لوكلير يكشف عن سبب حادثه في موناكو: "ثلاثة من أصل أربعة مكابح لم تكن تعمل"

انتهى سباق لوكلير على أرضه في موناكو بحادث عند منعطف "أنتوني نوغيس" قبيل استئناف السباق بعد سيارة الأمان. وانزلقت سيارة أصيل موناكو نحو الحواجز أثناء وجوده في المركز الثالث، ليبلغ فريقه فورًا عبر اللاسلكي أنّه لم يكن مسؤولًا عن الحادث.

وقال للفريق: "لن أتحمّل اللوم على ذلك"، قبل أن يؤكد لاحقًا للصحفيين في موناكو أنّ مشكلة تقنية خطيرة جعلته عاجزًا فعليًا عن إيقاف السيارة.

وقال لوكلير: "من أصل أربع مكابح، كانت ثلاثة منها لا تعمل. وفي سيارة الفورمولا 1، هذا ليس أمرًا جيدًا أبدًا".

وأضاف: "كانت المكابح الأمامية اليسرى تعمل بشكل جيد، بينما كانت الأمامية اليمنى تعمل جزئيًا فقط، أما المكبحان الخلفيان فلم يكونا يعملان إطلاقًا. وعندما أقول إطلاقًا، فإن بيانات السيارة تُظهر عدم وجود أي تباطؤ على الإطلاق. وكأن أفكاك المكابح لم تكن موجودة أصلًا في السيارة".

ووصف لوكلير الوضع بأنّه "كابوس"، لكنه أوضح أنّ فيراري حددت بالفعل الحل، وأنّه سيتحول إلى إعدادات المكابح نفسها المستخدمة حاليًا من قبل زميله في الفريق لويس هاميلتون بدءًا من السباق المقبل.

وأضاف: "الشيء الوحيد الذي يمكنني قوله هو أنّ لدينا الحل داخل الفريق، وسأنتقل إلى إعدادات لويس بدءًا من السباق المقبل، وآمل أن تكون خطوة إلى الأمام".

وبحسب لوكلير، ظهرت المشكلة بعد دخول سيارة الأمان وتفاقمت تدريجيًا، إلى درجة أنّه لو لم يستخدم المكابح على الإطلاق عند منعطف أنتوني نوغيس، لكان اصطدم حتمًا عند المنعطف الأول.

وأوضح: "بمجرد دخول سيارة الأمان، توقفت ثلاثة من أصل أربعة مكابح في سيارتي عن العمل. ولم أتمكن أبدًا من إعادة تشغيلها، إذ لم يعد أي شيء يعمل".

وأضاف: "حاولت تنفيذ العديد من الإجراءات داخل السيارة لمحاولة معالجة الأمر. وكان الحل الوحيد المتاح أمامي هو عدم استخدام المكابح في المنعطف الأخير، لكنني كنت سأصطدم عند المنعطف الأول. ببساطة لم يكن هناك أي حل".

وفي حين لا تزال فيراري تحقق في السبب الدقيق للعطل، أشار لوكلير إلى أنّ الأمر قد يكون مرتبطًا بتآكل المكابح، وهي مشكلة لطالما شكّلت تحديًا على حلبة شوارع موناكو الضيقة.

وقال: "لا أعلم ما إذا كانت المشكلة مرتبطة بالتآكل. غالبًا ما تكون هذه مشكلة هنا. لا أعرف السبب تحديدًا، لكن كانت هناك مشكلة واضحة".

وعندما سُئل عمّا إذا كان قد واجه شيئًا مشابهًا من قبل، أجاب: "لا، ليس بهذا الحجم".

وأضاف: "بالتأكيد تكون الأمور صعبة بعض الشيء أحيانًا، لكن في هذه الحالة كان من المستحيل اجتياز المنعطف ببساطة".

وقال أصيل موناكو إنّ الإدارة العليا في فيراري، بما في ذلك مدير الفريق فريد فاسور، راجعت البيانات بالفعل واتفقت على تشخيص المشكلة.

وأضاف: "اطّلع فريد وجيروم (دامبروزيو، نائب مدير فريق فيراري) على البيانات، وأعتقد أنّ الأمر واضح جدًا للجميع. لا أعتقد أنّ هناك أي شكوك".

وعندما سُئل عمّا إذا كان هناك أي جانب إيجابي يمكن الخروج به من عطلة نهاية الأسبوع، أجاب: "أنني سأحصل على حل لمشكلة المكابح في عطلة نهاية الأسبوع المقبلة".

ويحتل لوكلير حاليًا المركز الرابع في ترتيب بطولة السائقين برصيد 70 نقطة. أما زميله في الفريق لويس هاميلتون، فقد صعد إلى المركز الثاني برصيد 90 نقطة بفضل إنهائه سباق موناكو في المركز الثاني.