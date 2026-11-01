فورمولا 1 جائزة المكسيك الكبرى

لوكلير يكشف مخاوفه من صعوبة التجاوز في جائزة المكسيك الكبرى بعد خسارة قطب الانطلاق الأول

حذّر شارل لوكلير من أن التجاوز قد يكون شبه مستحيل خلال سباق جائزة المكسيك الكبرى.

منشور: 01-11-2026

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شارل لوكلير، فيراري

الصورة من قبل: كولن ماكماستر

يشكّك شارل لوكلير في إمكانية حدوث أي تجاوزات خلال سباق جائزة المكسيك الكبرى، محذرًا من أن ترتيب السباق سيتحدد على الأرجح خلال المنعطفات الأولى على حلبة أوتودرومو هيرمانوس رودريغيز.

وتصدّر سائق فيراري حصتي التجارب الحرة يوم الجمعة، لكنه اضطر إلى الاكتفاء بالمركز الثالث على شبكة الانطلاق. في المقابل، حصد زميله بطل العالم سبع مرات لويس هاميلتون أول قطب انطلاق أول له مع الفريق المتمركز في مارانيللو، وسيجاوره على الصف الأول سائق مرسيدس جورج راسل.

ويثق لوكلير بوتيرة السباق لدى فيراري، لكنه يعتقد أن ظروف التماسك المنخفض على حلبة مكسيكو سيتي ستجعل التجاوز صعبًا للغاية.

وأوضح لوكلير خلال المؤتمر الصحفي عقب التصفيات: "أعتقد أن الوتيرة جيدة، وأن السيارة تبدو جيدة، بل كانت كذلك منذ التجارب الحرة الأولى. لذلك أعتقد أننا نمتلك وتيرة جيدة في السباق، لكنني أشك في حدوث أي تجاوزات غدًا".

وأضاف: "حاولت القيام بالمزيد من التجاوزات خلال التجارب الحرة الثانية، لكن الأمر صعب جدًا، لأن وضع التجاوز لا يقدم الكثير. لذلك أعتقد أنه أيًا كان الترتيب بعد المنعطف الثالث، فسيكون من الصعب جدًا تغييره بعد ذلك. ومن المؤسف قليلًا أنني لم أتمكن في النهاية من تقديم الأداء المطلوب عندما كان الأمر مهمًا".

وعندما سُئل عما إذا كان بإمكانه الاستفادة من تيار الهواء خلف زميله في الفريق، أجاب: "نعم، أعني أنني سأحاول التركيز قدر الإمكان، وسأرى ما الذي يمكنني تحقيقه. لكن المنعطف الأول هناك يكون مثيرًا دائمًا، وسنرى كيف ستسير الأمور".

ويحتل لوكلير حاليًا المركز الخامس في ترتيب السائقين برصيد 233 نقطة، لكن الصراع على المركز الثاني يزداد احتدامًا، إذ لا تفصل سوى تسع نقاط بين المركزين الثاني والخامس. ويتصدر كيمي أنتونيللي سائق مرسيدس البطولة حاليًا، كما يملك فرصة لحسم اللقب خلال جائزة المكسيك الكبرى نهاية هذا الأسبوع. ويحتل راسل المركز الثاني، وهاميلتون المركز الثالث، بينما يأتي ماكس فيرستابن رابعًا.

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- فريق موتورسبورت دوت كوم

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