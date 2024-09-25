لوكلير يكشف عن المشكلة التي تعيق منافسة فيراري على اللقب
تكلم شارل لوكلير سائق فيراري حول المشكلة التي يرى أنها تعيق جهود الحصان الجامح في المنافسة على لقب بطولة العالم لسباقات الفورمولا واحد.
شارل لوكلير، فيراري
الصورة من قبل: اليستر ستالي / صور لات
اعترف لوكلير بأن الفريق لا يمتلك السرعة الخالصة لمنافسة مكلارين على لقب المصنعين، لكنه يأمل أن يبقى ضمن دائرة المنافسة.
ومع الهيمنة التي باتت تمتلكها مكلارين وانتزاع صدارة البطولة من براثن ريد بُل، فإن حظوظ فيراري تضاءلت عملياً للمنافسة على اللقب.
لكن رغم ذلك، فإن لوكلير لم يستسلم بعد، حيث أشار إلى ضرورة الحفاظ على ثبات التأدية وعدم إضاعة الفرص.
حيث قال: "أعتقد أننا وفي حال حافظنا على ثبات الأداء وعدم تفويت الكثير من الفرص، فإننا قد ننافس في النهاية، على أمل الاقتراب من معركة اللقب في نهاية الموسم".
وأكمل: "لكنني لا أعتقد أن وتيرتنا ضمن مستوى المنافسة على اللقب بعد. لا أرى أننا ضمن المعركة، لكن في حال تفادينا الأخطاء قد نقترب منها".
بالمقابل، يدرك لوكلير الإمكانيات التي أظهرتها فيراري القوي مؤخراً، لكن أشار إلى أن الفريق لم يختبر بعد إن تمّ حل مشاكل الارتدادات في المنعطفات السريعة.
فقال: "رغم أن آخر سباقين كانا جيدين، لكنني أعتقد أنه علينا الحذر إزاء أية توقعات مبالغ بها، لأن مكلارين ما زالت أسرع منا بشكل واضح".
وأكمل: "ستكون المنافسة محتدمة للغاية على بعض الحلبات وبعكس ذلك في حلبات أخرى".
أما زميله كارلوس ساينز الذي تعرض لحادثة في القسم الثالث من التصفيات في سنغافورة، يرى أن فيراري بوسعها المنافسة مع ريد بُل على المركز الثاني.
فقال: "تمتلك مكلارين بالتأكيد اليد العُليا للفوز باللقب".
وأكمل: "لكن ريد بُل باتت ضمن مرمى نظرنا، بالتالي علينا مواصلة العمل على تحسين أنفسنا".
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