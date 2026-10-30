فورمولا 1 جائزة المكسيك الكبرى

لوكلير يكشف عمّا يريده حقًا من السباقات الخمسة الأخيرة في موسم الفورمولا 1 لعام 2026

أكّد سائق فيراري أن تحقيق الانتصارات أهم بالنسبة إليه من التفوق على جورج راسل ومنافسيه واحتلال المركز الثاني في بطولة السائقين

منشور: 30-10-2026

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شارل لوكلير، فيراري وماكس فيرستابن، ريد بُل ريسينغ

الصورة من قبل: بريت فارمر

أكد شارل لوكلير، سائق فيراري، أنه "لا يستحوذ عليه هاجس" إنهاء بطولة العالم للفورمولا 1 في المركز الثاني، رغم أنه لا يبتعد عن هذا المركز سوى بتسع نقاط قبل خمس جولات من نهاية الموسم.

وفي حين يُتوقع أن يحسم كيمي أنتونيللي لقب البطولة خلال عطلة نهاية الأسبوع الجاري في جائزة المكسيك الكبرى، لا يزال الصراع على المركز الثاني مفتوحًا على مصراعيه بين عدد من السائقين، ويُعد لوكلير أحد أبرز أطرافه. ويتصدر جورج راسل ترتيب بقية المنافسين برصيد 242 نقطة، متقدمًا بفارق نقطة واحدة فقط على لويس هاميلتون، فيما يحتل ماكس فيرستابن المركز الرابع برصيد 236 نقطة. أما لوكلير، فيأتي خامسًا بفارق ضئيل برصيد 233 نقطة.

وأنهى سائق موناكو سباقي سنغافورة وأوستن في المركز الثاني، ليدخل سباق مكسيكو سيتي بمعنويات مرتفعة وزخم إيجابي. لكنه لا يستهدف مجرد إنهاء الموسم في المركز الثاني، بل يتطلع إلى تحقيق انتصار قبل إسدال الستار على الموسم.

وقال لوكلير: "أعتقد أن الجميع يعلم أن المركز الثاني أفضل من الثالث، والثالث أفضل من الرابع، ولذلك سنحاول ببساطة تحقيق أقصى استفادة ممكنة من كل ما لدينا".

لكن سائق فيراري أوضح أن تركيزه ينصب على تحقيق الانتصارات قبل نهاية العام، معتبرًا أن احتلال المركز الثاني سيأتي بصورة طبيعية إذا نجح في ذلك.

وأضاف: "الأهم بالنسبة إليّ هو تحقيق أقصى استفادة من كل سباق، والتعامل مع كل جولة على حدة، مع استهداف تحقيق بعض الانتصارات قبل نهاية الموسم. وإذا تمكنا من تحقيق ذلك، فسيكون المركز الثاني النتيجة الطبيعية في ختام البطولة، أما إذا لم ننجح، فسيكون من الصعب علينا إنهاء الموسم في المركز الثاني، لكن الأمر ليس هاجسًا يستحوذ عليّ في بطولة السائقين".

ولم يحقق لوكلير سوى انتصار واحد في الجائزة الكبرى خلال العام الجاري، وذلك في سيلفرستون، حيث حصد النقاط الـ25 كاملة. ورغم التحسن الذي تشهده نتائج فريقه مؤخرًا، فقد يكون الأوان قد فات لتحقيق هدف أكبر هذا الموسم.

وقال: "أشعر بأننا نمر بفترة جيدة من حيث الزخم في الوقت الحالي. أما إمكانية تحقيق الانتصارات، فعلينا أن نرى ما إذا كانت ستكون متاحة، لأننا نواجه بالتأكيد منافسين أقوياء للغاية، ولا نمتلك في كل عطلة نهاية أسبوع الوتيرة اللازمة للفوز بسباق".

ولا تختلف وجهة نظر لوكلير كثيرًا عن موقف راسل، الذي يطارده على المركز الثاني، إذ أكد السائق البريطاني في وقت سابق من يوم الخميس أن احتلال هذا المركز لا يمثل بدوره هدفًا مغريًا بالنسبة إليه.

وقال راسل: "بالنسبة إلى كل سائق على شبكة الانطلاق، هناك مركز واحد فقط له أهمية، وهو المركز الأول. وأن تكون أفضل البقية ليس أمرًا تحلم به عندما تكون طفلًا. فما دام الأمر لا يتعلق بالمركز الأول في هذه الرياضة، فالأمر أشبه بتحقيق ذلك أو عدم تحقيق أي شيء على الإطلاق".

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- فريق موتورسبورت دوت كوم

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