة إلى ميك شوماخر الذي سيشارك مع هاس.

وسيقود شوماخر السيارة مجدداً صباح يوم الجمعة، بينما سيستلم كالوم إيلوت سائق التجارب، المقود في فترة ما بعد الظهر.

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