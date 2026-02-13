تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فورمولا 1 تجارب البحرين الشتويّة

لوكلير يكشف موقع فيراري في ترتيب المنافسة لموسم 2026

قيّم لوكلير ترتيب المنافسة في الفورمولا 1 لموسم 2026، والذي لا يزال غير واضح حتى الآن.

أحمد مجدي
أحمد مجدي
منشور:
شارل لوكلير، فيراري

شارل لوكلير، فيراري

الصورة من قبل: جويدو دي بورتولي صور جيتي

يرى شارل لوكلير أن ريد بُل ومرسيدس تتقدمان على فيراري ومكلارين من حيث الأداء قبل انطلاق موسم 2026.

أدخلت بطولة العالم قوانين جديدة للهيكل ووحدة الطاقة للموسم المقبل، ما جعل ترتيب المنافسة غير قابل للتوقع.

إذ تعد وحدات الطاقة الجديدة عاملًا فارقًا كبيرًا، إذ تتطلب العديد من استراتيجيات إدارة الطاقة مثل الرفع المبكر عن دواسة الوقود وتغيير التروس مبكرًا، وهي أمور تحتاج الفرق إلى إتقانها وقد تسهم في إخفاء الإمكانيات الحقيقية للسيارات.

وقد عقّب فرناندو ألونسو سائق أستون مارتن على ذلك قائلًا: "هناك لفات نكون فيها أسرع أو أبطأ بثمانية أعشار الثانية بمجرد تغيير إعداد واحد".

وهذا يجعل قراءة ترتيب المنافسة أكثر تعقيدًا، وهو ما علّق عليه لوكلير قائلًا: "من الصعب جدًا فهم الأمر. كان صعبًا مع الجيل السابق من السيارات، لكن الآن مع النظام الهجين وخاصة المحرك الكهربائي الأقوى بكثير، هناك الكثير من التعديلات الصغيرة التي يمكنك القيام بها، ويمكنك إخفاء الإمكانيات الحقيقية للسيارة بطرق عديدة. لذلك من الصعب جدًا علينا معرفة موقعنا بالضبط".

اقرأ أيضاً:

وأضاف: "ما يسعدني أننا ننفذ برنامجنا. لم نواجه أية مشاكل موثوقية حتى الآن، وهذه بداية جيدة. كل شيء يسير وفق ما توقعناه، وهذا أساس جيد للانطلاق والعمل على التحسن".

وفي الوقت نفسه، بدأت الفوارق بين الفرق بالظهور، وبدأ يتشكل نوع من الترتيب. وبينما تتبادل ريد بُل ومرسيدس دور المرشح الأبرز، يعتقد لوكلير أن لديهما أفضلية طفيفة على الفريقين الآخرين في المقدمة، فيراري ومكلارين.

حيث قال: "أعتقد أن الجميع يحاول رمي الكرة إلى الآخرين، وهذا أمر طبيعي في هذا الوقت من الموسم. أعتقد أن ريد بُل أظهرت أمورًا مبهرة جدًا من ناحية وحدة الطاقة منذ بداية التجارب، خاصة هنا. ومرسيدس أظهرت أشياء مبهرة أيضًا في بعض الأوقات، لكن أعتقد أنها تخفي الكثير".

وأكمل: "أتوقع أن يتقدما علينا قليلًا. أما مكلارين فمن الصعب فهمها أكثر، لكن من موقعي الآن أرى ريد بُل ومرسيدس في الأمام، ثم نحن. لكن لا يبدو أن الفارق كبير جدًا في الوقت الحالي".

