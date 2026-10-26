فورمولا 1 جائزة الولايات المتحدة الكبرى

لوكلير يكشف عن نقطة تحول مع فيراري بعد صعوده إلى منصّة التتويج في جائزة الولايات المتحدة الكبرى

يعتقد شارل لوكلير أنه حقق تقدمًا كبيرًا في أسلوب قيادته لسيارة فيراري، ويثق بقدرته على المنافسة على الفوز خلال موسم 2026.

منشور: 26-10-2026

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شارل لوكلير، فيراري

الصورة من قبل: أليكس بيرينز دي هان

يعتقد شارل لوكلير أنه "اكتشف شيئًا جديدًا" في أسلوب قيادته لسيارة فيراري خلال السباقات الأخيرة، وهو واثق من حصوله على فرصة للمنافسة على الفوز قبل نهاية موسم 2026 من بطولة العالم للفورمولا 1.

وأنهى السائق القادم من موناكو سباق جائزة الولايات المتحدة الكبرى في المركز الثاني، بفارق 13 ثانية عن الفائز بالسباق ومتصدر البطولة كيمي أنتونيللي، بعدما خاض معركتين أمام ماكس فيرستابن ولاندو نوريس.

وجاءت هذه النتيجة بعد إحرازه المركز الثاني أيضًا في سنغافورة، إذ أوضح لوكلير أن شعوره بالسيارة تحسن خلال الجولات القليلة الماضية.

وأوضح لوكلير خلال المؤتمر الصحفي بعد السباق: "من الصعب بعض الشيء التنبؤ بمدى قدرتي على تحويل ذلك إلى فوز، لأن الفوارق صغيرة للغاية، كما أن الأمر يعتمد أيضًا على خطط التحديثات التي ستعتمدها الفرق الأخرى في السباقات المقبلة.

"لكن شعوري بالسيارة يتحسن أكثر فأكثر. هذه السيارات لها خصائص مميزة وفريدة، وأشعر بأنني تمكنت خلال السباقات الثلاثة الأخيرة أو السباقين الأخيرين من اكتشاف شيء جديد مجددًا في أسلوب قيادتي، وخصوصًا فيما يتعلق بمواءمة إعدادات السيارة مع أسلوبي".

وأكمل: "لقد أحرزنا تقدمًا عندما جمعنا الأمرين معًا، وأصبحت أشعر براحة أكبر بكثير داخل السيارة. لذا، آمل أن يثمر ذلك عن فوز قريب. سواء في سنغافورة أو هنا في أوستن، كنا قريبين جدًا من تحقيق الفوز، ولذلك أنا واثق من أننا سنحصل على فرصة للفوز بأحد السباقات قبل نهاية الموسم".

وأطلقت جائزة الولايات المتحدة الكبرى المرحلة الثانية من ثلاث جولات متتالية في ختام الموسم، إذ يتجه السائقون والفرق الآن إلى مكسيكو سيتي لخوض جائزة المكسيك الكبرى نهاية الأسبوع المقبل.

ومع تبقي خمس عطلات نهاية أسبوع للسباقات، على افتراض إقامة الجولتين الأخيرتين في قطر وأبوظبي وفق الموعد المحدد، يحتل لوكلير المركز الخامس في ترتيب السائقين، لكنه لا يزال ينافس على المركز الثاني.

ويحتل جورج راسل سائق مرسيدس المركز الثاني حاليًا برصيد 242 نقطة، فيما يأتي لويس هاميلتون وماكس فيرستابن ولوكلير في المراكز الثالث والرابع والخامس على التوالي، مع فارق لا يتجاوز تسع نقاط بين المركزين الثاني والخامس.

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- فريق موتورسبورت دوت كوم

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