كان سائق فيراري متقدمًا بفارق 0.070 ثانية على زمنه الأول قبل دخوله منعطف «باص ستوب» الأخير، لكن مع انتهاء الحصة رُفع العلم الأصفر عند مدخل خط الصيانة بعدما توقفت سيارة إسحاق حجار في منطقة «بارك فيرمي»، ما تسبب في حجب جزء من مدخل خطّ الحظائر.

ورغم أن العلم الأصفر كان مخصصًا للسيارات المتجهة إلى خط الحظائر، فإنه كان ظاهرًا أيضًا للسائقين الموجودين على الحلبة، الأمر الذي دفع لوكلير إلى رفع قدمه قليلًا عن دواسة الوقود أثناء عبوره المنعطف الأخير.

ونتيجة لذلك، أنهى لوكلير لفته متأخرًا بفارق 0.030 ثانية عن محاولته الأولى بدلًا من تحسينها، ليخسر نحو عُشر ثانية، وهو ما كان كافيًا لإبعاده عن المركز الرابع، إذ لم يكن يفصله عن جورج راسل سوى 0.024 ثانية.

وقال لوكلير: "أشعر ببعض خيبة الأمل بسبب اللفة الأخيرة، لأن هناك علمًا أصفر كان مخصصًا لمدخل خط الصيانة، لكنه كان ظاهرًا بشكل مبالغ فيه بالنسبة للسائقين الموجودين على الحلبة".

وأضاف: "كان في منتصف مجال الرؤية تقريبًا، وأعتقد أن ذلك كلّفني مركزًا واحدًا".

وأكمل: "لم أكن سأحسن زمني بنصف ثانية أو شيء من هذا القبيل، لكن كان بإمكاني التقدم مركزًا واحدًا".

من جانبه، أوضح فريد فاسور مدير فريق فيراري تفاصيل ما حدث.

وقال: "كانت سيارة حجار متوقفة في خط الصيانة داخل منطقة بارك فيرمي، ولذلك رفع أحد المراقبين العلم الأصفر عند مدخل خط الصيانة."

وأضاف: "لكن مدخل خط الصيانة يقع بمحاذاة الحلبة، ولذلك اضطر شارل إلى رفع قدمه قليلًا عن دواسة الوقود. هذه هي القوانين، لكن عندما يكون الفارق مع السيارة التي أمامك 0.030 ثانية فقط، فإن الأمر يصبح قاسيًا".

وبعيدًا عن تلك الواقعة، اعتبر لوكلير أن نتيجة فيراري جاءت متوافقة مع التوقعات، بعدما عانى الفريق من نقص في الأداء على الحلبات التي تعتمد بصورة كبيرة على قوة وحدة الطاقة.

وقال: "النتيجة أقرب بكثير إلى ما كنا نتوقعه في سيلفرستون وهنا. كان سيلفرستون استثناءً، أما هنا فالأمور سارت كما توقعنا".

وأوضح أن الفارق يعود أساسًا إلى قوة المحرك مقارنة بمنافسيه.

وقال: "الأمر يتعلق بالقوة الخام فقط. هم في وضع أفضل منا من هذه الناحية."

وأضاف: "نحن أقوياء جدًا في المقاطع التي تعتمد على التماسك، لكننا نعاني في المقاطع التي تعتمد على قوة المحرك."

واختتم: "لكن يجب الاعتراف أيضًا بأنهم كانوا اليوم أقوياء للغاية حتى في المنعطفات، ما يعني أنهم يملكون حزمة متكاملة جدًا في الوقت الحالي. أما نحن فعلينا التركيز على تحقيق أقصى استفادة ممكنة مما نملكه في مثل هذه الحلبات".