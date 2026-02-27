تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سجل مجاناً

  • احصل على وصول سريع إلى مقالاتك المفضلة

  • إدارة التنبيهات بشأن الأخبار العاجلة والسائقين المفضلين

  • اجعل رأيك مسموعًا من خلال التعليق على المقالات.

قد تفضل

فرناندو ألونسو: قد نشهد مفاجآت غير متوقعة في أستراليا

فورمولا 1
التجارب الشتوية الثانية في البحرين
فرناندو ألونسو: قد نشهد مفاجآت غير متوقعة في أستراليا

نوريس: شعور غريب أن أبدأ الموسم وأنا حامل اللقب

فورمولا 1
التجارب الشتوية الثانية في البحرين
نوريس: شعور غريب أن أبدأ الموسم وأنا حامل اللقب

فيرستابن: "لا أعتقد أننا سنكون في منافسة على الفوز"

فورمولا 1
التجارب الشتوية الثانية في البحرين
فيرستابن: "لا أعتقد أننا سنكون في منافسة على الفوز"

هوندا تعاني من الاهتزازات: هذه المشكلة لم تكن موجودة لدى ريد بُل

فورمولا 1
التجارب الشتوية الثانية في البحرين
هوندا تعاني من الاهتزازات: هذه المشكلة لم تكن موجودة لدى ريد بُل

تهديدات بالقتل تلقاها جاك دوهان العام الماضي

فورمولا 1
التجارب الشتوية الثانية في البحرين
تهديدات بالقتل تلقاها جاك دوهان العام الماضي

لوكلير يكشف عن مجموعته CL16 الجديدة لربيع 2026

فورمولا 1
التجارب الشتوية الثانية في البحرين
لوكلير يكشف عن مجموعته CL16 الجديدة لربيع 2026

كأس فريدة من نوعها استعداداً لأول سباق فورمولا 1 في مدريد

فورمولا 1
جائزة إسبانيا الكبرى
كأس فريدة من نوعها استعداداً لأول سباق فورمولا 1 في مدريد

اتفاق آبل ونتفليكس: بثّ مباشر لجائزة كندا الكبرى عبر نتفليكس!

فورمولا 1
التجارب الشتوية الثانية في البحرين
اتفاق آبل ونتفليكس: بثّ مباشر لجائزة كندا الكبرى عبر نتفليكس!
فورمولا 1 التجارب الشتوية الثانية في البحرين

لوكلير يكشف عن مجموعته CL16 الجديدة لربيع 2026

كشف سائق فيراري شارل لوكلير رسمياً عن مجموعة علامة CL16 لربيع 2026، حيث يتمحور جوهر المجموعة حول اللون الأزرق الفاتح، والذي وُصف على الموقع الرسمي بأنه "اللون الذي أحاط شارل منذ ولادته".

منشور:
شارل لوكلير، فيراري

شارل لوكلير، فيراري

الصورة من قبل: أتيلا كيسبينديك

أطلق سائق فيراري أول مجموعة محدودة الإنتاج من علامة CL16 في نوفمبر 2025، وها هو الآن يكشف عن السلسلة التالية لموسم ربيع 2026.

تتضمن المجموعة الجديدة "هودي سيديتشي الأزرق" و"هودي سيغنتشر الأسود" بسعر 98 جنيهاً إسترلينياً (132 دولارًا)، وقمصان تيشيرت باللونين الأزرق أو الأبيض بسعر 52 جنيهاً إسترلينياً (70 دولارًا)، بالإضافة إلى جوارب مخططة باللون الأزرق بسعر 23 جنيهاً إسترلينياً (31 دولارًا). أما القطعة الأبرز في المجموعة فهي "منديل سيديتشي الحريري"، والذي يبلغ سعره 41 جنيهاً إسترلينياً (55 دولارًا).

وقال لوكلير لمجلة WWD قبل إطلاق مجموعته الأولى: "أردت أن أبتكر شيئاً يحمل طابعاً شخصياً للأشخاص الذين دعموني منذ البداية."

 

وأضاف: "تتكون CL16 من قطع تعكس إحساسي الخاص بالأناقة: المستمرة، البسيطة، وطويلة الأمد. الأمر يتعلق بابتكار شيء حقيقي؛ شيء صُمم بعناية وصُنع ليُستخدم ويعيش."

