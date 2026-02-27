أطلق سائق فيراري أول مجموعة محدودة الإنتاج من علامة CL16 في نوفمبر 2025، وها هو الآن يكشف عن السلسلة التالية لموسم ربيع 2026.

تتضمن المجموعة الجديدة "هودي سيديتشي الأزرق" و"هودي سيغنتشر الأسود" بسعر 98 جنيهاً إسترلينياً (132 دولارًا)، وقمصان تيشيرت باللونين الأزرق أو الأبيض بسعر 52 جنيهاً إسترلينياً (70 دولارًا)، بالإضافة إلى جوارب مخططة باللون الأزرق بسعر 23 جنيهاً إسترلينياً (31 دولارًا). أما القطعة الأبرز في المجموعة فهي "منديل سيديتشي الحريري"، والذي يبلغ سعره 41 جنيهاً إسترلينياً (55 دولارًا).

وقال لوكلير لمجلة WWD قبل إطلاق مجموعته الأولى: "أردت أن أبتكر شيئاً يحمل طابعاً شخصياً للأشخاص الذين دعموني منذ البداية."

وأضاف: "تتكون CL16 من قطع تعكس إحساسي الخاص بالأناقة: المستمرة، البسيطة، وطويلة الأمد. الأمر يتعلق بابتكار شيء حقيقي؛ شيء صُمم بعناية وصُنع ليُستخدم ويعيش."

وكانت أول مجموعة للمتسابق المونغاسكي لخريف 2025، والمستوحاة من "درجات الأحمر الدافئة لموناكو"، قد ضمت قطعاً مثل قميص طويل الأكمام بسعر 63 جنيهاً إسترلينياً (حوالي 85 دولارًا)، وقبعة شتوية من مزيج الصوف بسعر 41 جنيهاً إسترلينياً (حوالي 2100 دولارًا)، ووشاحاً صوفياً بسعر 134 جنيهاً إسترلينياً (حوالي 55 دولارًا)، بالإضافة إلى سترة محبوكة للكلاب بسعر 41 جنيهاً إسترلينياً (حوالي 55 دولارًا).