وكانت أول مجموعة للمتسابق المونغاسكي لخريف 2025، والمستوحاة من "درجات الأحمر الدافئة لموناكو"، قد ضمت قطعاً مثل قميص طويل الأكمام بسعر 63 جنيهاً إسترلينياً (حوالي 85 دولارًا)، وقبعة شتوية من مزيج الصوف بسعر 41 جنيهاً إسترلينياً (حوالي 2100 دولارًا)، ووشاحاً صوفياً بسعر 134 جنيهاً إسترلينياً (حوالي 55 دولارًا)، بالإضافة إلى سترة محبوكة للكلاب بسعر 41 جنيهاً إسترلينياً (حوالي 55 دولارًا).

اقرأ أيضاً:

شارك أو احفظ هذه القصّة

المقال السابق كأس فريدة من نوعها استعداداً لأول سباق فورمولا 1 في مدريد

أبرز التعليقات

المزيد من
شارل لوكلير

فيراري: حذّرنا "فيا" من إجراءات الانطلاقة

فورمولا 1
فورمولا 1
التجارب الشتوية الثانية في البحرين
فيراري: حذّرنا "فيا" من إجراءات الانطلاقة

فيراري لم تحسم بعد إذا كانت ستعتمد الجناح الخلفي الجديد في ملبورن

فورمولا 1
فورمولا 1
التجارب الشتوية الثانية في البحرين
فيراري لم تحسم بعد إذا كانت ستعتمد الجناح الخلفي الجديد في ملبورن

تحليل: ماذا علمنا من تجارب برشلونة الثانية

ميزة
فورمولا 1
ميزة
فورمولا 1
تجارب برشلونة في مارس
تحليل: ماذا علمنا من تجارب برشلونة الثانية
المزيد من
فيراري

ويل باكستون: فيراري قد تتأهل في الصف الأخير وتنتزع الصدارة عند المنعطف الأول

فورمولا 1
فورمولا 1
التجارب الشتوية الثانية في البحرين
ويل باكستون: فيراري قد تتأهل في الصف الأخير وتنتزع الصدارة عند المنعطف الأول

إكليستون يتراجع عن رأيه: احذروا من فيراري!

فورمولا 1
فورمولا 1
إكليستون يتراجع عن رأيه: احذروا من فيراري!

تحليل: اللحظة التي أثبت فيها رايكونن أنّه ليس سائقًا ثانيًا خلف فيتيل

ميزة
فورمولا 1
ميزة
فورمولا 1
تحليل: اللحظة التي أثبت فيها رايكونن أنّه ليس سائقًا ثانيًا خلف فيتيل

أحدث الأخبار

فرناندو ألونسو: قد نشهد مفاجآت غير متوقعة في أستراليا

فورمولا 1
التجارب الشتوية الثانية في البحرين
فرناندو ألونسو: قد نشهد مفاجآت غير متوقعة في أستراليا

نوريس: شعور غريب أن أبدأ الموسم وأنا حامل اللقب

فورمولا 1
التجارب الشتوية الثانية في البحرين
نوريس: شعور غريب أن أبدأ الموسم وأنا حامل اللقب

فيرستابن: "لا أعتقد أننا سنكون في منافسة على الفوز"

فورمولا 1
التجارب الشتوية الثانية في البحرين
فيرستابن: "لا أعتقد أننا سنكون في منافسة على الفوز"

هوندا تعاني من الاهتزازات: هذه المشكلة لم تكن موجودة لدى ريد بُل

فورمولا 1
التجارب الشتوية الثانية في البحرين
هوندا تعاني من الاهتزازات: هذه المشكلة لم تكن موجودة لدى ريد بُل

ميزة

اكتشف محتوى برايم

تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم

ميزة
فورمولا 1
ميزة
فورمولا 1
تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم

تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟

ميزة
فورمولا 1
ميزة
فورمولا 1
تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟

تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟

ميزة
فورمولا 1
ميزة
فورمولا 1
من قبل سكوت ميتشيل
تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟

تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021

ميزة
فورمولا 1
ميزة
فورمولا 1
من قبل آدم كوبر
تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021
شاهد المزيد